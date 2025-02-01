«Наши все равно победят. Вот увидите!» Советские женщины громили нацистов: как они повлияли на ход Великой Отечественной

Великая Отечественная была народной войной. С июня 1941 года с фашистской Германией и ее союзниками сражалась не Красная армия и не Коммунистическая партия СССР, а весь советский народ, потому что в случае поражения его ждало полное истребление или, в лучшем случае, рабство. Враг этого никогда не скрывал. Для людей военного поколения слова «все для фронта, все для победы» были не лозунгом, как это представляется кому-то теперь, а самой сутью их жизни. На фронте и в тылу миллионы мужчин и женщин всех возрастов, национальностей, вероисповеданий и профессий отдавали все силы, а если это было необходимо, то и жизнь. Та война коснулась каждой семьи, не делая исключений на пол и возраст. И в каждой семье были не только мужчины, но и женщины, которые былы готовы на все ради будущего. К 80-летию Победы «Лента.ру» рассказывает о женщинах, которые изменили ход Великой Отечественной войны.

Как советские женщины изменили ход Великой Отечественной
© РИА Новости

«Лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт»

Они не бежали и не прятались, а приближали Победу, как могли. В тылу они заменили ушедших на фронт отцов, мужей и сыновей, освоив все профессии, раньше считавшиеся чисто мужскими. А на фронте воевали наравне с мужчинами, нередко и превосходя их в отваге и выносливости. Девушки были прекрасными разведчицами, радистками, связистками, снайперами, под пулями выносили с поля боя раненых и оказывали им медицинскую помощь.

«Сутками стояли у операционного стола. Стоишь, а руки сами падают. Бывает, уткнешься головой прямо в оперируемого. Спать! Спать! Спать! У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того глаза устанут, что трудно их закрыть. У моей войны три запаха: крови, хлороформа и йода» Из писем военного времени.

Не все знают, что согласно статье 13 Закона «О всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 года» женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную или специальную техническую подготовку, в СССР считались военнообязанными и подлежали призыву на военную службу.

В разное время на фронтах Великой Отечественной сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них получили офицерские звания.

Согласно постановлению Государственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 года, массовая мобилизация женщин была проведена 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 года. Мобилизации подлежали здоровые девушки не моложе 18 лет, при этом учитывалось образование (не ниже пяти классов), состояние здоровья, членство в комсомоле и отсутствие детей.

«Женская молодежь, участвовавшая в войне, была выше средних мужчин, потому что была отобрана из многих миллионов, а мужчин не выбирали. Закидывали невод и всех забирали Я думаю, что лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт», Михаил Калинин, член политбюро ЦК ВКП (б), всесоюзный староста.

После обучения на краткосрочных курсах девушками комплектовали войска ПВО, связи, внутренней охраны на автомобильных дорогах, военно-медицинская служба.

Точных цифр нет, но известно, что только по призыву комсомола воинами стали 550 тысяч женщин. Из них более 300 тысяч служили в войсках ПВО (и как тут не вспомнить повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и снятые по ней фильмы). В мае 1942 года по постановлению ГКО 25 тысяч женщин были мобилизованы в ВМФ. Но самое большое представительство участниц Великой Отечественной войны было среди медиков.

Из общего числа врачей Красной армии 41 % составляли женщины.

Среди военных хирургов этот процент был даже выше — 43,5. Более полумиллиона женщин стали сандружинницами. В результате 72 процента раненых и 90 процентов больных красноармейцев после лечения возвращались на фронт. 17 женщин-медиков за особое мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.

Помимо обязательной мобилизации, девушки шли на фронт добровольцами. Среди подавших заявления об отправке в действующую армию до 50 процентов ходатайств было от женщин. Те, кому отказывали, записывались в народное ополчение — рыли траншеи и противотанковые рвы, строили заграждения из колючей проволоки. Работали ночью и днем, под обстрелами и бомбежками, в дождь и снег.

