В США продали монету за 245 миллионов рублей

На аукционе в США за 2,5 миллиона долларов (около 245 миллионов рублей) продали уникальную монету XVII века, обнаруженную в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Express US.

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Житель Амстердама наткнулся на странный предмет, когда расчищал шкафы в своем доме. Артефакт представлял собой небольшой металлический кружок с маленькими буквами NE на одной стороне и римской цифрой III на другой. Несколько лет предмет хранился в доме владельца, пока в 2024-м он не решил наконец исследовать его.

Голландец обратился к специалистам и вскоре выяснил, что металлический кружок на самом деле является редчайшей трехпенсовой монетой, изготовленной на территории Новой Англии в 1652 году.

Монета невероятно редка — всего в мире известно только два экземпляра. Сейчас ученые предполагают, что трехпенсовик мог принадлежать Джону Адамсу — второму президенту США. До того как возглавить молодую страну в 1797 году, он служил послом в Голландии. Именно так, по одной из версий, монета могла попасть туда.

Владелец выставил уникальный трехпенсовик на аукцион нью-йоркский аукцион Stack’s Bowers, где он был продан за 2,5 миллиона долларов. Вторая такая же монета, известная ученым, уже более 120 лет находится в коллекции Массачусетского исторического общества.

Ранее в Люксембурге археологи обнаружили 141 редчайшую древнеримскую монету на общую сумму более 308 тысяч евро. Особый интерес для исследователей представляют три монеты из клада, так как на которых отчеканен профиль императора-узурпатора Евгения, правившего всего два года — с 392 по 394 год.