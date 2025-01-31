Почему на Макара Весноуказчика не стоит носить темную одежду

Православные верующие вспоминают Макария Великого, написавшего многие молитвы. В народе отмечают Макара Весноуказчика. Ведь в первый день последнего месяца зимы обычно предсказывали погоду на весну.

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В этот день раздували самовар валенком, считалось, что целебный дым изгонит хворь, как и сам напиток - чай. Причем в этот день заваривали не только листья чая, а добавляли к ним целебные травы и мед.

Счастье сулило, если в доме оказывались засушенные цветки ромашки. К чаю подавали сладкие коврижки. В этот день двери открывали только своим ключом, чтобы не выпустить счастье. Сны на эти сутки были правдивыми. По ним смотрели, что ждать в этом году.

Чтобы не потерять близких, в этот день не надевали нательную одежду темного цвета. Работу выбирали легкую, чтобы год не гнуть спину в бедности. Детей не стригли, чтобы не укоротить им жизнь.

Наступление февраля означало скорое завершение зимы. По этому дню было принято предсказывать погоду в марте. Если была капель, ждали раннюю весну. Если резко похолодало, на Масленицу будет идти снег. Если ночью небо ясное, зима надолго задержится. А снег пошел - снегопадам не будет числа и в марте.