Оказавшись на оккупированной территории, женщины уходили в партизанские отряды (более 93 тысяч), героически сражались в подполье, добывали и передавали на Большую землю ценную информацию. Если же врагам удавалось захватить их в плен, то пытали и казнили девушек наравне с мужчинами, если не страшнее. 27 партизанок и подпольщиц получили звания Героя Советского Союза, 22 из них — посмертно.

От 3,5 до 5 миллионов советских женщин были угнаны на принудительные работы в Германию. По некоторым подсчетам, за годы войны на фронтах действующей армии, при бомбежках в тылу, на оккупированных территориях и в концлагерях погибли более трех миллионов советских женщин.

«С Машенькой ходили на охоту, и мне удалось сбить еще шесть гадов»

Во время Второй мировой войны СССР был единственной страной, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях, находясь на действительной службе в армии своей страны. За без малого четыре года войны они освоили большинство военных профессий. Воевали в пехоте и кавалерии, в авиации и бронетанковых войсках, входили в состав разведывательно-диверсионных групп, взрывали вражеские эшелоны и уничтожали предателей, были снайперами и пулеметчицами…

Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный («ночные ведьмы»), 125-й гвардейский бомбардировочный и 586-й истребительный полк ПВО. Кроме того, много женщин сражалось и в составе обычных авиационных подразделений, а Валентина Гризодубова — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза за перелеты рекордной дальности (в 1938 году), — командовала полком авиации дальнего действия.

Героями Советского Союза стали две летчицы — Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Обе посмертно, и обеим это звание было присвоено лишь в 1990 году.

Старший лейтенант Зеленко — единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран. 12 сентября 1941 года на своем бомбардировщике Су-2 она уничтожила тараном немецкий «Мессершмитт» Bf-109.

Младший лейтенант Литвяк — одна из самых результативных женщин-истребителей Второй мировой войны. На счету Белой Лилии — 11 сбитых вражеских самолетов. Погибла Лида Литвяк во время воздушного боя 1 августа 1943 года. Долгое время подробности ее гибели были неизвестны, и лишь в 1971 году краеведы обнаружили место захоронения отважной летчицы в братской могиле у села Дмитровка в Донецкой области.

В 1993 году звание Героя России было присвоено подруге Литвяк, летчице того же полка Екатерине Будановой, погибшей на десять дней раньше. На ее боевом счету тоже 11 побед.

В годы войны Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили 11 280 (только подтвержденные цели) вражеских солдат и офицеров.

Героями Советского Союза стали шесть девушек-снайперов: Людмила Павличенко (309 убитых врагов, самая результативная женщина-снайпер Второй мировой войны), Мария Поливанова (140, награждена посмертно), Наталья Ковшова (167, награждена посмертно), Татьяна Костырина (120, награждена посмертно), Татьяна Барамзина (точное число неизвестно, награждена посмертно) и Алия Молдагулова (78, награждена посмертно).

«Мы с Машенькой ходили на охоту, и мне удалось сбить еще шесть гадов, а Машеньке пять. Вся наша снайперская группа за месяц уничтожила 245 фрицев. Командование нами довольно. Ну, а мы, конечно, довольны еще больше. Ведь это наши ученики действуют», Наташа Ковшова, из последнего письма матери 30 июля 1942 года, так и не отправленного.

Подруги Маша Поливанова и Наташа Ковшова погибли в одном бою 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области. Девушки были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную и подорвали себя гранатами.

В битве на Курской дуге отличилась заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Александра Самусенко. В бою с тремя «тиграми» ее «тридцатьчетверке» удалось уничтожить один танк противника и заставить отступить два других. До Победы Саша не дожила всего два месяца. 3 марта 1945 года, уже в Германии (после войны эту территорию получила Польша), ее, выбравшуюся из горящего танка, расстреляли выходившие из окружения эсэсовцы.

За три месяца до Александра Матросова 25 ноября 1942 года у деревни Ломовичи Минской области закрыла своим телом вражескую пулеметную амбразуру17-летняя партизанка Римма Шершнева. А в один день с Матросовым, 23 февраля 1943 года, такой же подвиг под Ленинградом совершила врач Нина Бобылева.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза получили 90 женщин, больше половины из них — посмертно.

