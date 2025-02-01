Как женщины приходили к власти и чем это закончилось

Минувший год запомнился сразу несколькими политическими событиями на постсоветском пространстве, объединенных тем, что особую роль в них сыграли женщины-политики. Так, на выборах в Молдавии на второй срок смогла переизбраться Майя Санду, в Грузии символом протестов против правящей партии стала уже уходящая в отставку президент Саломе Зурабишвили, а бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заняла один из ключевых постов в Европейском союзе. Однако на просторах бывшего Советского Союза женщины и ранее занимали ключевые посты и возглавляли протестные движения. О том, кто из женщин-политиков возглавлял республики бывшего СССР, как они добивались поддержки народа и чем прославились, — вспоминала «Лента.ру».

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Казимира Прунскене, премьер-министр Литвы

Первой женщиной на высшей должности в стране постсоветского пространства была Казимира Прунскене. Она стала премьер-министром Литвы сразу после провозглашения независимости страны в 1990 году.

Ее отец был расстрелян за сотрудничество с литовскими сепаратистами. Правда, ей это не помешало вступить в Коммунистическую партию Литовской ССР.

Однако к концу 1980-х годов Казимира Прунскене стала членом «Движения за реформы Литвы», которое выступало за независимость республики и отделение от союзного центра.

« Я б ы л а п е р в о й , к т о о т к р ы т о з а я в и л о н е о б х о д и м о с т и р е ф о р м ы н а ш е й э к о н о м и ч е с к о й и п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы » , — г о в о р и л а о н а в п о с л е д с т в и и .

Тем не менее политика все равно обвиняли в тайном сотрудничестве с КГБ. Люстрационная комиссия признала ее виновной и объявила, что первый премьер-министр Литвы выполняла задания советской разведки.

Впрочем, занимала высокую должность Прунскене недолго, всего один год. После отставки она не раз пыталась выдвинуться на пост президента, но все попытки оказались безуспешны. Некоторое время бывший премьер-министр возглавляла Литовскую женскую партию, но и с ней добиться успехов ей не удалось.

« М у ж ч и н ы н е о х о т н о п р и з н а ю т з а ж е н щ и н о й р о л ь л и д е р а . Н о м н е б ы л о н е к о г д а о б р а щ а т ь н а э т о в н и м а н и е » , — К а з и м и р а П р у н с к е н е , п р е м ь е р - м и н и с т р Литвы в 1990-1991 годах.

В 2012 году Казимира Прунскене перенесла инсульт, после которого, что любопытно, восстанавливалась в Научном центре неврологии в Москве. При этом в России ее продолжали вспоминать как «янтарную леди» и противопоставлять нынешней прибалтийской элите.

Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвии

В соседней Латвии женщина также смогла избраться на высший пост еще в 1990-е годы. Президентом страны дважды становилась Вайра Вике-Фрейберга, причем до сих пор ее правление остается самым длительным в новейшей истории республики.

При этом распространенным в Латвии русским языком Вайра Вике-Фрейберга не владеет — она практически не жила в СССР.

Дело в том, что семья будущего президента бежала из Латвии в 1944 году, то есть до прихода Красной армии. Вайра Вике-Фрейберга выросла в Канаде, где учила французский и латышский языки. Там же вышла замуж за представителя латышской общины, преподавала психологию в Университете Макгилла в Квебеке.

Забавно, что латвийское гражданство Вайра Вике-Фрейберга получила буквально за день до избрания на должность президента страны.

У власти она находилась с 1999 по 2007 год. Главной целью своего президентства она провозгласила вступление Латвии в НАТО и Европейский союз, что и удалось осуществить уже к 2004 году. Кроме того, политик активно подключилась к борьбе с советским наследием, в связи с чем ее критиковала русская община.

« К о н е ч н о , м ы н е п е р е у б е д и м , н е и з м е н и м с о з н а н и е т е х п о ж и л ы х р о с с и я н , к о т о р ы е 9 м а я б у д у т к л а с т ь в о б л у н а г а з е т у , п и т ь в о д к у и р а с п е в а т ь ч а с т у ш к и , а т а к ж е в с п о м и н а т ь , к а к о н и г е р о й с к и з а в о е в а л и Б а л т и ю » , — В а й р а В и к е - Ф р е й б е р г а , п р е з и д е н т Латвии в 1999-2007 годах.

