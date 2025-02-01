Как советские женщины изменили ход Великой Отечественной

«Наши все равно победят. Вот увидите!» Советские женщины громили нацистов: как они повлияли на ход Великой Отечественной
Великая Отечественная была народной войной. С июня 1941 года с фашистской Германией и ее союзниками сражалась не Красная армия и не Коммунистическая партия СССР, а весь советский народ, потому что в случае поражения его ждало полное истребление или, в лучшем случае, рабство. Враг этого никогда не скрывал. Для людей военного поколения слова «все для фронта, все для победы» были не лозунгом, как это представляется кому-то теперь, а самой сутью их жизни. На фронте и в тылу миллионы мужчин и женщин всех возрастов, национальностей, вероисповеданий и профессий отдавали все силы, а если это было необходимо, то и жизнь. Та война коснулась каждой семьи, не делая исключений на пол и возраст. И в каждой семье были не только мужчины, но и женщины, которые былы готовы на все ради будущего. К 80-летию Победы «Лента.ру» рассказывает о женщинах, которые изменили ход Великой Отечественной войны.
«Лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт»
Они не бежали и не прятались, а приближали Победу, как могли. В тылу они заменили ушедших на фронт отцов, мужей и сыновей, освоив все профессии, раньше считавшиеся чисто мужскими. А на фронте воевали наравне с мужчинами, нередко и превосходя их в отваге и выносливости. Девушки были прекрасными разведчицами, радистками, связистками, снайперами, под пулями выносили с поля боя раненых и оказывали им медицинскую помощь.
«Сутками стояли у операционного стола. Стоишь, а руки сами падают. Бывает, уткнешься головой прямо в оперируемого. Спать! Спать! Спать! У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того глаза устанут, что трудно их закрыть. У моей войны три запаха: крови, хлороформа и йода…» — Из писем военного времени.
Не все знают, что согласно статье 13 Закона «О всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 года» женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную или специальную техническую подготовку, в СССР считались военнообязанными и подлежали призыву на военную службу.
В разное время на фронтах Великой Отечественной сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них получили офицерские звания.
Согласно постановлению Государственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 года, массовая мобилизация женщин была проведена 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 года. Мобилизации подлежали здоровые девушки не моложе 18 лет, при этом учитывалось образование (не ниже пяти классов), состояние здоровья, членство в комсомоле и отсутствие детей.
«Женская молодежь, участвовавшая в войне, была выше средних мужчин, потому что была отобрана из многих миллионов, а мужчин не выбирали. Закидывали невод и всех забирали… Я думаю, что лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт», — Михаил Калинин, член политбюро ЦК ВКП (б), всесоюзный староста.
После обучения на краткосрочных курсах девушками комплектовали войска ПВО, связи, внутренней охраны на автомобильных дорогах, военно-медицинская служба.
Точных цифр нет, но известно, что только по призыву комсомола воинами стали 550 тысяч женщин. Из них более 300 тысяч служили в войсках ПВО (и как тут не вспомнить повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и снятые по ней фильмы). В мае 1942 года по постановлению ГКО 25 тысяч женщин были мобилизованы в ВМФ. Но самое большое представительство участниц Великой Отечественной войны было среди медиков.
Из общего числа врачей Красной армии 41 % составляли женщины.
Среди военных хирургов этот процент был даже выше — 43,5. Более полумиллиона женщин стали сандружинницами. В результате 72 процента раненых и 90 процентов больных красноармейцев после лечения возвращались на фронт. 17 женщин-медиков за особое мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.
Помимо обязательной мобилизации, девушки шли на фронт добровольцами. Среди подавших заявления об отправке в действующую армию до 50 процентов ходатайств было от женщин. Те, кому отказывали, записывались в народное ополчение — рыли траншеи и противотанковые рвы, строили заграждения из колючей проволоки. Работали ночью и днем, под обстрелами и бомбежками, в дождь и снег.
