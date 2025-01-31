«Красный бульдозер»: как Красная армия открыла дорогу на Берлин

Одер — это река на восточной границе современной ФРГ, отделяющая страну от Польши. Пограничной она стала лишь по итогам Второй мировой войны, а до того была рубежом, отделяющим Восточную Пруссию от основной территории Германии, и сразу за ней начинались предместья Берлина. 31 января 1945 года Красная армия перешла Одер после сверхудачной Висло-Одерской операции, победа в которой была достигнута не большой кровью, а грамотной тактикой, подготовкой и колоссальным сосредоточением ресурсов.

«Величайший блеф»

В конце 1944 года Третий рейх переживал худшее время в своей истории. Решающее наступление на западном фронте в Арденнах, проведенное с целью сбросить американо-британские войска в море, провалилось. На востоке Красная армия отбила почти все завоевания Гитлера и дошла до самой Варшавы. Советские войска заняли Румынию и лишили Германию единственного крупного источника нефти, а западные бомбардировки планомерно уничтожали экономику. Людские резервы подходили к концу из-за больших потерь, а совокупное военное производство союзников превосходило немецкое в десяток-другой раз, и было неясно, что может переломить эту ситуацию.

К январю 1945 года Красная армия стянула к проходящему по Польше фронту 2,2 миллиона солдат, 4,5 тысячи танков, 2,5 тысячи артиллерийских самоходок, 13,7 тысяч пушек, почти 15 тысяч минометов, две тысячи реактивных установок «Катюша» и пять тысяч самолетов. Без хорошего знания исторического контекста трудно понять, много это или мало, но общее представление может дать реакция на них Гитлера. Разведка оценивала соотношение сил на отдельных участках по пехоте как 11:1, в танках 7:1, в авиации и артиллерии 20:1. В связи с этим начальник немецкого генштаба (ОКХ) генерал-полковник Хайнц Гудериан требовал немедленно бросить на восточный фронт все резервы, в том числе массово снимать дивизии с западного.

© Самолеты-штурмовики Ил-2 175-го гвардейского штурмового авиационного полка во время Висло-Одерской стратегической наступательной операции // РИА Новости

Фюрер прервал доклад Гудериана и сказал:

« Э т о в е л и ч а й ш и й б л е ф с о в р е м е н Ч и н г и с х а н а . К т о а в т о р э т о й а х и н е и ? »

В итоге было решено продолжать попытки наступления на западе, а за ужином Гитлер в снисходительно-нравоучительном тоне Гудериану сказал: «Мой генерал-полковник, я вообще не верю, что русские будут атаковать. Это все величайший блеф!»

Местами немцы советские ресурсы немного переоценили, но в целом Гитлер очень крупно ошибался. К концу 1944 года в СССР случилось три события: на полную силу заработала промышленность военного времени, вышли на пик поставки по ленд-лизу и завершилась перестройка Красной армии. Эта перестройка превратила ее из того, что мир увидел в войне с Финляндией 1939 года, в современную, хорошо оснащенную и мотивированную силу.

Не будь третьего факта, у нацистов были бы все шансы на победу в грядущем наступлении. История знает немало примеров, как самое современные и многочисленные образцы вооружения становилось вражеским трофеем, если армию ведут в бой профнепригодные жулики и партийные работники, а солдаты напоминают зевак, по нелепой случайности получивших оружие. Но то, как Красная армия распорядилась этими ресурсами, было выше всяких похвал. Надо сказать, что даже концентрация таких ресурсов требовала грамотной работы генералов, без которой танки и техника бы стояли в многодневных пробках, а в атаку шли без топлива и снарядов.

© Мост через Вислу, возведенный советскими инженерами-саперами в районе Варшавы, 18 января 1945 года // РИА Новости

Красный бульдозер

Наступление, о котором докладывали Гитлеру, началось 12 января и получило название Висло-Одерской операции. Ее проводили силы 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Атака началась с масштабной артподготовки, в ходе которой за пару часов на противника обрушился объем снарядов, над которым заводы трудились не меньше месяца. За этим последовала разведка боем, а за ней — вторая волна огня. В результате к тому моменту, как в наступление перешли танки, передовые части немцев лишились 2/3 артиллерии и 1/4 бойцов.

« Я н а ч а л о п е р а ц и ю с н е п о л н ы м б а т а л ь о н о м < . . . > а п о с л е т о г о , к а к д ы м с о в е т с к о й а р т п о д г о т о в к и р а с с е я л с я < . . . > у м е н я о с т а л с я т о л ь к о в з в о д б о е с п о с о б н ы х с о л д а т » , — ж а л о в а л с я к о м а н д и р б а т а л ь о н а 6 8 - й п е х о т н о й д и в и з и и Р е й н х а р д т М ю л л е р .

Танки смяли остаточное сопротивление немцев и пошли в прорыв, в результате чего немецкие передовые части оказались в котлах, как Красная армия в 1941–1942 годах. Там, в прорыве, наступающих в теории должны были ждать немецкие танковые резервы. Однако Гитлер до того распорядился перебросить их поближе к фронту, прямо под удары советской артиллерии и авиации. Поэтому советские механизированные силы продвигались вперед с рекордной скоростью. Благодаря этому, например, освободить город Краков удалось без разрушений, поскольку оборонявшие его немцы сбежали, чтобы не попасть в окружение. 17 января освободили Варшаву, сильно пострадавшую в ходе подавления недавнего польского восстания.