После окончания полномочий Вике-Фрейберга перестала занимать политические должности. Однако до сих пор она является членом множества общественных организаций, причем даже таких неожиданных, как Международный центр Низами Гянджеви, созданный при президенте Азербайджана.

На постсоветском пространстве Юлия Тимошенко до сих пор остается одной из самых известных женщин-политиков. Она родилась в русскоязычной семье и училась на инженера-экономиста в Днепропетровске, но в независимой Украине начала заниматься политикой.

В 1998 году Юлия Тимошенко основала собственную политическую партию «Батькивщина» (в переводе на русский язык — «Отечество»), а уже после «оранжевой революции» в 2004 году новый президент Виктор Ющенко назначил ее премьер-министром. На этом посту она выступала за европейский путь Украины и отдаление от России, но при этом активно критиковала тех, кто ущемлял русский язык в стране, а также Владимира Путина.

« Я р о д и л а с ь в Днепропетровске, я с восточной стороны и я там прожила всю сознательную жизнь (...). Мы в семье продолжаем говорить по-русски, и я не позволю унизить тот язык, на котором говорит моя семья», — Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины в 2005 и 2007-2010 годах.

Особенно острым при Юлии Тимошенко оказался энергетический вопрос. Между Украиной и Россией шли «газовые войны», когда после долгих и безуспешных дискуссий о цене топлива Москва прекращала поставки энергоресурсов Киеву. Последний из кризисов в 2009 году удалось преодолеть как раз после переговоров Тимошенко с ее российским коллегой.

Наконец, Тимошенко запомнилась и ожесточенным противоборством с Виктором Януковичем на президентских выборах 2010 года, вскоре после которых ее арестовали. Интересно, что судили Тимошенко в том числе за превышение полномочий при заключении новых газовых контрактов с Россией. Кроме того, уголовные дела возбудили против многих ее сторонников.

Юлия Тимошенко провела в заключении три года, а освободили ее уже новые власти — после Евромайдана.

И спустя почти 15 лет после отставки Юлия Тимошенко остается одним из активных украинских политиков и лидеров оппозиции в Верховной Раде.

В 2022 году она выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной, считая единственным выходом победу Вооруженных сил Украины на поле боя.

Зинаида Гречаный, премьер-министр Молдавии

В соседней с Украиной Молдавии в 2000-е годы правительство также возглавляла женщина — Зинаида Гречаный. Она родилась в семье депортированных молдаван в Томской области, причем ее родители принадлежали к секте свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена в России).

После обретения Молдавией независимости Зинаида Гречаный вступила в Партию социалистов и работала на различных государственных должностях.

Коллеги ее прозвали Молдавской Маргарет Тэтчер за внешнее сходство и твердый стиль ведения политики, но и сама Зинаида Гречаный признавалась в том, что британский премьер является ее политическим кумиром.

В 2008 году она стала первой женщиной-политиком высокого ранга в Молдавии, заняв должность премьер-министра. Интересно, что одним из направлений своей деятельности политик провозгласила увеличение числа женщин-министров в руководстве страны. Кроме того, Зинаида Гречаный активно следила за молдавскими законами о гендерном равенстве.

« Е с л и ж е н щ и н а - п о л и т и к и д е т в с т р е ч а т ь с я с л ю д ь м и , о н а в с е п р о б л е м ы п р о п у с к а е т ч е р е з с е р д ц е » , — З и н а и д а Г р е ч а н ы й , п р е м ь е р - м и н и с т р М о л д а в и и в 2 0 0 8 - 2 0 0 9 г о д а х .

Впрочем, возглавлять правительство Зинаиде Гречаный было суждено всего один год. Но и после отставки она осталась одним из активных политиков в стране. До сих пор она выступает за союзнические отношения с Россией.