Оказавшись на оккупированной территории, женщины уходили в партизанские отряды (более 93 тысяч), героически сражались в подполье, добывали и передавали на Большую землю ценную информацию. Если же врагам удавалось захватить их в плен, то пытали и казнили девушек наравне с мужчинами, если не страшнее. 27 партизанок и подпольщиц получили звания Героя Советского Союза, 22 из них — посмертно.
От 3,5 до 5 миллионов советских женщин были угнаны на принудительные работы в Германию. По некоторым подсчетам, за годы войны на фронтах действующей армии, при бомбежках в тылу, на оккупированных территориях и в концлагерях погибли более трех миллионов советских женщин.
«С Машенькой ходили на охоту, и мне удалось сбить еще шесть гадов»
Во время Второй мировой войны СССР был единственной страной, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях, находясь на действительной службе в армии своей страны. За без малого четыре года войны они освоили большинство военных профессий. Воевали в пехоте и кавалерии, в авиации и бронетанковых войсках, входили в состав разведывательно-диверсионных групп, взрывали вражеские эшелоны и уничтожали предателей, были снайперами и пулеметчицами…
Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный («ночные ведьмы»), 125-й гвардейский бомбардировочный и 586-й истребительный полк ПВО. Кроме того, много женщин сражалось и в составе обычных авиационных подразделений, а Валентина Гризодубова — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза за перелеты рекордной дальности (в 1938 году), — командовала полком авиации дальнего действия.
Героями Советского Союза стали две летчицы — Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Обе посмертно, и обеим это звание было присвоено лишь в 1990 году.
Старший лейтенант Зеленко — единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран. 12 сентября 1941 года на своем бомбардировщике Су-2 она уничтожила тараном немецкий «Мессершмитт» Bf-109.
Младший лейтенант Литвяк — одна из самых результативных женщин-истребителей Второй мировой войны. На счету Белой Лилии — 11 сбитых вражеских самолетов. Погибла Лида Литвяк во время воздушного боя 1 августа 1943 года. Долгое время подробности ее гибели были неизвестны, и лишь в 1971 году краеведы обнаружили место захоронения отважной летчицы в братской могиле у села Дмитровка в Донецкой области.
В 1993 году звание Героя России было присвоено подруге Литвяк, летчице того же полка Екатерине Будановой, погибшей на десять дней раньше. На ее боевом счету тоже 11 побед.
В годы войны Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили 11 280 (только подтвержденные цели) вражеских солдат и офицеров.
Героями Советского Союза стали шесть девушек-снайперов: Людмила Павличенко (309 убитых врагов, самая результативная женщина-снайпер Второй мировой войны), Мария Поливанова (140, награждена посмертно), Наталья Ковшова (167, награждена посмертно), Татьяна Костырина (120, награждена посмертно), Татьяна Барамзина (точное число неизвестно, награждена посмертно) и Алия Молдагулова (78, награждена посмертно).
«Мы с Машенькой ходили на охоту, и мне удалось сбить еще шесть гадов, а Машеньке — пять. Вся наша снайперская группа за месяц уничтожила 245 фрицев. Командование нами довольно. Ну, а мы, конечно, довольны еще больше. Ведь это наши ученики действуют», — Наташа Ковшова, из последнего письма матери 30 июля 1942 года, так и не отправленного.
Подруги Маша Поливанова и Наташа Ковшова погибли в одном бою 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области. Девушки были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную и подорвали себя гранатами.
В битве на Курской дуге отличилась заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Александра Самусенко. В бою с тремя «тиграми» ее «тридцатьчетверке» удалось уничтожить один танк противника и заставить отступить два других. До Победы Саша не дожила всего два месяца. 3 марта 1945 года, уже в Германии (после войны эту территорию получила Польша), ее, выбравшуюся из горящего танка, расстреляли выходившие из окружения эсэсовцы.
