Подарок на Рождество принес женщине 98 миллионов рублей

В США пожилая жительница штата Мичиган купила на Рождество лотерейный билет и выиграла 1 миллион долларов (98 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

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Удачливая 66-летняя женщина из округа Клинтон рассказала, что перед праздником сделала подарок в виде лотерейных билетов своим родственникам, а один приобрела для себя. По ее словам, после того как она стерла защитную полосу на билете, то сначала подумала, что разбогатела только на 1000 долларов (98 тысяч рублей), потому что невнимательно его рассмотрела.

« Я о т с к а н и р о в а л а е г о в п р и л о ж е н и и л о т е р е и и б ы л а в а б с о л ю т н о м н е д о у м е н и и , к о г д а н а э к р а н е в ы с в е т и л с я 1 м и л л и о н . Я п о к а з а л а б и л е т м у ж у и д е т я м , а п о т о м с р а з у ж е з а п е р л а е г о в с е й ф » , — п о д е л и л а с ь в о с п о м и н а н и я м и а м е р и к а н к а .

В конце января она приехала в офис лотереи и забрала приз. Женщина решила получить его единовременной выплатой, но с уплатой крупного налога. В итоге ей досталось 634 тысячи долларов (62,3 миллиона рублей). Американка рассказала, что собирается потратить приз на несколько путешествий, а остаток отложить.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Индиана выиграла в лотерею 500 тысяч долларов на Рождество. Счастливый билет она получила во время обмена подарками с коллегами.