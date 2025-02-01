Как советские женщины изменили ход Великой Отечественной

Великая Отечественная была народной войной. С июня 1941 года с фашистской Германией и ее союзниками сражалась не Красная армия и не Коммунистическая партия СССР, а весь советский народ, потому что в случае поражения его ждало полное истребление или, в лучшем случае, рабство. Враг этого никогда не скрывал. Для людей военного поколения слова «все для фронта, все для победы» были не лозунгом, как это представляется кому-то теперь, а самой сутью их жизни. На фронте и в тылу миллионы мужчин и женщин всех возрастов, национальностей, вероисповеданий и профессий отдавали все силы, а если это было необходимо, то и жизнь. Та война коснулась каждой семьи, не делая исключений на пол и возраст. И в каждой семье были не только мужчины, но и женщины, которые былы готовы на все ради будущего. К 80-летию Победы «Лента.ру» рассказывает о женщинах, которые изменили ход Великой Отечественной войны.

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«Лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт»

Они не бежали и не прятались, а приближали Победу, как могли. В тылу они заменили ушедших на фронт отцов, мужей и сыновей, освоив все профессии, раньше считавшиеся чисто мужскими. А на фронте воевали наравне с мужчинами, нередко и превосходя их в отваге и выносливости. Девушки были прекрасными разведчицами, радистками, связистками, снайперами, под пулями выносили с поля боя раненых и оказывали им медицинскую помощь.

« С у т к а м и с т о я л и у о п е р а ц и о н н о г о с т о л а . С т о и ш ь , а р у к и с а м и п а д а ю т . Б ы в а е т , у т к н е ш ь с я г о л о в о й п р я м о в о п е р и р у е м о г о . С п а т ь ! С п а т ь ! С п а т ь ! У н а с о т е к а л и н о г и , н е в м е щ а л и с ь в к и р з о в ы е с а п о г и . Д о т о г о г л а з а у с т а н у т , ч т о т р у д н о и х з а к р ы т ь . У м о е й в о й н ы т р и з а п а х а : к р о в и , х л о р о ф о р м а и й о д а … » — И з п и с е м в о е н н о г о в р е м е н и .

Не все знают, что согласно статье 13 Закона «О всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 года» женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную или специальную техническую подготовку, в СССР считались военнообязанными и подлежали призыву на военную службу.

В разное время на фронтах Великой Отечественной сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них получили офицерские звания.

Согласно постановлению Государственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 года, массовая мобилизация женщин была проведена 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 года. Мобилизации подлежали здоровые девушки не моложе 18 лет, при этом учитывалось образование (не ниже пяти классов), состояние здоровья, членство в комсомоле и отсутствие детей.

« Ж е н с к а я м о л о д е ж ь , у ч а с т в о в а в ш а я в в о й н е , б ы л а в ы ш е с р е д н и х м у ж ч и н , п о т о м у ч т о б ы л а о т о б р а н а и з м н о г и х м и л л и о н о в , а м у ж ч и н н е в ы б и р а л и . З а к и д ы в а л и н е в о д и в с е х з а б и р а л и … Я д у м а ю , ч т о л у ч ш а я ч а с т ь н а ш е й ж е н с к о й м о л о д е ж и п о ш л а н а ф р о н т » , — Михаил Калинин, член политбюро ЦК ВКП (б), всесоюзный староста.

После обучения на краткосрочных курсах девушками комплектовали войска ПВО, связи, внутренней охраны на автомобильных дорогах, военно-медицинская служба.

Точных цифр нет, но известно, что только по призыву комсомола воинами стали 550 тысяч женщин. Из них более 300 тысяч служили в войсках ПВО (и как тут не вспомнить повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и снятые по ней фильмы). В мае 1942 года по постановлению ГКО 25 тысяч женщин были мобилизованы в ВМФ. Но самое большое представительство участниц Великой Отечественной войны было среди медиков.

Из общего числа врачей Красной армии 41 % составляли женщины.