«Я не боюсь смерти. Наши все равно победят. Вот увидите!»

О трех женщинах, героически погибших в Великой Отечественной войне, мы расскажем подробнее.

Вера Волошина

Вера Волошина была в той же разведывательно-диверсионной группе, что и Зоя Космодемьянская (первой из женщин удостоенная звания Героя Советского Союза в 1942 году — посмертно). Обе ушли на задание разведотдела Западного фронта в один день. Волошина была ранена и попала в плен. Казнена, как и Космодемьянская, 29 ноября 1941 года, но обстоятельства ее гибели долго оставались неизвестны.

Вера родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово в семье шахтера и учительницы. Увлекалась рисованием, поэзией, гимнастикой и легкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту. После десяти классов поступила в Московский институт физкультуры и спорта, одновременно записалась в аэроклуб, где освоила пилотирование истребителя-биплана И-153 «Чайка» и прыжки с парашютом. В 1936 году просилась добровольцем в Испанию.

В 1938 году Волошина перевелась в Московский институт советской кооперативной торговли. Летом 1941 года сдала экзамены за третий курс и отправилась в подмосковный Загорск (Сергиев Посад) на практику. 22 июня вместе с однокурсницами собиралась в Троице-Сергиеву лавру, где в то время был музей. По дороге девушки зашли в универмаг и купили Вере белое шелковое платье — она вскоре собиралась выйти замуж. В этот день началась война.

Как и других студенток, Веру отправили рыть окопы и противотанковые рвы на подступах к Москве, а в октябре она добровольно вступила в ряды Красной армии и была зачислена в воинскую часть № 9903 разведотдела Западного фронта для работы в тылу врага. На первое задание она ушла 21 октября 1941 года в районе станции Завидово. После этого у нее было еще шесть успешных выходов в тыл врага.

В ноябре в воинскую часть пришло пополнение. Среди прибывших была 17-летняя москвичка Зоя Космодемьянская. 21 ноября в тыл врага ушла группа, в составе которой были Волошина (комсорг) и Космодемьянская (боец). Проведя несколько успешных диверсий (установка мин, засады на дорогах и уничтожение живой силы противника) и попав под обстрел, группа разделилась на несколько частей. Раненые и больные бойцы вернулись назад. Космодемьянская и еще двое бойцов направились в сторону деревни Петрищево, а Вера Волошина возглавила отряд из семи человек, который продолжил запланированные диверсионные действия.

Когда кончились боеприпасы и продукты, отряд Волошиной стал возвращаться. Вера, шедшая впереди, попала в засаду, была ранена и оказалась в плену. Поскольку о ее дальнейшей судьбе ничего не было известно, долгое время она считалась пропавшей без вести. Лишь благодаря поисковой работе следопыта Георгия Фролова удалось установить, что тяжело раненую Веру немцы жестоко пытали, а затем повесили на придорожной иве у деревни Головково. По словам жителей деревни, согнанных фашистами наблюдать за казнью, Вера была «в одном исподнем белье, да и то все порвано, и вся в крови, одна рука была перебита и висела как плеть». Последними ее словами были:

«Я не боюсь смерти. За меня отомстят мои товарищи. Наши все равно победят. Вот увидите! Прощайте, товарищи».

В тот же день, 29 ноября 1941 года, в десяти километрах от Головково, в деревне Петрищево была повешена Зоя Космодемьянская.

6 мая 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о присвоении разведчице Вере Даниловне Волошиной звания Героя Российской Федерации (посмертно).

«Мой милый крылатый Як — хорошая машинка, и умирать с ним будем только героями»

Екатерина Буданова

Катя Буданова родилась 7 декабря 1916 года в многодетной крестьянской семье в деревне Коноплянка Смоленской губернии. Отец умер, когда ей было шесть лет. Мать одна тянула пятерых детей.