За три месяца до Александра Матросова 25 ноября 1942 года у деревни Ломовичи Минской области закрыла своим телом вражескую пулеметную амбразуру17-летняя партизанка Римма Шершнева. А в один день с Матросовым, 23 февраля 1943 года, такой же подвиг под Ленинградом совершила врач Нина Бобылева.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза получили 90 женщин, больше половины из них — посмертно.
«Я не боюсь смерти. Наши все равно победят. Вот увидите!»
О трех женщинах, героически погибших в Великой Отечественной войне, мы расскажем подробнее.
Вера Волошина
Вера Волошина была в той же разведывательно-диверсионной группе, что и Зоя Космодемьянская (первой из женщин удостоенная звания Героя Советского Союза в 1942 году — посмертно). Обе ушли на задание разведотдела Западного фронта в один день. Волошина была ранена и попала в плен. Казнена, как и Космодемьянская, 29 ноября 1941 года, но обстоятельства ее гибели долго оставались неизвестны.
Вера родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово в семье шахтера и учительницы. Увлекалась рисованием, поэзией, гимнастикой и легкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту. После десяти классов поступила в Московский институт физкультуры и спорта, одновременно записалась в аэроклуб, где освоила пилотирование истребителя-биплана И-153 «Чайка» и прыжки с парашютом. В 1936 году просилась добровольцем в Испанию.
В 1938 году Волошина перевелась в Московский институт советской кооперативной торговли. Летом 1941 года сдала экзамены за третий курс и отправилась в подмосковный Загорск (Сергиев Посад) на практику. 22 июня вместе с однокурсницами собиралась в Троице-Сергиеву лавру, где в то время был музей. По дороге девушки зашли в универмаг и купили Вере белое шелковое платье — она вскоре собиралась выйти замуж. В этот день началась война.
Как и других студенток, Веру отправили рыть окопы и противотанковые рвы на подступах к Москве, а в октябре она добровольно вступила в ряды Красной армии и была зачислена в воинскую часть № 9903 разведотдела Западного фронта для работы в тылу врага. На первое задание она ушла 21 октября 1941 года в районе станции Завидово. После этого у нее было еще шесть успешных выходов в тыл врага.
В ноябре в воинскую часть пришло пополнение. Среди прибывших была 17-летняя москвичка Зоя Космодемьянская. 21 ноября в тыл врага ушла группа, в составе которой были Волошина (комсорг) и Космодемьянская (боец). Проведя несколько успешных диверсий (установка мин, засады на дорогах и уничтожение живой силы противника) и попав под обстрел, группа разделилась на несколько частей. Раненые и больные бойцы вернулись назад. Космодемьянская и еще двое бойцов направились в сторону деревни Петрищево, а Вера Волошина возглавила отряд из семи человек, который продолжил запланированные диверсионные действия.
Когда кончились боеприпасы и продукты, отряд Волошиной стал возвращаться. Вера, шедшая впереди, попала в засаду, была ранена и оказалась в плену. Поскольку о ее дальнейшей судьбе ничего не было известно, долгое время она считалась пропавшей без вести. Лишь благодаря поисковой работе следопыта Георгия Фролова удалось установить, что тяжело раненую Веру немцы жестоко пытали, а затем повесили на придорожной иве у деревни Головково. По словам жителей деревни, согнанных фашистами наблюдать за казнью, Вера была «в одном исподнем белье, да и то все порвано, и вся в крови, одна рука была перебита и висела как плеть». Последними ее словами были:
«Я не боюсь смерти. За меня отомстят мои товарищи. Наши все равно победят. Вот увидите! Прощайте, товарищи».
В тот же день, 29 ноября 1941 года, в десяти километрах от Головково, в деревне Петрищево была повешена Зоя Космодемьянская.
6 мая 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о присвоении разведчице Вере Даниловне Волошиной звания Героя Российской Федерации (посмертно).
