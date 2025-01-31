Почему Россия не была родиной матрешек

Русская матрешка — один из самых популярных сувениров, который привозят домой туристы на память о России. Казалось бы, что может быть более русским, чем эта простая, но симпатичная деревянная игрушка. Нам кажется, что изготовление матрешек — это традиционный промысел, зародившийся на Руси в незапамятные времена. А что если мы вам скажем, что ни Пушкин, ни даже Достоевский никогда не видели этих игрушек и даже не знали об их существовании?

На самом деле родина матрешек — Япония. Вот в Стране восходящего солнца это на самом деле древняя традиция. Правда, называется она там Фукурума и изображает совсем не румяную барышню. Японская деревянная фигурка — это добродушный буддийский старец, внутри которого расположены другие, мал мала меньше. Он покровитель счастья, процветания и мудрости.

Внутри могут быть такие же монахи, но разного возраста — чем меньше, тем моложе. А может быть целая семья — жена и целый выводок детей. Строгих канонов для игрушек, размещенных внутри главного старца, не существует.

Тайна появления деревянных красавиц

В матрешку японская фигурка превратилась благодаря художнику Сергею Малютину (1859-1937). Точно неизвестно, как старец Фукурума попал к нему в руки, но японский талисман счастья понравился живописцу. Он быстро набросал эскиз заготовки и отнес его токарю Василию Звездочкину. Тот выточил тело будущей матрешки и ее «сестер», помещающихся внутрь. Потом Малютин занялся их росписью.

Первая матрешка изображала крестьянку с черным петухом под мышкой. Автор назвал ее Матреной, поэтому ее и стали называть ласково — «матрешка». В 1900 году оригинальную игрушку отправили на Всемирную выставку кустарных ремесел в Париж. Там матрешка завоевала свой первый, но далеко не последний приз. С этого начались путешествия игрушки по Европе, а затем по миру. Везде, где выставлялись российские товары или изделия народных промыслов, находилось место и матрешке.

Всего через несколько лет матрешки стали так популярны, что их начали подделывать за пределами России. Точно известно, что одна из таких попыток была сделана в немецком Нюрнберге. Но там мастера не справились с задачей. Фигурки, вкладывающиеся одна в другую, оказались с секретом. Для их изготовления нужно было правильно подобрать древесину. Немцы старались поставить контрафакт на поток и не думали об этом. В итоге почти все фальшивые матрешки вскоре начинали трескаться.

Игрушка кокэси

В Японии у матрешки есть еще одна родственница. Это деревянная фигурка кокэси. Она изображает японскую девушку и, вроде, должна быть ближе к российскому варианту, чем старец. Но у кокэси другой принцип. Она тоже без руг и без ног и изготавливается из дерева. Но у фигурки хорошо выраженная голова, которая снимается. Да и внутри кокэси цельная, поэтому может претендовать только на роль дальней родственницы русской матрешки.

Интересно то, что среди японцев ходит легенда, что их Фукуруму придумал… русский. Согласно этой версии, первого старца изготовил беглый русский монах, обосновавшийся на острове Хонсю. Но вероятнее всего, что это просто миф, так как первые Фукурумы появились задолго до того, как на землю ступила нога первого русского человека.