Среди военных хирургов этот процент был даже выше — 43,5. Более полумиллиона женщин стали сандружинницами. В результате 72 процента раненых и 90 процентов больных красноармейцев после лечения возвращались на фронт. 17 женщин-медиков за особое мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.

Помимо обязательной мобилизации, девушки шли на фронт добровольцами. Среди подавших заявления об отправке в действующую армию до 50 процентов ходатайств было от женщин. Те, кому отказывали, записывались в народное ополчение — рыли траншеи и противотанковые рвы, строили заграждения из колючей проволоки. Работали ночью и днем, под обстрелами и бомбежками, в дождь и снег.

Оказавшись на оккупированной территории, женщины уходили в партизанские отряды (более 93 тысяч), героически сражались в подполье, добывали и передавали на Большую землю ценную информацию. Если же врагам удавалось захватить их в плен, то пытали и казнили девушек наравне с мужчинами, если не страшнее. 27 партизанок и подпольщиц получили звания Героя Советского Союза, 22 из них — посмертно.

От 3,5 до 5 миллионов советских женщин были угнаны на принудительные работы в Германию. По некоторым подсчетам, за годы войны на фронтах действующей армии, при бомбежках в тылу, на оккупированных территориях и в концлагерях погибли более трех миллионов советских женщин.

«С Машенькой ходили на охоту, и мне удалось сбить еще шесть гадов»

Во время Второй мировой войны СССР был единственной страной, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях, находясь на действительной службе в армии своей страны. За без малого четыре года войны они освоили большинство военных профессий. Воевали в пехоте и кавалерии, в авиации и бронетанковых войсках, входили в состав разведывательно-диверсионных групп, взрывали вражеские эшелоны и уничтожали предателей, были снайперами и пулеметчицами…

Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный («ночные ведьмы»), 125-й гвардейский бомбардировочный и 586-й истребительный полк ПВО. Кроме того, много женщин сражалось и в составе обычных авиационных подразделений, а Валентина Гризодубова — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза за перелеты рекордной дальности (в 1938 году), — командовала полком авиации дальнего действия.

Героями Советского Союза стали две летчицы — Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Обе посмертно, и обеим это звание было присвоено лишь в 1990 году.

Старший лейтенант Зеленко — единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран. 12 сентября 1941 года на своем бомбардировщике Су-2 она уничтожила тараном немецкий «Мессершмитт» Bf-109.

Младший лейтенант Литвяк — одна из самых результативных женщин-истребителей Второй мировой войны. На счету Белой Лилии — 11 сбитых вражеских самолетов. Погибла Лида Литвяк во время воздушного боя 1 августа 1943 года. Долгое время подробности ее гибели были неизвестны, и лишь в 1971 году краеведы обнаружили место захоронения отважной летчицы в братской могиле у села Дмитровка в Донецкой области.

В 1993 году звание Героя России было присвоено подруге Литвяк, летчице того же полка Екатерине Будановой, погибшей на десять дней раньше. На ее боевом счету тоже 11 побед.

В годы войны Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили 11 280 (только подтвержденные цели) вражеских солдат и офицеров.

Героями Советского Союза стали шесть девушек-снайперов: Людмила Павличенко (309 убитых врагов, самая результативная женщина-снайпер Второй мировой войны), Мария Поливанова (140, награждена посмертно), Наталья Ковшова (167, награждена посмертно), Татьяна Костырина (120, награждена посмертно), Татьяна Барамзина (точное число неизвестно, награждена посмертно) и Алия Молдагулова (78, награждена посмертно).