Окончив семь классов, Катя приехала в Москву и поступила на авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова в Филях. Одновременно работала пионервожатой в школе и занималась в аэроклубе, а затем в авиашколе Осоавиахима, которую окончила с отличием. Освоила самолеты У-2, УТ-2 и АИР-6.

С первых дней войны Буданова искала возможности стать военным летчиком, и в октябре 1941 года ее направили в Саратов, где она прошла курс переобучения на истребитель Як-1. В феврале 1942 года ей было присвоено звание младшего лейтенанта, а в марте она была назначена командиром звена 586-го истребительного авиационного полка ПВО 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В этом полку Катя познакомилась с Лидой Литвяк, они стали подругами и с этого времени всегда служили вместе. И погибли с разницей в десять дней.

10 сентября 1942 года девушек направили на Сталинградский фронт. Первую воздушную победу Катя Буданова одержала 6 октября 1942 года, сбив «Юнкерс» (Ju-88). Вот запись об этом бое из ее летной книжки:

«6.X.1942. 1 полет. 1 час 50 мин. Вылет по зрячему. Атаковали группу из 8 самолетов Ю-88. 1 подожгла, упал на правом берегу Волги, правее Владимировки».

О воздушном бое, случившемся на следующий день, рассказал командир авиаполка подполковник А. В. Гриднев:

«Возвращаясь с боевого задания, Буданова увидела шедших ниже нее 12 немецких бомбардировщиков. Несмотря на то что боеприпасы у нее были на исходе и в баках самолета было совсем мало горючего, она решает атаковать противника. Первая цель ведущий группы задымила. Но вот летчица израсходовала последний патрон. Тогда она, имитируя атаку, заходит во второй раз и, не стреляя, идет на бомбардировщика. У фашистов не выдержали нервы. Ломая строй, они сбросили бомбы, так и не дойдя до цели. А Екатерина Буданова, раненая, садится на изрешеченном самолете...».

В середине ноября 1942 года в ожесточенных боях в небе над Сталинградом Буданова уничтожила в группе два Bf-109, а затем одержала личную победу над бомбардировщиком Ju-88.

За мастерство, отвагу и инициативу в конце ноября 1942 года младшего лейтенанта Екатерину Буданову зачислили в группу «свободных охотников». 10 декабря, возвращаясь с задания, она была атакована парой Bf-109. Приняла бой и в лобовой атаке подожгла ведущего.

В феврале 1943 года за участие в разгроме немецких войск на Волге Екатерина Буданова была награждена орденом Красной Звезды.

В начале марта Буданова провела блестящий бой с немецким корректировщиком огня «Фокке-Вульф» Fw 189, который наши летчики называли «рамой» и считали самой трудной добычей.

Собрав сведения, разведчик на большой высоте уходил за линию фронта. Заметив противника, немец ушел в затяжное пике, зная, что его самолет гораздо маневреннее нашего истребителя. Буданова бросилась в погоню и настигла врага на высоте всего 20 метров от земли, сбила, а затем смогла выйти из пикирования. Воздушный бой на столь малой высоте требовал исключительной выдержки и высокого мастерства.

19 июля Буданова прикрывала группу Ил-2, проводивших штурмовку немецких позиций. Выполнив задание, вблизи города Антрацит возвращавшиеся штурмовики были атакованы немецкими истребителями. В упорном бою с тремя Bf-109 Будановой удалось сбить один из истребителей, но сама она была смертельно ранена. Кате удалось посадить самолет в поле. Подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили из самолета уже мертвую летчицу.

Сохранилось единственное письмо, написанное Катей Будановой маме и сестре в октябре 1942 года:

«Мама, милая мама, не обижайся на меня за то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть моя обязывают быть там, где решается судьба Родины ... Олечка, хочу тебе сказать вот что: смерти я не боюсь, но не хочу ее, а если придется погибнуть, то просто свою жизнь не отдам. Мой милый крылатый Як хорошая машинка, а моя жизнь неразрывно связана с ним, и умирать с ним будем только героями. А девчата здесь хорошие, веселые. Хорошо с ними будет в бой идти. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее, не забывай меня. Ваша Катюша».

