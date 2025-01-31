«Будто с другой планеты»: как McDonald's открывали в СССР

Первый McDonald's в СССР открылся 35 лет назад, 31 января 1990 года. Фото очередей в него облетели советские и западные СМИ. За этим событием стояли долгие попытки убедить партию разрешить капиталистический ресторан в Москве, борьба с «патологической русской креативностью» и массовым воровством в ресторанах и на производстве. Как президент McDonald's уговаривал советские власти, и с какими неожиданными трудностями столкнулись иностранцы — в материале «Газеты.Ru».

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«Приходилось объяснять, что такое гамбургер»

McDonald's в СССР — и сейчас звучит как оксюморон, а в свое время казалось абсолютно нереализуемо. Сам президент McDonald's в Канаде Джордж Кохон называл это «безумной идеей», однако, полностью захватившей его после знакомства с советской делегацией на Олимпиаде в Монреале 1976 года. По воспоминаниям Кохона, он впечатлил гостей визиткой в виде Биг-Мака (ее можно было обменять на бесплатный бургер) и пригласил в ближайший ресторан своей компании, который им очень понравился.

«Тогда я задал вопрос, который изменил мою жизнь: «Пойдут ли русские в McDonald's, если он появится в Москве?» «Конечно пойдем», — ответили они», — описывал в мемуарах бизнесмен.

На тот момент McDonald's кардинально отличался от советских общепитов. Как с иронией указывал Кохон, единственной похожей деталью оказались очереди, скопившиеся в ресторане из-за Олимпиады.

« О д и н и з р у с с к и х с п р о с и л : « З а ч е м э т и о ч е р е д и ? » Я о т в е т и л : « Ч т о б ы в ы ч у в с т в о в а л и с е б я к а к д о м а » , — о т м е ч а л п р е д п р и н и м а т е л ь .

Несмотря на идеологические разногласия и отсутствие в СССР базы для открытия сети (ни подходящего производства, ни западных стандартов персонала), Кохон увидел огромный потенциал для прибыли. В одной Москве проживало почти 35% населения всей Канады. Вдобавок «русские любят мясо, картошку, хлеб и молоко», а McDonald's как раз предоставляет все это и по доступной цене, --рассуждал президент.

Но добиться разрешения на первый советский ресторан оказалось непросто: с 1976 по 1979 год канадец приезжал в Москву в среднем по шесть раз в год. С собой Кохон всегда брал значки McDonald's и часы Ronald McDonald за $12, которые помогали открыть нужные двери и, среди прочего, выбить номер в гостинице «Интурист».

© Канадский предприниматель, президент фирмы «Макдональдс» Джордж Кохон на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Кремле, 1991 год //ТАСС

« П е р е г о в о р ы ш л и н е о б ы ч а й н о т я ж е л о < . . . > Д в е э к о н о м и ч е с к и е с и с т е м ы н а с т о л ь к о о т л и ч а л и с ь д р у г о т д р у г а , ч т о т о ч е к с о п р и к о с н о в е н и я п о ч т и н е б ы л о < . . . > О M c D o n a l d ' s с л ы ш а л и , к а з а л о с ь б ы , в с е в м и р е — в с е , к р о м е о ф и ц и а л ь н ы х л и ц С С С Р , с к о т о р ы м и м ы б е с е д о в а л и . Мы как будто прибыли к ним с другой планеты <...> На каждой презентации приходилось объяснять, что такое гамбургер», — подчеркивал он.

Изначально владельцы McDonald's хотели запуститься в Москве к советской Олимпиаде 1980 года. Но СССР ввел войска в Афганистан, Игры бойкотировали западные страны, и все сорвалось.

Ждать открытия пришлось еще 10 лет, до Перестройки. Первая точка с золотой буквой M и советским флагом под ним заработала на Пушкинской площади столицы 31 января 1990 года. На тот момент это был самый большой ресторан McDonald's в мире. В день открытия он обслужил 30 567 человек, также побив мировой рекорд внутри компании, а фотографии очередей у входа стали одним из известных символов эпохи.