« М ы с М а ш е н ь к о й х о д и л и н а о х о т у , и м н е у д а л о с ь с б и т ь е щ е ш е с т ь г а д о в , а М а ш е н ь к е — п я т ь . В с я н а ш а с н а й п е р с к а я г р у п п а з а м е с я ц у н и ч т о ж и л а 2 4 5 ф р и ц е в . К о м а н д о в а н и е н а м и д о в о л ь н о . Н у , а м ы , к о н е ч н о , д о в о л ь н ы е щ е б о л ь ш е . В е д ь э т о н а ш и у ч е н и к и д е й с т в у ю т » , — Н а т а ш а К о в ш о в а , и з п о с л е д н е г о п и с ь м а м а т е р и 3 0 и ю л я 1 9 4 2 г о д а , т а к и н е о т п р а в л е н н о г о .

Подруги Маша Поливанова и Наташа Ковшова погибли в одном бою 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области. Девушки были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную и подорвали себя гранатами.

В битве на Курской дуге отличилась заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Александра Самусенко. В бою с тремя «тиграми» ее «тридцатьчетверке» удалось уничтожить один танк противника и заставить отступить два других. До Победы Саша не дожила всего два месяца. 3 марта 1945 года, уже в Германии (после войны эту территорию получила Польша), ее, выбравшуюся из горящего танка, расстреляли выходившие из окружения эсэсовцы.

За три месяца до Александра Матросова 25 ноября 1942 года у деревни Ломовичи Минской области закрыла своим телом вражескую пулеметную амбразуру17-летняя партизанка Римма Шершнева. А в один день с Матросовым, 23 февраля 1943 года, такой же подвиг под Ленинградом совершила врач Нина Бобылева.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза получили 90 женщин, больше половины из них — посмертно.

«Я не боюсь смерти. Наши все равно победят. Вот увидите!»

О трех женщинах, героически погибших в Великой Отечественной войне, мы расскажем подробнее.

Вера Волошина была в той же разведывательно-диверсионной группе, что и Зоя Космодемьянская (первой из женщин удостоенная звания Героя Советского Союза в 1942 году — посмертно). Обе ушли на задание разведотдела Западного фронта в один день. Волошина была ранена и попала в плен. Казнена, как и Космодемьянская, 29 ноября 1941 года, но обстоятельства ее гибели долго оставались неизвестны.

Вера родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово в семье шахтера и учительницы. Увлекалась рисованием, поэзией, гимнастикой и легкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту. После десяти классов поступила в Московский институт физкультуры и спорта, одновременно записалась в аэроклуб, где освоила пилотирование истребителя-биплана И-153 «Чайка» и прыжки с парашютом. В 1936 году просилась добровольцем в Испанию.

В 1938 году Волошина перевелась в Московский институт советской кооперативной торговли. Летом 1941 года сдала экзамены за третий курс и отправилась в подмосковный Загорск (Сергиев Посад) на практику. 22 июня вместе с однокурсницами собиралась в Троице-Сергиеву лавру, где в то время был музей. По дороге девушки зашли в универмаг и купили Вере белое шелковое платье — она вскоре собиралась выйти замуж. В этот день началась война.

Как и других студенток, Веру отправили рыть окопы и противотанковые рвы на подступах к Москве, а в октябре она добровольно вступила в ряды Красной армии и была зачислена в воинскую часть № 9903 разведотдела Западного фронта для работы в тылу врага. На первое задание она ушла 21 октября 1941 года в районе станции Завидово. После этого у нее было еще шесть успешных выходов в тыл врага.

В ноябре в воинскую часть пришло пополнение. Среди прибывших была 17-летняя москвичка Зоя Космодемьянская. 21 ноября в тыл врага ушла группа, в составе которой были Волошина (комсорг) и Космодемьянская (боец). Проведя несколько успешных диверсий (установка мин, засады на дорогах и уничтожение живой силы противника) и попав под обстрел, группа разделилась на несколько частей. Раненые и больные бойцы вернулись назад. Космодемьянская и еще двое бойцов направились в сторону деревни Петрищево, а Вера Волошина возглавила отряд из семи человек, который продолжил запланированные диверсионные действия.