«Мой милый крылатый Як — хорошая машинка, и умирать с ним будем только героями»
Екатерина Буданова
Катя Буданова родилась 7 декабря 1916 года в многодетной крестьянской семье в деревне Коноплянка Смоленской губернии. Отец умер, когда ей было шесть лет. Мать одна тянула пятерых детей.
Окончив семь классов, Катя приехала в Москву и поступила на авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова в Филях. Одновременно работала пионервожатой в школе и занималась в аэроклубе, а затем в авиашколе Осоавиахима, которую окончила с отличием. Освоила самолеты У-2, УТ-2 и АИР-6.
С первых дней войны Буданова искала возможности стать военным летчиком, и в октябре 1941 года ее направили в Саратов, где она прошла курс переобучения на истребитель Як-1. В феврале 1942 года ей было присвоено звание младшего лейтенанта, а в марте она была назначена командиром звена 586-го истребительного авиационного полка ПВО 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В этом полку Катя познакомилась с Лидой Литвяк, они стали подругами и с этого времени всегда служили вместе. И погибли с разницей в десять дней.
10 сентября 1942 года девушек направили на Сталинградский фронт. Первую воздушную победу Катя Буданова одержала 6 октября 1942 года, сбив «Юнкерс» (Ju-88). Вот запись об этом бое из ее летной книжки:
«6.X.1942. 1 полет. 1 час 50 мин. Вылет по зрячему. Атаковали группу из 8 самолетов Ю-88. 1 подожгла, упал на правом берегу Волги, правее Владимировки».
О воздушном бое, случившемся на следующий день, рассказал командир авиаполка подполковник А. В. Гриднев:
«Возвращаясь с боевого задания, Буданова увидела шедших ниже нее 12 немецких бомбардировщиков. Несмотря на то что боеприпасы у нее были на исходе и в баках самолета было совсем мало горючего, она решает атаковать противника. Первая цель — ведущий группы — задымила. Но вот летчица израсходовала последний патрон. Тогда она, имитируя атаку, заходит во второй раз и, не стреляя, идет на бомбардировщика. У фашистов не выдержали нервы. Ломая строй, они сбросили бомбы, так и не дойдя до цели. А Екатерина Буданова, раненая, садится на изрешеченном самолете...».
В середине ноября 1942 года в ожесточенных боях в небе над Сталинградом Буданова уничтожила в группе два Bf-109, а затем одержала личную победу над бомбардировщиком Ju-88.
За мастерство, отвагу и инициативу в конце ноября 1942 года младшего лейтенанта Екатерину Буданову зачислили в группу «свободных охотников». 10 декабря, возвращаясь с задания, она была атакована парой Bf-109. Приняла бой и в лобовой атаке подожгла ведущего.
В феврале 1943 года за участие в разгроме немецких войск на Волге Екатерина Буданова была награждена орденом Красной Звезды.
В начале марта Буданова провела блестящий бой с немецким корректировщиком огня «Фокке-Вульф» Fw 189, который наши летчики называли «рамой» и считали самой трудной добычей.
Собрав сведения, разведчик на большой высоте уходил за линию фронта. Заметив противника, немец ушел в затяжное пике, зная, что его самолет гораздо маневреннее нашего истребителя. Буданова бросилась в погоню и настигла врага на высоте всего 20 метров от земли, сбила, а затем смогла выйти из пикирования. Воздушный бой на столь малой высоте требовал исключительной выдержки и высокого мастерства.
19 июля Буданова прикрывала группу Ил-2, проводивших штурмовку немецких позиций. Выполнив задание, вблизи города Антрацит возвращавшиеся штурмовики были атакованы немецкими истребителями. В упорном бою с тремя Bf-109 Будановой удалось сбить один из истребителей, но сама она была смертельно ранена. Кате удалось посадить самолет в поле. Подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили из самолета уже мертвую летчицу.