« У м е н я о с т а л о с ь н е с к о л ь к о п р и я т н ы х в о с п о м и н а н и й с т о г о д н я < . . . > О д н о и з н и х , к а к н а м о и х г л а з а х с о т р у д н и к п о с о л ь с т в а С Ш А п о д о ш е л к н а ш е м у с о т р у д н и к у , к о г д а о ч е р е д ь в р е с т о р а н в ы г л я д е л а б е с к о н е ч н о й , и с п р о с и л , г д е д р у г о й , « ч а с т н ы й » в х о д . « Е с т ь т о л ь к о о д и н » , — у с л ы ш а л о н . « В ы н е п о н и м а е т е , я и з а м е р и к а н с к о г о п о с о л ь с т в а » , — в о з р а з и л д и п л о м а т . « Н е т , э т о в ы н е п о н и м а е т е » , — у в а ж и т е л ь н о о т в е т и л и е м у . — « З д е с ь т о л ь к о о д и н в х о д . И в о т о ч е р е д ь д о н е г о » , — р а с с к а з ы в а л К о х о н .

«У русских патологическая креативность»

Преодолев советскую бюрократию, канадцам неожиданно пришлось столкнуться с другой проблемой — воровством, в том числе и в первом ресторане. Любители халявы познакомили иностранцев «с ухищрениями, которые тем прежде даже в голову не приходили», --поделилась с «Газетой.Ru» бывшая сотрудница компании Екатерина Хомская .

« Н а ш и л ю д и , н а п р и м е р , д о д у м а л и с ь , с ъ е в п о л о в и н у б у т е р б р о д а , з а с о в ы в а т ь в о л о с и в о з в р а щ а т ь о б р а т н о , т р е б у я б е с п л а т н у ю з а м е н у . М н е с а м о й н а с м е н е в р е с т о р а н е т а к в е р н у л и , я п о д у м а л а , к а к о й у ж а с , о т к у д а о н м о г в з я т ь с я , е с л и у н а с о б я з а т е л ь н о с е т к и н а г о л о в е , м у ж ч и н ы с е т к у д а ж е н а б о р о д у н а д е в а л и . П о т о м к о л л е г и п р о с в е т и л и , ч т о э т о н е н а ш , и н е п е р в ы й р а з т а к о б м а н ы в а ю т . В о р о в а л и в о о б щ е н е щ а д н о , и в р е с т о р а н а х , и н а п р о и з в о д с т в е , х о т я з а л ю б у ю к р а ж у с р а з у ж е у в о л ь н я л и . С а м ы й я р к и й с л у ч а й – р а б о т н и ц а п и р о ж к о в о й л и н и и п ы т а л а с ь в ы н е с т и ч е т ы р е я б л о к а в л и ф ч и к е . О н и т а к т о п о р щ и л и с ь , ч т о о х р а н н и к з а м е т и л , и м е н я в ы з в а л и к а к д е ж у р н о г о м е н е д ж е р а . П о м н ю , к а к о н а р ы д а л а . Д о с и х п о р в г о л о в е н е у к л а д ы в а е т с я , з а ч е м , в е д ь у н а ш и х р а б о т я г з а р п л а т а б ы л а н а п о р я д о к в ы ш е , ч е м в г о р о д е , и о н а м о г л а к у п и т ь м е ш о к э т и х я б л о к » , — у д и в л я е т с я Х о м с к а я .

Другие, по ее словам, сливали дезинфектор для рук и пили, вместо него разбавляя жидкость водой. Дело в том, что в диспенсерах был спирт с ягодной отдушкой, по вкусу «превосходивший тот же «Спирт Рояль» из магазинов.