«Ненависть моя к проклятому фашистскому зверью все растет и растет с каждым боем»

Наталья Ковшова

Наташа Ковшова родилась в Уфе 26 ноября 1920 года, но с четырех лет жила с мамой в Москве. Члены ее семьи были тесно связаны с революционным движением на Урале. Дед по материнской линии Дмитрий Араловец был большевиком, народным учителем и одним из первых председателей Советов в Башкирии. Вместе с двумя братьями и сыновьями он был зверски замучен белыми в 1918 году.

Родной брат отца Виталий Ковшов — герой Гражданской войны, погиб в бою с частями Булак-Балаховича в 1920 году, похоронен у Кремлевской стены на Красной площади.

Отец, Венедикт Ковшов, занимал высокие партийные посты сначала на Урале, а затем в Москве, но в 1935 году был репрессирован за участие в троцкистской оппозиции и до 1946 года находился в колымских лагерях. Впрочем, к тому времени родители Кати уже давно были в разводе, и на судьбе дочери арест отца никак не сказался.

В детстве Наташа много болела и пошла в школу лишь в девять лет, но училась старательно, а активные занятия спортом (лыжи, плавание, легкая атлетика) заметно укрепили ее здоровье. За год до окончания школы, в 1939-м, она окончила школу инструкторов стрелкового спорта при райсовете Осоавиахима.

После школы работала инспектором отдела кадров в тресте организации авиационной промышленности Оргавиапром (ныне Национальный институт авиационных технологий, НИАТ), где стала секретарем комсомольской организации треста, а затем и членом районного президиума ВЛКСМ. В это время она подружилась с Машей Поливановой, которая тоже работала в Оргавиапроме, но была на два года моложе.

В июне 1941 года Наташа сдавала вступительные экзамены в Московский авиационный институт. Но началась война, и уже в августе 1941 года Наташа и Маша вместе поступили на ускоренные курсы снайперов при Коминтерновском райсовете Осоавиахима. Получив военную специальность, 15 октября 1941 года обе девушки ушли добровольцами на фронт в составе рабочего коммунистического батальона коминтерновцев. В то время им было 20 и 18 лет.

Когда комполка Станислав Довнар, прошедший Халхин-Гол и финскую войну, увидел совсем юных девочек в ватниках на несколько размеров больше (рост Маши Поливановой был всего 150 сантиметров), он решил, что при первой же возможности отправит их обратно в Москву. А вскоре одна из них спасла командиру жизнь.

«В бою под деревней Великуша Маша Поливанова под ураганным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника вынесла с поля боя тяжело раненого командира полка майора Довнара», Из представления Марии Поливановой к награде.

Очень скоро Ковшова и Поливанова превратились в самую смертоносную пару снайперов фронта. Меньше чем за год на их общем счету набралось больше 300 вражеских солдат и офицеров, в том числе до трех десятков «кукушек», как бойцы называли вражеских снайперов. В совершенстве овладев снайперским искусством, девушки учили этому и других бойцов.

Сохранились письма Наташи Ковшовой, которые она писала домой. Вот несколько выдержек из них.

17.06.1942. За бой 20 мая я получила самый строгий выговор от комбата. Он перед боем указал мне точку, из которой я должна стрелять, а я посмотрела — оттуда ничего не видно, и со своим учеником Голосевичем Борисом выдвинулась вперед. Смотрю, уже наши танки пошли на деревню, за ними штурмующая группа. Ну, я вижу, что мне больше дела будет в деревне, и туда (как раз группа наших автоматчиков во главе с замкомбата двигалась туда). Ну, прямо за штурмующей группой влетели мы в деревню. Там мне удалось подстрелить пять фашистских автоматчиков. А потом меня позвал замкомбата, ну и дальше комбат так рассказывает:

«Вы у нее спросите, что она там только ни делала на немецкий танк лазила, прикладом по нему стучала, раненая раненых перевязывала, спрашивается для чего? Ведь это не ее снайперское дело. А результат? Вышел из строя нужный человек!»