« Ж е н щ и н а н е т о ч т о б о л е е т о л е р а н т н а — о н а б о л е е д о г о в о р о с п о с о б н а . Ж е н щ и н ы в с е г д а п ы т а ю т с я н а й т и м и р н ы й п у т ь р е ш е н и я т о й и л и и н о й п р о б л е м ы . Э т о о ч е н ь в а ж н о ( . . . ) . Ж е н щ и н е е с т ь о ч е м с к а з а т ь м и р у » , — З и н а и д а Г р е ч а н ы й , п р е м ь е р - м и н и с т р М о л д а в и и в 2 0 0 8 - 2 0 0 9 г о д а х .

Удостаивалась сравнения с Маргарет Тэтчер и другая женщина-политик из постсоветского пространства — президент Литвы Даля Грибаускайте. Особую известность она получила как «антироссийский ястреб», хоть и училась в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) и была членом КПСС.

Уже в 2000-е годы Даля Грибаускайте получила значимую политическую должность, но не в Литве, а в Брюсселе. В 2005 году она стала еврокомиссаром по вопросам культуры и образования молодежи, причем ее даже отмечали как «комиссара года». А в 2009 году ей удалось избраться президентом своей страны, одержав победу еще в первом туре с результатом 66 процентов, причем ее конкурентами на выборах были три женщины.

На посту президента Литвы выпускница ЛГУ провела два срока, целых десять лет.

Интересно, что из-за резких высказываний ее часто сравнивали с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вместе с тем у двух лидеров соседних государств, как отмечают, была сильная взаимная неприязнь.

« Я о ч е н ь ч е с т н а я и п р я м о л и н е й н а я , м о ж е т б ы т ь , п о р о й д а ж е ч е р е с ч у р . Г о в о р ю т о , ч т о д у м а ю , а э т о н е в с е м н р а в и т с я » , — Даля Грибаускайте, президент Литвы в 2009-2019 годах.

Роза Отунбаева стала первой женщиной-президентом в странах Центральной Азии. Ранее она служила дипломатом, работала при зарубежных посольствах или в миссиях ООН, но была призвана к власти как «чрезвычайный кандидат» после свержения Курманбека Бакиева в 2010 году.

Протесты стали противостоянием сторонников двух радикальных лагерей, и Роза Отунбаева смогла выступить медиатором в конфликте, который едва не превратился в гражданскую войну.

Случилось это благодаря тому, что она не была представителем политических элит страны, в связи с чем, как считается, на нее оказывалось постоянное давление, а ее семье поступали частые угрозы.

При этом в июне 2010 года на юге Киргизии вспыхнул кровавый конфликт между этническими узбеками и киргизами, в ходе которого погибло более 400 человек, тысячи лишились крова. Международная комиссия ОБСЕ под руководством Киммо Кильюнена осудила тогдашние власти страны за бездействие и неспособность предотвратить кровопролитие.

В результате давления и череды кризисов Роза Отунбаева была главой государства не более года и затем вновь ушла работать в структуры ООН — на этот раз в Афганистан.

« С М И н а з ы в а ю т м е н я н е у с т а ю щ е й , м е ш а ю щ е й в с е м ж и т ь , б е с н у ю щ е й с я б а ц и л л о й » , — Роза Отунбаева, президент Киргизии в 2010-2011 годах.

Татьяна Туранская, премьер-министр ПМР

Татьяна Туранская родилась в Белгород-Днестровском Одесской области, возглавляла правительство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в 2013-2015 годах. До этого она занимала должность главы города Рыбница (второй по численности населения в стране).

При этом интересно, что руководить городом и правительством страны она смогла, будучи гражданкой Украины.

Вскоре после отставки Татьяна Туранская действительно уехала на Украину, поселилась в Одессе, начала заниматься бизнесом. При этом в Приднестровье ее приговорили к восьми годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий и причинение тяжких для страны последствий».

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в конце 2018 года при поддержке правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». При этом сейчас она выступила против руководства страны на стороне проевропейской оппозиции.

Интересно, что она родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов, поэтому не владеет русским языком, но говорит на французском, грузинском, итальянском и английском.