Часто в рассказе о наступательных операциях перечисляют занятые города и маневры, но такое перечисление едва ли способно передать суть событий.

Она заключалась в том, что, прорвав фронт, советские механизированные части двигались на запад столь стремительно, что немцы не успевали реагировать. Более того, они даже не понимали, что происходит и где сейчас находится противник.

Так, 15 января Гитлер приказал танковому корпусу «Великая Германия» выдвинуться из Восточной Пруссии на юг и заткнуть бреши в обороне. Однако железнодорожный эшелон пришлось экстренно останавливать на полпути, поскольку выяснилось, что он едет прямо в руки противнику.

Типичным сценарием для немцев на этом этапе было: 1) получить невнятный приказ куда-то выдвинуться и заткнуть прорыв; 2) по пути попасть под массированные авиаудары; 3) выяснить, что их путь уже преграждают прорвавшиеся части Красной армии; 4) экстренно бежать на запад. В итоге 2-я гвардейская танковая и 5-я ударная армии практически без сопротивления вышли к Одеру, и 31 января отдельные ее части прямо по льду перешли его. Ворота к Берлину были открыты.

© Советские саперы наводят понтонную переправу через реку Одер, 22 января 1945 года / /РИА Новости

В связи с этим Жуков планировал сразу перейти к штурму вражеской столицы, но 12 февраля немцы начали собственное наступление из Померании (области на берегу Балтийского моря). Оно провалилось, но Красная армия уже действовала по-другому, нежели в 1942 году. Было решено проявить осторожность и зачистить Померанию, обезопасив правый фланг перед продвижением к Берлину. Кроме того, растянутые наступлением коммуникации пролегали по разрушенной Польше, и тылы следовало подтянуть.

« М а н е р а с о в е т с к о г о н а с т у п л е н и я б ы л а п о х о ж а н а р а б о т у г и г а н т с к о г о б у л ь д о з е р а , е г о о с т р и е б ы л о н а п р а в л е н о н а л и н и ю В а р ш а в а - П о з н а н ь - Б е р л и н . В с я н е м е ц к а я г р у п п а а р м и й « А » б ы л а п о д х в а ч е н а о с т р и е м и п е р е б р о ш е н а ч е р е з О д е р » , — о ц е н и в а л н а с т у п л е н и е а м е р и к а н с к и й в о е н н ы й и с т о р и к Э р л З и м к е .

Работа этого бульдозера складывалась из десятков факторов, от грамотного обучения командиров среднего звена (например, «как правильно наступать в составе танковой роты»), до насыщения войск качественной радиоаппаратурой связи, с чем очень сильно помог ленд-лиз, и создания избытка снарядов для танков и гаубиц, за что благодарить следовало тыл.

Последствия наступления

Красная армия продвинулась на 480 километров за неполные три недели, при этом потеряв убитыми не более 45 тысяч человек. Потери же немцев трудно выразить конкретной цифрой — уничтожена была целая группа армий и 35 дивизий из 75, а кто из ее бойцов убит, ранен, в плену или потерялся, вопрос второстепенный. Из-за тотального разгрома точное число потерь трудно установить по научным стандартам — строго по документам, сколько убитых, раненых, пропавших без вести, какая часть и на каком участке.

Можно лишь сказать, что Советский Союз захватил около 150 тыс. пленных, а убитых и раненых в более чем полумиллионной немецкой группировке было никак не меньше.

В целом, можно сказать, что немцы в этой битве чувствовали себя еще хуже, чем Красная армия летом 1941 года, поскольку грамотная тактика наступающих дополнялась колоссальным материальным перевесом.

© Советские танки 2-го батальона 54-й гвардейской танковой бригады // ТАСС

С этого момента из-за угрозы столице Восточный фронт стал главным для Гитлера, и почти все новые и отремонтированные танки и орудия направлялись туда. Фюрер продолжил медленно сходить с ума и назначил главнокомандующим только что созданной группой армий «Висла» рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Его единственным военным образованием были неоконченные ускоренные офицерские курсы во время Первой мировой, единственным «боевым» опытом — организация уничтожения евреев, а военным делом он не интересовался даже на уровне любителя и реконструктора. Причина такого выбора была в том, что Гитлер начинал считать своих солдат и генералов трусами и предателями, а Гиммлера мнил самым верным своим последователем. Для Конева и Жукова было бы лучше, только если бы фюрер поставил командовать войсками Еву Браун или свою овчарку.

Также он верил, что «каждый шаг русских по направлению к Берлину будет приближать западные державы на один шаг к компромиссу». Этот расчет тоже не оправдался, и 8 февраля союзники начали собственное наступление, выйдя к реке Рейн. Одновременно СССР начал наступать в Силезии, обеспечивая левый (южный) фланг для будущего наступления на Берлин.

Удары на рейх с этого момента сыпались непрерывно и продолжались до самой капитуляции Германии.