Когда кончились боеприпасы и продукты, отряд Волошиной стал возвращаться. Вера, шедшая впереди, попала в засаду, была ранена и оказалась в плену. Поскольку о ее дальнейшей судьбе ничего не было известно, долгое время она считалась пропавшей без вести. Лишь благодаря поисковой работе следопыта Георгия Фролова удалось установить, что тяжело раненую Веру немцы жестоко пытали, а затем повесили на придорожной иве у деревни Головково. По словам жителей деревни, согнанных фашистами наблюдать за казнью, Вера была «в одном исподнем белье, да и то все порвано, и вся в крови, одна рука была перебита и висела как плеть». Последними ее словами были:

« Я н е б о ю с ь с м е р т и . З а м е н я о т о м с т я т м о и т о в а р и щ и . Н а ш и в с е р а в н о п о б е д я т . В о т у в и д и т е ! П р о щ а й т е , т о в а р и щ и » .

В тот же день, 29 ноября 1941 года, в десяти километрах от Головково, в деревне Петрищево была повешена Зоя Космодемьянская.

6 мая 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о присвоении разведчице Вере Даниловне Волошиной звания Героя Российской Федерации (посмертно).

«Мой милый крылатый Як — хорошая машинка, и умирать с ним будем только героями»

Катя Буданова родилась 7 декабря 1916 года в многодетной крестьянской семье в деревне Коноплянка Смоленской губернии. Отец умер, когда ей было шесть лет. Мать одна тянула пятерых детей.

Окончив семь классов, Катя приехала в Москву и поступила на авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова в Филях. Одновременно работала пионервожатой в школе и занималась в аэроклубе, а затем в авиашколе Осоавиахима, которую окончила с отличием. Освоила самолеты У-2, УТ-2 и АИР-6.

С первых дней войны Буданова искала возможности стать военным летчиком, и в октябре 1941 года ее направили в Саратов, где она прошла курс переобучения на истребитель Як-1. В феврале 1942 года ей было присвоено звание младшего лейтенанта, а в марте она была назначена командиром звена 586-го истребительного авиационного полка ПВО 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В этом полку Катя познакомилась с Лидой Литвяк, они стали подругами и с этого времени всегда служили вместе. И погибли с разницей в десять дней.

10 сентября 1942 года девушек направили на Сталинградский фронт. Первую воздушную победу Катя Буданова одержала 6 октября 1942 года, сбив «Юнкерс» (Ju-88). Вот запись об этом бое из ее летной книжки:

« 6 . X . 1 9 4 2 . 1 п о л е т . 1 ч а с 5 0 м и н . В ы л е т п о з р я ч е м у . А т а к о в а л и г р у п п у и з 8 с а м о л е т о в Ю - 8 8 . 1 п о д о ж г л а , у п а л н а п р а в о м б е р е г у В о л г и , п р а в е е В л а д и м и р о в к и » .

О воздушном бое, случившемся на следующий день, рассказал командир авиаполка подполковник А. В. Гриднев:

« В о з в р а щ а я с ь с б о е в о г о з а д а н и я , Б у д а н о в а у в и д е л а ш е д ш и х н и ж е н е е 1 2 н е м е ц к и х б о м б а р д и р о в щ и к о в . Н е с м о т р я н а т о ч т о б о е п р и п а с ы у н е е б ы л и н а и с х о д е и в б а к а х с а м о л е т а б ы л о с о в с е м м а л о г о р ю ч е г о , о н а р е ш а е т а т а к о в а т ь п р о т и в н и к а . П е р в а я ц е л ь — в е д у щ и й г р у п п ы — з а д ы м и л а . Н о в о т л е т ч и ц а и з р а с х о д о в а л а п о с л е д н и й п а т р о н . Т о г д а о н а , и м и т и р у я а т а к у , з а х о д и т в о в т о р о й р а з и , н е с т р е л я я , и д е т н а б о м б а р д и р о в щ и к а . У ф а ш и с т о в н е в ы д е р ж а л и н е р в ы . Л о м а я с т р о й , о н и с б р о с и л и б о м б ы , т а к и н е д о й д я д о ц е л и . А Екатерина Буданова, раненая, садится на изрешеченном самолете...».