« С м ы в ы с р у к с о т р у д н и к о в р е г у л я р н о п р о в е р я л и н а ч и с т о т у , т а к э т о и в с к р ы л о с ь . К о г д а в к о м п а н и и п о н я л и п р и ч и н у , с о в е щ а л и с ь , ч т о д е л а т ь , п о т о м у ч т о п р а к т и к и п р я м о г о р а с п и т и я д е з и н ф е к т о р а д о н а с в M c D o n a l d ' s н е з н а л и . В и т о г е з а м е н и л и ч и с т ы й с п и р т к а к о й - т о м е с т н о й в о н ю ч е й х и м и е й » , — р а с с к а з а л а « Г а з е т е . R u » Х о м с к а я . — Р а д и Р о с с и и в п р и н ц и п е п р и ш л о с ь ч а с т и ч н о м е н я т ь п о л и т и к у к о м п а н и и , ч т о д л я M c D o n a l d ' s б е с п р е ц е д е н т н о . Т о ж е о б щ е е п р а в и л о « с н а ч а л а о т д а е ш ь к л и е н т у е д у , п о т о м б е р е ш ь д е н ь г и » у б р а л и , п о т о м у ч т о х в а т а л и и у б е г а л и , н е з а п л а т и в » .

Непросто вышло и с запуском собственного производства. Требования McDonald's для продуктов проходили далеко не все отечественные хозяйства. Так яблоки и картошку так и не смогли выращивать в СССР и импортировали из Польши.

« У р у с с к и х п а т о л о г и ч е с к а я к р е а т и в н о с т ь . Т а к м н е с к а з а л и н а и н о с т р а н н ы х к у р с а х , к о г д а н а З а п а д е п ы т а л и с ь п о н я т ь , п о ч е м у в Р о с с и и н е р а б о т а ю т п р о в е р е н н ы е с и с т е м ы м е н е д ж м е н т а » , — о б ъ я с н я е т Х о м с к а я .

« Т о е с т ь к а ж д ы й д у м а е т т а м , г д е н е н а д о . В о т д а л и с о в х о з у а м е р и к а н с к и е с е м е н а , к а р т о ш к а д о л ж н а в ы р а с т и б о л ь ш а я и р о в н а я . В ы р о с л а м е л к а я и к о р я в а я . Н а н я л и а г р о н о м а п о н я т ь п р и ч и н у , д у м а л и , м о ж е т у к р а л и и п о д м е н и л и с е м е н а . А о н и п р о с т о н е с о б л ю д а л и и н с т р у к ц и ю . С к а з а н о , у с л о в н о , п о л и в а т ь т р и ж д ы в н е д е л ю . О н и п о д у м а л и : « М ы в с е г д а п о л и в а л и о д и н , и в с е р о с л о , а т у т ч т о - т о п р и д у м а л и . Х р е н в а м » . Н у в о т и в ы р о с л а , т а к а я , к а к в с е г д а » .

«Работа в McDonald's была очень престижной»

При этом именно в ресторанах McDonald's сотрудники были обязаны действовать по строго выверенному регламенту, вплоть до того, сколько поминутно потратить на тот или иной шаг. Только так сети удавалось поддерживать одно качество при невероятном потоке людей. Чтобы проследить за соблюдением стандартов, вначале советский McDonald's каждую неделю отправлял образец случайного готового продукта на проверку самолетом за границу, подчеркивает Хомская.

© Сотрудники у линии раздачи в день открытия первого ресторана быстрого обслуживания «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года //ТАСС

« Н а с к о л ь к о в р е с т о р а н е в с е б ы л о р а с п и с а н о , э т о ф а н т а с т и к а . У с л о в н о , п о ж а р и л 2 0 п о р ц и й , м о е ш ь к о р з и н к у с п е ц и а л ь н о й щ е т к о й , п о м ы л п я т ь р а з , щ е т к у м е н я е ш ь . И т а к а б с о л ю т н о п р о в с е , ч и с т о т а н а в ы с ш е м у р о в н е . Х о т я я н а ч и н а л а н а с к л а д е , о ф и с н ы е с о т р у д н и к и в Д е н ь о с н о в а т е л я д о л ж н ы б ы л и п о с т о я т ь в р е с т о р а н е . Я к а к р а з в ы х о д и л а в п у ш к и н с к и й . П е р в ы й ж е м о й л я п , к а к с е й ч а с п о м н ю — н а л и л а м о р о ж е н о е в с т а к а н ч и к , о н о в ы л е з л о з а к р а я , и я н а а в т о м а т е , к а к д о м а , с н я л а е г о п а л ь ц е м и о б л и з а л а . С р а з у ж е п о д л е т е л с у п е р в а й з е р в ш о к е с в ы п у ч е н н ы м и г л а з а м и . К н е м у п о д б е г а е т в т о р о й , у с п о к а и в а е т : « Э т о и з о ф и с а [ ч е л о в е к ] , и з о ф и с а » , — у к а з а л а Х о м с к а я .