Сохранилось единственное письмо, написанное Катей Будановой маме и сестре в октябре 1942 года:
«Мама, милая мама, не обижайся на меня за то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть моя обязывают быть там, где решается судьба Родины ... Олечка, хочу тебе сказать вот что: смерти я не боюсь, но не хочу ее, а если придется погибнуть, то просто свою жизнь не отдам. Мой милый крылатый Як — хорошая машинка, а моя жизнь неразрывно связана с ним, и умирать с ним будем только героями. А девчата здесь хорошие, веселые. Хорошо с ними будет в бой идти. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее, не забывай меня. Ваша Катюша».
«Ненависть моя к проклятому фашистскому зверью все растет и растет с каждым боем»
Наталья Ковшова
Наташа Ковшова родилась в Уфе 26 ноября 1920 года, но с четырех лет жила с мамой в Москве. Члены ее семьи были тесно связаны с революционным движением на Урале. Дед по материнской линии Дмитрий Араловец был большевиком, народным учителем и одним из первых председателей Советов в Башкирии. Вместе с двумя братьями и сыновьями он был зверски замучен белыми в 1918 году.
Родной брат отца Виталий Ковшов — герой Гражданской войны, погиб в бою с частями Булак-Балаховича в 1920 году, похоронен у Кремлевской стены на Красной площади.
Отец, Венедикт Ковшов, занимал высокие партийные посты сначала на Урале, а затем в Москве, но в 1935 году был репрессирован за участие в троцкистской оппозиции и до 1946 года находился в колымских лагерях. Впрочем, к тому времени родители Кати уже давно были в разводе, и на судьбе дочери арест отца никак не сказался.
В детстве Наташа много болела и пошла в школу лишь в девять лет, но училась старательно, а активные занятия спортом (лыжи, плавание, легкая атлетика) заметно укрепили ее здоровье. За год до окончания школы, в 1939-м, она окончила школу инструкторов стрелкового спорта при райсовете Осоавиахима.
После школы работала инспектором отдела кадров в тресте организации авиационной промышленности Оргавиапром (ныне Национальный институт авиационных технологий, НИАТ), где стала секретарем комсомольской организации треста, а затем и членом районного президиума ВЛКСМ. В это время она подружилась с Машей Поливановой, которая тоже работала в Оргавиапроме, но была на два года моложе.
В июне 1941 года Наташа сдавала вступительные экзамены в Московский авиационный институт. Но началась война, и уже в августе 1941 года Наташа и Маша вместе поступили на ускоренные курсы снайперов при Коминтерновском райсовете Осоавиахима. Получив военную специальность, 15 октября 1941 года обе девушки ушли добровольцами на фронт в составе рабочего коммунистического батальона коминтерновцев. В то время им было 20 и 18 лет.
Когда комполка Станислав Довнар, прошедший Халхин-Гол и финскую войну, увидел совсем юных девочек в ватниках на несколько размеров больше (рост Маши Поливановой был всего 150 сантиметров), он решил, что при первой же возможности отправит их обратно в Москву. А вскоре одна из них спасла командиру жизнь.
«В бою под деревней Великуша Маша Поливанова под ураганным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника вынесла с поля боя тяжело раненого командира полка майора Довнара», — Из представления Марии Поливановой к награде.
Очень скоро Ковшова и Поливанова превратились в самую смертоносную пару снайперов фронта. Меньше чем за год на их общем счету набралось больше 300 вражеских солдат и офицеров, в том числе до трех десятков «кукушек», как бойцы называли вражеских снайперов. В совершенстве овладев снайперским искусством, девушки учили этому и других бойцов.
Сохранились письма Наташи Ковшовой, которые она писала домой. Вот несколько выдержек из них.