Свою политическую карьеру Саломе Зурабишвили также начинала во Франции, занимала различные посты в системе Министерства иностранных дел. А в 2003 году была направлена послом Франции в Грузию, где и познакомилась с местными политиками.

В результате после свержения режима Эдуарда Шеварднадзе новый президент Михаил Саакашвили пригласил французского дипломата Саломе Зурабишвили на пост министра иностранных дел и только тогда выдал ей гражданство Грузии.

Впрочем, уже через полтора года Саломе Зурабишвили поссорилась с президентом и создала собственную партию «Путь Грузии». Она оставалась одним из влиятельных политиков в стране, поэтому оказалась удачным сторонним кандидатом для «Грузинской мечты» на президентских выборах 2018 года. Лишь тогда ей пришлось отказаться от французского гражданства.

У Саломе Зурабишвили двое детей. Они живут и работают за пределами Грузии.

« Я р о д и л а с ь в о Ф р а н ц и и , т а к ч т о п р а в и л ь н о г о в о р и т ь , ч т о я н е и м м и г р а н т к а , я н а с т о я щ а я ф р а н ц у ж е н к а , к а к п о в т о р я л а м о я м а т ь » , — Саломе Зурабишвили, президент Грузии в 2018-2024 годах.

Майя Санду, президент Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, как и Саломе Зурабишвили, сейчас часто появляется в заголовках новостей с постсоветского пространства. Она не только стала первой женщиной во главе республики, но и той, кто максимально приблизил страну к Европейскому союзу.

Нынешний президент Молдавии не замужем и не имеет детей. Она живет в небольшой квартире со своей мамой, которая приносит ей обед на работу.

Майя Санду родилась в Молдавии в 1972 году. В 2010 году окончила школу управления имени Джона Кеннеди в США, после чего некоторое время работала во Всемирном Банке. Карьеру в молдавской политике начала как министр образования, затем заняла должность премьер-министра, а в 2020 году уже победила на выборах президента как кандидат от собственной партии «Действие и солидарность».

На новой должности Майя Санду ускорила политику евроинтеграции Молдавии и разрыва с Россией и начала борьбу с местными олигархами, причем эти направления ее работы часто подвергались критике. Вместе с тем в 2022 году Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Европейский союз, а в 2024 году пункт о евроинтеграции страны был закреплен в Конституции Республики Молдова.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Наверное, из всех женщин-политиков на постсоветском пространстве наибольшего успеха в Европейском союзе добилась бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в декабре 2024 года заняла высший дипломатический пост в объединении.

Кая Каллас родилась в семье советского номенклатурщика Сийма Калласа, который после распада СССР выстроил успешную политическую карьеру, а также становился главой правительства Эстонии и еврокомиссаром.

Кая Каллас пошла по стопам отца, смогла добиться лидерства в основанной им либеральной Партии реформ. Уже в 2010-е годы она стала депутатом парламента, участвовала в диалоге по линии ЕС — Украина. В 2021 году она получила ключевой в Эстонии пост премьер-министра.

Кая Каллас получила прозвище Эстонская Маргарет Тэтчер из-за ряда ее жестких мер как во внутренней, так и во внешней политике.

С началом специальной военной операции Каллас стала одним из самых ярых сторонников жестких антироссийских мер. Она называла Россию «единственным врагом» и выступала за полный запрет въезда россиян в ЕС. Это не мешало, однако, ее супругу Арво Халлик заниматься бизнесом на территории Российской Федерации.

« Я н е е м р у с с к и х н а з а в т р а к . . . с к о р е е , я е м м ю с л и , й о г у р т и ч е р н и к у » , — Кая Каллас, премьер-министр Эстонии в 2021-2024 годах.

В Литве еще одна женщина смогла стать премьер-министром — представитель христианских демократов Игрида Шимоните. Экономист по образованию, она уже с 2000-х годов занимала различные должности в правительстве, в том числе была назначена министром экономики.

Вместе с тем она дважды неудачно выступала на президентских выборах, так и не став преемницей Дали Грибаускайте.