В середине ноября 1942 года в ожесточенных боях в небе над Сталинградом Буданова уничтожила в группе два Bf-109, а затем одержала личную победу над бомбардировщиком Ju-88.

За мастерство, отвагу и инициативу в конце ноября 1942 года младшего лейтенанта Екатерину Буданову зачислили в группу «свободных охотников». 10 декабря, возвращаясь с задания, она была атакована парой Bf-109. Приняла бой и в лобовой атаке подожгла ведущего.

В феврале 1943 года за участие в разгроме немецких войск на Волге Екатерина Буданова была награждена орденом Красной Звезды.

В начале марта Буданова провела блестящий бой с немецким корректировщиком огня «Фокке-Вульф» Fw 189, который наши летчики называли «рамой» и считали самой трудной добычей.

Собрав сведения, разведчик на большой высоте уходил за линию фронта. Заметив противника, немец ушел в затяжное пике, зная, что его самолет гораздо маневреннее нашего истребителя. Буданова бросилась в погоню и настигла врага на высоте всего 20 метров от земли, сбила, а затем смогла выйти из пикирования. Воздушный бой на столь малой высоте требовал исключительной выдержки и высокого мастерства.

19 июля Буданова прикрывала группу Ил-2, проводивших штурмовку немецких позиций. Выполнив задание, вблизи города Антрацит возвращавшиеся штурмовики были атакованы немецкими истребителями. В упорном бою с тремя Bf-109 Будановой удалось сбить один из истребителей, но сама она была смертельно ранена. Кате удалось посадить самолет в поле. Подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили из самолета уже мертвую летчицу.

Сохранилось единственное письмо, написанное Катей Будановой маме и сестре в октябре 1942 года:

« М а м а , м и л а я м а м а , н е о б и ж а й с я н а м е н я з а т о , ч т о б е з т в о е г о р а з р е ш е н и я я у л е т а ю н а ф р о н т . М о й д о л г и с о в е с т ь м о я о б я з ы в а ю т б ы т ь т а м , г д е р е ш а е т с я с у д ь б а Р о д и н ы . . . О л е ч к а , х о ч у т е б е с к а з а т ь в о т ч т о : с м е р т и я н е б о ю с ь , н о н е х о ч у е е , а е с л и п р и д е т с я п о г и б н у т ь , т о п р о с т о с в о ю ж и з н ь н е о т д а м . М о й м и л ы й к р ы л а т ы й Я к — х о р о ш а я м а ш и н к а , а м о я ж и з н ь н е р а з р ы в н о с в я з а н а с н и м , и у м и р а т ь с н и м б у д е м т о л ь к о г е р о я м и . А д е в ч а т а з д е с ь х о р о ш и е , в е с е л ы е . Х о р о ш о с н и м и б у д е т в б о й и д т и . Б у д ь з д о р о в а , д о р о г а я , к р е п ч е л ю б и Р о д и н у и л у ч ш е р а б о т а й д л я н е е , н е з а б ы в а й м е н я . В а ш а К а т ю ш а » .

«Ненависть моя к проклятому фашистскому зверью все растет и растет с каждым боем»

Наталья Ковшова

Наташа Ковшова родилась в Уфе 26 ноября 1920 года, но с четырех лет жила с мамой в Москве. Члены ее семьи были тесно связаны с революционным движением на Урале. Дед по материнской линии Дмитрий Араловец был большевиком, народным учителем и одним из первых председателей Советов в Башкирии. Вместе с двумя братьями и сыновьями он был зверски замучен белыми в 1918 году.

Родной брат отца Виталий Ковшов — герой Гражданской войны, погиб в бою с частями Булак-Балаховича в 1920 году, похоронен у Кремлевской стены на Красной площади.