Ну, он, конечно, уже очень преувеличивает. Просто меня, замкомбата и комиссара ранило одной миной, когда мы собрались двигаться вперед. Ну, комиссара я отправила со связным, а сама осталась одна с замкомбата в каменном доме. Тащить я его никак не могла, так как ранена была в обе руки и в обе ноги. Причем левая рука сразу повисла как плеть, ни туда и ни сюда. Но правая действовала, а поэтому я ему немножко помогла на месте. Я никогда не забуду этих минут, проведенных с глазу на глаз с умирающим (он умер очень скоро, даже вынести его не успели). Все время он кричал: «Наташа, Наташа, я умираю!» Я затащила его в комнату каменного дома, подложила под голову шапку. «Мне душно, Наташа, сними с груди камень!» Я расстегнула воротник шинели, распустила пояс. «Теперь лучше мне. Возьми меня за руку, Наташа, за правую руку, я сейчас умру!»

«Я жива, здорова и весела, как всегда. Ненависть моя к проклятому фашистскому зверью все растет и растет с каждым боем, и, несмотря на временные успехи его на юге, растет уверенность в скором и полном разгроме этого подлейшего отродья», Наталья Ковшова из письма матери 30 июля 1942 года.

30.07.1942. Сейчас мы на отдыхе. Живем мы с Машенькой в отдельной маленькой земляночке. Земляночка очень уютная, выложена березками, находится на горке, над рекой. Все было бы хорошо, если бы не проклятый дождь. Льет с утра до вечера, у нас с потолка капает так, что даже письмо у меня с подтеками получается.

Места здесь исключительно красивые. Холмы, овраги, речки, ручейки, кругом леса и полянки, полные цветов, ягод, грибов. В первый же день, как мы сюда прибыли (это километров 15 от фронта), мы с Машенькой улучили часок и набрали два котелка земляники. Красота.

Свое последнее письмо Наташа отправить не успела. 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области Наталья Ковшова и Маруся Поливанова пали смертью храбрых. Об их последнем бое рассказал чудом выживший их товарищ, тяжелораненый боец Новиков. Девушки присыпали его землей, а немцы сочли убитым.

Наташа и Маша были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную, обнялись и подорвали себя гранатами.

Мою маму спасла русская береза

В заключение автор этого материала хочет рассказать одну личную историю.

Мой дед, Алексеев Михаил Петрович, был главным врачом больницы в селе Берново Калининской области, а бабушка заведовала местным роддомом.

Зимой 1941 года они превратили больницу во фронтовой госпиталь. Когда немцы прорвались в село со стороны Старицы, госпиталь уходил в Торжок. Все решали даже не часы, а минуты. Мама, которой в то время было 11 лет, рассказывала, как ночью за ними гналась немецкая машина. В Млевичах госпиталь расстреляли и забросали бомбами немецкие самолеты.

Мама рассказывала, как ее гонял по парку немецкий летчик, летевший так низко, что она даже смогла разглядеть его желтый комбинезон и черные очки. Предназначавшуюся ей пулеметную очередь приняло на себя толстое дерево, за которым она успела укрыться. Маму спасла русская береза. Помню об этом, когда проезжаю Млевичи на машине. И мои дети будут это помнить.

Всю войну моя бабушка, Анастасия Владимировна Алексеева (Ткачева), провела во фронтовом госпитале, сутками оперировала раненых бойцов под обстрелами и бомбардировками, а мама помогала их выхаживать.

Истории
Валентина Гризодубова
Екатерина Зеленко
Людмила Павличенко
Вера Волошина
Алия Молдагулова
Зоя Космодемьянская
Екатерина Буданова
Мария Поливанова
Борис Васильев
Михаил Калинин
Михаил Алексеев
Александр Матросов
Борис Ельцин
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