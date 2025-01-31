Ученые нашли рвоту рыбы возрастом 66 миллионов лет

Палеонтолог-любитель из Дании обнаружил бесценную окаменелость возрастом 66 миллионов лет. Об этом сообщает NBC News.

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Охотник за ископаемыми Питер Беннике нашел окаменелость, официально названную Danekræ DK-1295, в Стивнс-Клинте на востоке Дании. Беннике сделал это открытие после того, как заметил странную коллекцию фрагментов морских лилий, вмурованных в мел, и передал ее в Геомузей Факсе в ноябре 2024 года.

После очистки и анализа, проведенного голландским ученым-экспертом по морским лилиям Джоном Ягтом, было установлено, что это рвота древней рыбы, в которой содержатся останки по меньшей мере двух видов морских лилий. Регургиталиты, или окаменелые рвотные массы, редки, но бесценны для ученых, изучающих древние экосистемы, поскольку они позволяют узнать, чем питались хищники и как функционировали пищевые цепочки миллионы лет назад.

Палеонтолог Джеспер Милан отметил, что хищник меловой эпохи, скорее всего, съел морские лилии, а затем срыгнул неперевариваемые части.

« Э т о д е й с т в и т е л ь н о н е о б ы ч н а я н а х о д к а . М о р с к и е л и л и и н е я в л я ю т с я о с о б е н н о п и т а т е л ь н о й п и щ е й , п о с к о л ь к у в о с н о в н о м с о с т о я т и з м и н е р а л ь н ы х п л а с т и н о к , с к р е п л е н н ы х о ч е н ь н е б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м м я г к и х ч а с т е й » , — п о д ч е р к н у л М и л а н в п р е с с - р е л и з е .

Ранее сообщалось, что в Китае изобрели способ, позволяющий выводить мышей, у которых два отца и ни одной матери. Предложенный метод предполагает использование яйцеклетки, из которой удален ДНК самки.