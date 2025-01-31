Анализ ДНК показал, как овцы изменили судьбу человечества
Исследование международной группы ученых опубликованное в научном журнале Science, показало, как овцы сопровождали людей на протяжении 12 000 лет, меняясь вместе с ними. Команда генетиков из Тринити-колледжа в Дублине и зооархеологов из LMU (Мюнхен) и Баварских государственных коллекций естественной истории проанализировала 118 древних геномов овец. Эти данные охватывают огромный временной период и территорию от Монголии до Ирландии.
Самые ранние геномы овец, изученные учеными, происходят из Ашиклы-Хююк (центральная Турция). Они принадлежат предкам современных овец и указывают на то, что их одомашнивание началось более 11 000 лет назад в западной части региона на Ближнем Востоке
Как люди изменяли овец
Около 8 000 лет назад первые европейские фермеры начали отбирать овец по внешним признакам, в частности по цвету шерсти. Это одно из первых свидетельств того, как люди начали направленно изменять животных, управляя их биологией. Ген, связанный с белой шерстью, оказался одним из первых, на которые повлияло искусственное селекционное деление.
Кроме того, примерно к этому времени овцы Европы и Азии стали генетически различаться. Однако это разделение было недолгим — с течением времени животные снова начали перемещаться вместе с людьми.
Две крупные волны миграции овец
Ученые выделили две основные волны переселения овец, совпадающие с человеческими миграциями:
Около 7 000 лет назад — овцы начали распространяться на запад, вместе с ранними цивилизациями Месопотамии.
Около 5 000 лет назад — вместе с кочевниками Евразийской степи овцы распространились по Европе. Этот процесс совпал с миграцией скотоводов, которые изменили состав населения Европы (например, на 90% поменяли генетику жителей Британии) и принесли индоевропейские языки. Овцы, молоко и бронзовый век
Дэн Брэдли подчеркнул, что это исследование показывает, насколько тесно переплетены история людей и овец.
«Одно из самых удивительных открытий — это масштабная миграция овец из евразийских степей в Европу в бронзовом веке. Это совпадает с передвижением людей в тот же период, что говорит о том, что люди переселялись вместе со своими стадами», — отметил соавтор исследования профессор Дэн Брэдли
Примерно в это же время у овец начали происходить изменения, связанные с их способностью давать молоко. Это указывает на то, что люди начали использовать молоко овец и, возможно, даже делать сыр.
К началу бронзового века (примерно 3000 лет назад) около половины всех овец в Европе имели гены от животных, которые пришли из Евразийской степи. Это значит, что овцы из этой области были привезены в Европу и смешались с местными овцами.
Значение исследования
Дэн Брэдли подчеркнул, что это исследование показывает, насколько тесно переплетены история людей и овец.
«С первых дней одомашнивания до появления шерсти как ключевого текстильного ресурса, овцы сыграли важную роль в культуре и экономике десятков поколений».
Исследование подтверждает, что крупные миграции людей сопровождались переселением домашних животных, что влияло не только на генофонд животных, но и на развитие сельского хозяйства, торговли и выживания людей.