Отец, Венедикт Ковшов, занимал высокие партийные посты сначала на Урале, а затем в Москве, но в 1935 году был репрессирован за участие в троцкистской оппозиции и до 1946 года находился в колымских лагерях. Впрочем, к тому времени родители Кати уже давно были в разводе, и на судьбе дочери арест отца никак не сказался.

В детстве Наташа много болела и пошла в школу лишь в девять лет, но училась старательно, а активные занятия спортом (лыжи, плавание, легкая атлетика) заметно укрепили ее здоровье. За год до окончания школы, в 1939-м, она окончила школу инструкторов стрелкового спорта при райсовете Осоавиахима.

После школы работала инспектором отдела кадров в тресте организации авиационной промышленности Оргавиапром (ныне Национальный институт авиационных технологий, НИАТ), где стала секретарем комсомольской организации треста, а затем и членом районного президиума ВЛКСМ. В это время она подружилась с Машей Поливановой, которая тоже работала в Оргавиапроме, но была на два года моложе.

В июне 1941 года Наташа сдавала вступительные экзамены в Московский авиационный институт. Но началась война, и уже в августе 1941 года Наташа и Маша вместе поступили на ускоренные курсы снайперов при Коминтерновском райсовете Осоавиахима. Получив военную специальность, 15 октября 1941 года обе девушки ушли добровольцами на фронт в составе рабочего коммунистического батальона коминтерновцев. В то время им было 20 и 18 лет.

Когда комполка Станислав Довнар, прошедший Халхин-Гол и финскую войну, увидел совсем юных девочек в ватниках на несколько размеров больше (рост Маши Поливановой был всего 150 сантиметров), он решил, что при первой же возможности отправит их обратно в Москву. А вскоре одна из них спасла командиру жизнь.

« В б о ю п о д д е р е в н е й В е л и к у ш а М а ш а П о л и в а н о в а п о д у р а г а н н ы м м и н о м е т н ы м и р у ж е й н о - п у л е м е т н ы м о г н е м п р о т и в н и к а в ы н е с л а с п о л я б о я т я ж е л о р а н е н о г о к о м а н д и р а п о л к а м а й о р а Д о в н а р а » , — И з п р е д с т а в л е н и я Марии Поливановой к награде.

Очень скоро Ковшова и Поливанова превратились в самую смертоносную пару снайперов фронта. Меньше чем за год на их общем счету набралось больше 300 вражеских солдат и офицеров, в том числе до трех десятков «кукушек», как бойцы называли вражеских снайперов. В совершенстве овладев снайперским искусством, девушки учили этому и других бойцов.

Сохранились письма Наташи Ковшовой, которые она писала домой. Вот несколько выдержек из них.

17.06.1942. За бой 20 мая я получила самый строгий выговор от комбата. Он перед боем указал мне точку, из которой я должна стрелять, а я посмотрела — оттуда ничего не видно, и со своим учеником Голосевичем Борисом выдвинулась вперед. Смотрю, уже наши танки пошли на деревню, за ними штурмующая группа. Ну, я вижу, что мне больше дела будет в деревне, и туда (как раз группа наших автоматчиков во главе с замкомбата двигалась туда). Ну, прямо за штурмующей группой влетели мы в деревню. Там мне удалось подстрелить пять фашистских автоматчиков. А потом меня позвал замкомбата, ну и дальше комбат так рассказывает:

« В ы у н е е с п р о с и т е , ч т о о н а т а м т о л ь к о н и д е л а л а — н а н е м е ц к и й т а н к л а з и л а , п р и к л а д о м п о н е м у с т у ч а л а , р а н е н а я р а н е н ы х п е р е в я з ы в а л а , с п р а ш и в а е т с я — д л я ч е г о ? В е д ь э т о н е е е с н а й п е р с к о е д е л о . А р е з у л ь т а т ? В ы ш е л и з с т р о я н у ж н ы й ч е л о в е к ! »

