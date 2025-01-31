Исследование международной группы ученых опубликованное в научном журнале Science, показало, как овцы сопровождали людей на протяжении 12 000 лет, меняясь вместе с ними. Команда генетиков из Тринити-колледжа в Дублине и зооархеологов из LMU (Мюнхен) и Баварских государственных коллекций естественной истории проанализировала 118 древних геномов овец. Эти данные охватывают огромный временной период и территорию от Монголии до Ирландии.

Самые ранние геномы овец, изученные учеными, происходят из Ашиклы-Хююк (центральная Турция). Они принадлежат предкам современных овец и указывают на то, что их одомашнивание началось более 11 000 лет назад в западной части региона на Ближнем Востоке

Как люди изменяли овец

Около 8 000 лет назад первые европейские фермеры начали отбирать овец по внешним признакам, в частности по цвету шерсти. Это одно из первых свидетельств того, как люди начали направленно изменять животных, управляя их биологией. Ген, связанный с белой шерстью, оказался одним из первых, на которые повлияло искусственное селекционное деление.

Кроме того, примерно к этому времени овцы Европы и Азии стали генетически различаться. Однако это разделение было недолгим — с течением времени животные снова начали перемещаться вместе с людьми.

Две крупные волны миграции овец

Ученые выделили две основные волны переселения овец, совпадающие с человеческими миграциями:

Около 7 000 лет назад — овцы начали распространяться на запад, вместе с ранними цивилизациями Месопотамии.

Около 5 000 лет назад — вместе с кочевниками Евразийской степи овцы распространились по Европе. Этот процесс совпал с миграцией скотоводов, которые изменили состав населения Европы (например, на 90% поменяли генетику жителей Британии) и принесли индоевропейские языки. Овцы, молоко и бронзовый век

Дэн Брэдли подчеркнул, что это исследование показывает, насколько тесно переплетены история людей и овец.

« О д н о и з с а м ы х у д и в и т е л ь н ы х о т к р ы т и й — э т о м а с ш т а б н а я м и г р а ц и я о в е ц и з е в р а з и й с к и х с т е п е й в Е в р о п у в б р о н з о в о м в е к е . Э т о с о в п а д а е т с п е р е д в и ж е н и е м л ю д е й в т о т ж е п е р и о д , ч т о г о в о р и т о т о м , ч т о л ю д и п е р е с е л я л и с ь в м е с т е с о с в о и м и с т а д а м и » , — о т м е т и л с о а в т о р и с с л е д о в а н и я п р о ф е с с о р Дэн Брэдли

Примерно в это же время у овец начали происходить изменения, связанные с их способностью давать молоко. Это указывает на то, что люди начали использовать молоко овец и, возможно, даже делать сыр.

К началу бронзового века (примерно 3000 лет назад) около половины всех овец в Европе имели гены от животных, которые пришли из Евразийской степи. Это значит, что овцы из этой области были привезены в Европу и смешались с местными овцами.

Значение исследования

Дэн Брэдли подчеркнул, что это исследование показывает, насколько тесно переплетены история людей и овец.

« С п е р в ы х д н е й о д о м а ш н и в а н и я д о п о я в л е н и я ш е р с т и к а к к л ю ч е в о г о т е к с т и л ь н о г о р е с у р с а , о в ц ы с ы г р а л и в а ж н у ю р о л ь в к у л ь т у р е и э к о н о м и к е д е с я т к о в п о к о л е н и й » .

Исследование подтверждает, что крупные миграции людей сопровождались переселением домашних животных, что влияло не только на генофонд животных, но и на развитие сельского хозяйства, торговли и выживания людей.