Солнце для «северного» человека: как мамонт сотворил Землю

Мы говорим «у нас на севере» или «это север России» часто не представляя себе — какой он, наш север? Мы можем подразумевать под этим, например, Мурманск или Баренцево море. А наш север — это огромная территория. Во-первых, начнем с поговорки «север начинается с Вологды». Именно Вологда стала так называемым железнодорожным центром Русского Севера, соединив Москву и Санкт-Петербург. А, во-вторых, «наш север» — это и Воркута, и небольшой городок Бодайбо, и Салехард (между прочим, это единственный город в мире, через который «проходит» Северный Полярный круг), и часть Уральских гор, которые тянутся с севера на юг. И Камчатка, и Алтай, и Тыва — это тоже наш север.

© ГлагоL

Неудивительно (хотя, признаюсь, удивительно — как можно жить там, где самая теплая погода может быть всего +10?). Или на ближайшие километры ничего, кроме снега, не видно, что на таких огромных территориях с уникальной природой и очень суровыми условиями для жизни живут разные народы. Как они там выживают? Ведь на той же Чукотке холодно всего-то два месяца. Остальное время там очень холодно! А кто такие эвены и ительмены? Что такое солнце для «северного» человека?

Я прочитала своим детям удивительную книгу «Мифы северных народов России», из которой я сама узнала невероятное количество интересного и, конечно, нового. И по доброй традиции делюсь некоторыми отрывками с вами.

Сотворение мира

В мифах многих народов землю создают боги. Но у северных народов этим могут заниматься не только боги, но и… мамонт. Это он улучшал земли, создал равнины и горы. В сибирских мифах мамонт похож на лося, но эвенки рассказывают о мамонте-рыбе!

Прежде чем улучшать землю, ее надо было создать. И в этом принимали участие птицы. Водоплавающие птицы ныряли на дно океана за землей и приносили ее. Небольшой кусочек уже легко превращается в большую землю.

Рассказы об этом удивительно широко распространены. Детали могут отличаться: птиц может отправить за землей творец, а иногда он сам превращается в птицу. Или творца может не быть вообще.

Эдегейский миф

© Фото из книги «Мифы северных народов России»

Вначале были только море и маленький остров, на котором жила очень злая одноногая старуха. Из Верхнего мира прилетела утка, увидела остров и обрадовалась — села передохнуть. А потом осталась на нем жить. Семь лет жила утка, но на восьмой год терпение старухи закончилось, и она прогнала птицу. Утка не растерялась — взлетая, захватила в лапы землю и разбросала ее по морю. Так возникла суша: континенты, острова — и маленькие, и большие.

О каком Верхнем мире идет речь? Давайте разберемся, как представляют строение Вселенной северные народы.

Строение Вселенной

В мифологии всех народов Севера мир делится на три части: Верхний мир, Средний (в нем живут люди) и Нижний.

© Фото из книги «Мифы северных народов России»

Однако представления о том, что именно происходит в каждом мире и как они соединяются, у каждого народа свои.

У уральских народов Верхний мир — это небо, где обитает бог неба. Средний мир — земля, которую омывает океан с севера, а с юга на север пересекает мировая река. В верховьях мировой реки живет мать земли. Там растет мировое древо. Оно является символом мироздания: на нем держится весь мир. Его верхушка достигает небес, а корни уходят глубоко в подземный мир. В этом Нижнем мире обитают покойники, духи зла и их глава — властелин Нижнего мира.

У тюркских, тунгусо-маньчжурских и монгольских народов, принадлежащих алтайской семье, различия между представлениями более значительные. Например, у бурят (монгольская группа языков) мир мертвых находится не в подземной части Вселенной, а существует как бы в другом измерении. У тунгусо-маньчжурских народов каждый уровень Вселенной может делиться на дополнительные уровни, у каждого из которых свой дух-правитель. Соединяются миры рекой, протекающей из Верхнего мира в Нижний. У уральских народов миры могут соединяться и деревом.

Совершенно иная картина мира была у орочей: они представляли землю в виде лося. Леса — это его шерсть, птицы — мошки, которые вьются над ним, а когда ему надоедает стоять и он переступает с ноги на ногу — случаются землетрясения. Лосей может быть два: большой и поменьше. Большой лось — это материк (Евразия), а второй символизирует мир мертвых, в котором все наоборот: старик становится ребенком, глупый — умным, разбитая вещь — целой.

У палеоазиатских народов отличия в представлениях о строении Вселенной еще значительнее — ведь ученые их объединили в одну группу только для удобства. Чукчи делили Верхний и Нижний мир на 5, 7 или 9 уровней, а коряки и ительмены называли Верхний мир «облачной землей», в которой обитают «облачные люди», или «народ рассвета».

Вполне логично, что Нижний мир плохой и опасный, населенный вредными духами или «земляными людьми» (так кеты называли обитателей Нижнего мира). Верхний мир — мир светлых духов, богов и «небесных людей». А Средний мир — это наш мир, мир людей. Но кроме людей в Среднем мире живут разные духи-хозяева. Свой дух-хозяин есть у большинства гор, рек, озер и даже у огня.

День и ночь

© Фото из книги «Мифы северных народов России»

Нганасаны (прим. автора — коренной самодийский народ Сибири) рассказывают, что солнце ездит на олене вокруг земли. Теплое дыхание оленя согревает землю. Но даже волшебному оленю надо отдыхать — и тогда наступает полярная ночь. Лучи солнца — это нити света в Средний мир. С помощью этих лучей-нитей духи — хозяева растений на земле спрашивают у солнца, можно ли растению расти.

Чукчи считают, что солнце — это человек, одетый в блестящие одежды, а путешествует он на нартах, запряженных оленями или собаками, и пасет медных оленей.

В городе много искусственного освещения, и из-за этого звезды очень плохо видны. На Севере этой проблемы нет, здесь можно наблюдать красивое звездное небо. И, рассматривая его, можно увидеть, что звезды образуют группы — созвездия.

Люди называют их по-разному. Например, созвездия, напоминающие ковш, мы называем Большой и Малой Медведицей, а созвездие, похожее на букву W, — Кассиопеей в честь героини греческого мифа.

Разные народы видят на небе разных персонажей: великанов, людей и животных. У северных народов самый распространенный миф — о космической охоте.