На работу в первый московский McDonald's попадали по объявлению в газете или просто через «сарафанное радио». По словам бывшей сотрудницы ресторана на Пушкинской Ольги Луневой, в McDonald's шли люди с хорошим образованием, знанием английского языка, который спрашивали при собеседовании.

«На тот момент это была очень престижная работа <...> чуть ли не первое в Москве такое крупное совместное предприятие с иностранцами. Зарплата тоже вполне нормальная, и контингент сотрудников был гораздо более статусный», — поделилась Лунева с «Газетой.Ru».

Первое время канадцы были руководителями в McDonald's. Кроме них в офисе можно было встретить и командированных американцев, англичан.

« М ы н е н а в и д е л и г л а в н о г о и н ж е н е р а - а м е р и к а н ц а , п о т о м у ч т о о н в с я ч е с к и п о к а з ы в а л п р е з р е н и е к р у с с к и м . Н о с и л к о в б о й с к и е к а з а к и , к у р и л с и г а р ы , с и д е л в с в о е м к а б и н е т е , п о л о ж и в н о г и в э т и х к а з а х н а с т о л и ч е р е з г у б у с о в с е м и р а з г о в а р и в а л , п р я м о п е р с о н а ж и з Г о л л и в у д а » , — о п и с ы в а е т Х о м с к а я .

Главным плюсом советского McDonald's была возможность быстро вырасти по карьерной лестнице с любой ступени. Компания обучала отличившихся сотрудников на собственных курсах, могла отправить на стажировки за границу.

«Больше я подобного не встречала, как там людей постоянно повышали по должности. В том числе, это отмечали чисто визуально, давали другую, более приятную униформу. Еще внутри делили по командам разных цветов, и мы соревновались друг с другом. Организация была очень хорошая, нам там нравилось, и еда тоже очень нравилась, -— вспоминает Лунева. — Помню, на тренинг пришли, и канадец спрашивает по-английски: «Вам нравится еда?». И я искренне совершенно говорю, что мне очень нравится какой-то там Баг Мак или Филе-О-Фиш».

Единственным же минусом Лунева называет короткое время перерыва. На обед давали 15 минут и следующий рацион: Биг-Мак, десерт, картошку фри и стакан колы.

« Е щ е в ы д а в а л и к у п о н ы н а б е с п л а т н ы е о б е д ы M c D o n a l d ' s , м о ж н о б ы л о п е р е д а т ь к о м у - т о и з з н а к о м ы х . С к о л ь к о - т о ш т у к в м е с я ц в ы д е л я л и . А н а п и т к и м о ж н о б ы л о п и т ь б е з о г р а н и ч е н и й , п о э т о м у ч е р е з п о л г о д а м н е п р и ш л о с ь с м е н и т ь б р ю к и н а р а з м е р п о б о л ь ш е » , — с м е е т с я Л у н е в а .

McDonald's проработал в СССР, а затем в России более 30 лет и закрылся весной 2022 года. К тому моменту сеть выросла с одной точки в Москве до 850 ресторанов по всей стране, а ее годовая выручка достигла 129 млрд руб. Однако политические причины оказались сильнее прибыли, и владельцы перепродали активы российской стороне. Новые хозяева поменяли название на «Вкусно — и точка» и перезапустились после почти трехмесячного перерыва. Легендарный ресторан на Пушкинской вновь открылся 12 июня — в День России. Как и когда-то, в тот день в него выстроилась очередь любопытных, хоть и не такая большая, как в 90-е. Сам новый владелец сети Александр Говор отмечал, что в будущем McDonald's может попытаться вновь, уже во второй раз пробиться на российский рынок.