В Казахстане средневековая башня обрушилась из-за дождей

В Казахстане средневековая караульная башня Акбикеш частично обрушилась из-за выпавших осадков. Об этом сообщило агентство Kazinform.

Отмечается, что местный общественник Жылбек Керимбек опубликовал в соцсетях пост о потере имеющегося исторического памятника. Он также отметил, что разрушения происходили и раньше.

« В с в о е в р е м я м ы б и л и т р е в о г у , г о в о р и л и , ч т о н а д о н а к р ы т ь к р ы ш у , ч т о б ы з а щ и т и т ь о т д о ж д е й , н о н и к т о н е п р и с л у ш а л с я к н а м . В р е з у л ь т а т е ч а с т ь п а м я т н и к а р у х н у л а о т д о ж д е й и т а л о й в о д ы » , - п р и в о д и т е г о с л о в а а г е н т с т в о .

Возведенная в XII-XIII веках сторожевая башня Акбикеш внесена в список памятников республиканского значения Министерства культуры и спорта Казахстана. В конце XIV века ее использовали в качестве военного сигнального маяка. Она упоминается в произведении средневекового историка из Персии Шараф ад-Дина Али Язди «Зафар-наме» («Книга побед»).

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