17.06.1942. За бой 20 мая я получила самый строгий выговор от комбата. Он перед боем указал мне точку, из которой я должна стрелять, а я посмотрела — оттуда ничего не видно, и со своим учеником Голосевичем Борисом выдвинулась вперед. Смотрю, уже наши танки пошли на деревню, за ними штурмующая группа. Ну, я вижу, что мне больше дела будет в деревне, и туда (как раз группа наших автоматчиков во главе с замкомбата двигалась туда). Ну, прямо за штурмующей группой влетели мы в деревню. Там мне удалось подстрелить пять фашистских автоматчиков. А потом меня позвал замкомбата, ну и дальше комбат так рассказывает:
«Вы у нее спросите, что она там только ни делала — на немецкий танк лазила, прикладом по нему стучала, раненая раненых перевязывала, спрашивается — для чего? Ведь это не ее снайперское дело. А результат? Вышел из строя нужный человек!»
Ну, он, конечно, уже очень преувеличивает. Просто меня, замкомбата и комиссара ранило одной миной, когда мы собрались двигаться вперед. Ну, комиссара я отправила со связным, а сама осталась одна с замкомбата в каменном доме. Тащить я его никак не могла, так как ранена была в обе руки и в обе ноги. Причем левая рука сразу повисла как плеть, ни туда и ни сюда. Но правая действовала, а поэтому я ему немножко помогла на месте. Я никогда не забуду этих минут, проведенных с глазу на глаз с умирающим (он умер очень скоро, даже вынести его не успели). Все время он кричал: «Наташа, Наташа, я умираю!» Я затащила его в комнату каменного дома, подложила под голову шапку. «Мне душно, Наташа, сними с груди камень!» Я расстегнула воротник шинели, распустила пояс. «Теперь лучше мне. Возьми меня за руку, Наташа, за правую руку, я сейчас умру!»
«Я жива, здорова и весела, как всегда. Ненависть моя к проклятому фашистскому зверью все растет и растет с каждым боем, и, несмотря на временные успехи его на юге, растет уверенность в скором и полном разгроме этого подлейшего отродья», — Наталья Ковшова из письма матери 30 июля 1942 года.
30.07.1942. Сейчас мы на отдыхе. Живем мы с Машенькой в отдельной маленькой земляночке. Земляночка очень уютная, выложена березками, находится на горке, над рекой. Все было бы хорошо, если бы не проклятый дождь. Льет с утра до вечера, у нас с потолка капает так, что даже письмо у меня с подтеками получается.
Места здесь исключительно красивые. Холмы, овраги, речки, ручейки, кругом леса и полянки, полные цветов, ягод, грибов. В первый же день, как мы сюда прибыли (это километров 15 от фронта), мы с Машенькой улучили часок и набрали два котелка земляники. Красота.
Свое последнее письмо Наташа отправить не успела. 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области Наталья Ковшова и Маруся Поливанова пали смертью храбрых. Об их последнем бое рассказал чудом выживший их товарищ, тяжелораненый боец Новиков. Девушки присыпали его землей, а немцы сочли убитым.
Наташа и Маша были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную, обнялись и подорвали себя гранатами.
Мою маму спасла русская береза
В заключение автор этого материала хочет рассказать одну личную историю.
Мой дед, Алексеев Михаил Петрович, был главным врачом больницы в селе Берново Калининской области, а бабушка заведовала местным роддомом.
Зимой 1941 года они превратили больницу во фронтовой госпиталь. Когда немцы прорвались в село со стороны Старицы, госпиталь уходил в Торжок. Все решали даже не часы, а минуты. Мама, которой в то время было 11 лет, рассказывала, как ночью за ними гналась немецкая машина. В Млевичах госпиталь расстреляли и забросали бомбами немецкие самолеты.
Мама рассказывала, как ее гонял по парку немецкий летчик, летевший так низко, что она даже смогла разглядеть его желтый комбинезон и черные очки. Предназначавшуюся ей пулеметную очередь приняло на себя толстое дерево, за которым она успела укрыться. Маму спасла русская береза. Помню об этом, когда проезжаю Млевичи на машине. И мои дети будут это помнить.
Всю войну моя бабушка, Анастасия Владимировна Алексеева (Ткачева), провела во фронтовом госпитале, сутками оперировала раненых бойцов под обстрелами и бомбардировками, а мама помогала их выхаживать.