На должности премьер-министра она называла Россию «главной угрозой Литвы», а также обязалась ввести налоговые льготы для бизнеса во время пандемии COVID-19.

Ингрида Шимоните ни разу не была замужем. Детей у нее также нет.

Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Премьер-министр Молдавии от партии Майи Санду «Действие и солидарность» Наталья Гаврилица родилась в Молдавии. Ее дед — румын по национальности — Трифон Катринеску воевал в рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны.

Как и Майя Санду, Наталья Гаврилица получила образование в школе управления имени Джона Кеннеди в США. В правительстве Майи Санду она была назначена министром финансов, а в 2021 году ее выдвинули на должность главы кабинета министров.

« У н а с с п р е з и д е н т о м Санду очень крепкие отношения, и я еще раз хочу подчеркнуть, что когда ценности и взгляды совпадают, тогда люди могут хорошо работать вместе», — Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии в 2021-2023 годах.

Впрочем, продержалась на своей должности Наталья Гаврилица недолго.

Уже в 2023 году ей пришлось уйти в отставку из-за рекордных цен на продовольствие, электричество и топливо из-за ограничений поставок из России.

Эвика Силиня, премьер-министр Латвии

Когда Эвика Силиня заняла должность премьер-министра Латвии в 2023 году, во главе правительств всех трех стран Балтии оказались женщины. Впрочем, ее коллег вскоре сменили политики-мужчины, а она до сих пор занимает ключевой пост в республике.

Будущий премьер-министр получила образование юриста, сначала работала по этой специальности, но уже с начала 2010-х годов получала назначения на различные правительственные должности. При этом она пыталась избраться и в Сейм, но добиться успеха ей удалось только в 2022 году. Тогда же получила пост министра благосостояния, а после отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша неожиданно стала его преемницей.

На должности премьер-министра Эвика Силиня заявляла о необходимости предоставления равных прав для русскоязычных граждан, а также о необходимом гендерном равенстве.

Она совмещает работу с воспитанием троих детей.

Лидеры протестов в Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали символом оппозиции президенту Александру Лукашенко. Причем именно отсутствие политического бэкграунда помогло им выстроить образ, привлекательный для значительной части белорусов.

« Я б ы л а п р о с т о м а м о й и ж е н о й с в о е г о з н а м е н и т о г о м у ж а » , — п о с т о я н н о г о в о р и л а Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская была домохозяйкой, Мария Колесникова — музыкантом, а Вероника Цепкало — специалистом по бизнесу. Но на выборах 2020 года они попытались заменить трех кандидатов-мужчин, которых не допустили до голосования.

Вместе с тем после выборов и протестов судьба трех женщин-оппозиционеров сложилась по-разному. Светлана Тихановская покинула страну и до сих пор представляет себя в западных политических кругах «легитимным президентом» Белоруссии. Марию Колесникову задержали по обвинению в экстремисткой деятельности, она до сих пор находится за решеткой. Вероника Цепкало же эмигрировала сначала на Украину, а затем в Грецию.

« Я д у м а л а , ч т о в с я э т а к а м п а н и я м е н я с и л ь н о з а к а л и л а и я в ы д е р ж у в с е . Н о я т а к и о с т а л а с ь т о й с л а б о й ж е н щ и н о й , к о т о р о й б ы л а и з н а ч а л ь н о » , — Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года.

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, как считается, вполне могла стать его преемницей вместо нынешнего лидера Касыма-Жомарта Токаева. Об этом начали активно писать СМИ после ее назначения на должность заместителя премьер-министра, что и так усилило позиции семьи Назарбаевых в казахстанской политике.

Дарига Назарбаева училась сразу в нескольких университетах Казахстана и России и действительно готовилась к получению значимого поста.

Тем не менее после отставки Назарбаева в марте 2019 года его дочь, казалось, сохранила важную роль в казахстанской политике — она была сразу назначена председателем сената.

Однако уже через год с этой должности Дариге Назарбаевой пришлось уйти, а после массовых протестов в стране в начале 2022 года она и вовсе покинула парламент. К настоящему времени ее политическая карьера, видимо, окончательно завершилась.