Ну, он, конечно, уже очень преувеличивает. Просто меня, замкомбата и комиссара ранило одной миной, когда мы собрались двигаться вперед. Ну, комиссара я отправила со связным, а сама осталась одна с замкомбата в каменном доме. Тащить я его никак не могла, так как ранена была в обе руки и в обе ноги. Причем левая рука сразу повисла как плеть, ни туда и ни сюда. Но правая действовала, а поэтому я ему немножко помогла на месте. Я никогда не забуду этих минут, проведенных с глазу на глаз с умирающим (он умер очень скоро, даже вынести его не успели). Все время он кричал: «Наташа, Наташа, я умираю!» Я затащила его в комнату каменного дома, подложила под голову шапку. «Мне душно, Наташа, сними с груди камень!» Я расстегнула воротник шинели, распустила пояс. «Теперь лучше мне. Возьми меня за руку, Наташа, за правую руку, я сейчас умру!»

« Я ж и в а , з д о р о в а и в е с е л а , к а к в с е г д а . Н е н а в и с т ь м о я к п р о к л я т о м у ф а ш и с т с к о м у з в е р ь ю в с е р а с т е т и р а с т е т с к а ж д ы м б о е м , и , н е с м о т р я н а в р е м е н н ы е у с п е х и е г о н а ю г е , р а с т е т у в е р е н н о с т ь в с к о р о м и п о л н о м р а з г р о м е э т о г о п о д л е й ш е г о о т р о д ь я » , — Н а т а л ь я К о в ш о в а и з п и с ь м а м а т е р и 3 0 и ю л я 1 9 4 2 г о д а .

30.07.1942. Сейчас мы на отдыхе. Живем мы с Машенькой в отдельной маленькой земляночке. Земляночка очень уютная, выложена березками, находится на горке, над рекой. Все было бы хорошо, если бы не проклятый дождь. Льет с утра до вечера, у нас с потолка капает так, что даже письмо у меня с подтеками получается.

Места здесь исключительно красивые. Холмы, овраги, речки, ручейки, кругом леса и полянки, полные цветов, ягод, грибов. В первый же день, как мы сюда прибыли (это километров 15 от фронта), мы с Машенькой улучили часок и набрали два котелка земляники. Красота.

Свое последнее письмо Наташа отправить не успела. 14 августа 1942 года у деревни Сутоки Новгородской области Наталья Ковшова и Маруся Поливанова пали смертью храбрых. Об их последнем бое рассказал чудом выживший их товарищ, тяжелораненый боец Новиков. Девушки присыпали его землей, а немцы сочли убитым.

Наташа и Маша были окружены, сражались до последнего патрона, обе были тяжело ранены, а когда патроны кончились, чтобы не попасть в плен, подпустили фашистов вплотную, обнялись и подорвали себя гранатами.

Мою маму спасла русская береза

В заключение автор этого материала хочет рассказать одну личную историю.

Мой дед, Алексеев Михаил Петрович, был главным врачом больницы в селе Берново Калининской области, а бабушка заведовала местным роддомом.

Зимой 1941 года они превратили больницу во фронтовой госпиталь. Когда немцы прорвались в село со стороны Старицы, госпиталь уходил в Торжок. Все решали даже не часы, а минуты. Мама, которой в то время было 11 лет, рассказывала, как ночью за ними гналась немецкая машина. В Млевичах госпиталь расстреляли и забросали бомбами немецкие самолеты.

Мама рассказывала, как ее гонял по парку немецкий летчик, летевший так низко, что она даже смогла разглядеть его желтый комбинезон и черные очки. Предназначавшуюся ей пулеметную очередь приняло на себя толстое дерево, за которым она успела укрыться. Маму спасла русская береза. Помню об этом, когда проезжаю Млевичи на машине. И мои дети будут это помнить.

Всю войну моя бабушка, Анастасия Владимировна Алексеева (Ткачева), провела во фронтовом госпитале, сутками оперировала раненых бойцов под обстрелами и бомбардировками, а мама помогала их выхаживать.