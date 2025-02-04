200 дней ада: хроники Сталинградской битвы

Переломный момент, решивший исход Второй мировой войны. Самое кровавое и жестокое сражение в истории человечества. Бой, который продлился 200 дней и ночей, а потом стал символом мужества и отчаянного героизма советских солдат. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. Для чего немцам так нужен был «город Сталина»? Почему им не удалось покорить этот рубеж? И какой ценой удалось разбить врага под Волгой? MIR24.TV собрал самые важные факты о Сталинграде.

Гитлеровская идея-фикс

До войны Сталинград был одним из крупнейших промышленных центров страны. Именно здесь значительное развитие получило тракторостроение, машиностроение, металлургия, судостроение, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, оборонное производство и многое другое. В городе работали десятки заводов и предприятий, а Волга служила важной транспортной артерией для всего СССР.

Неудивительно, что в первый же год войны Сталинград приобрел стратегическое значение. На знаменитом тракторном заводе было налажено производство танков Т-34. Остальные предприятия города превратились в оборонные заводы, где производились минометы, пулеметы, гранаты, «Катюши», катера и машины.

Для немецкого командования захват Сталинграда открывал выгодные перспективы, главная из которых контроль над югом СССР, где располагались богатейшие нефтяные ресурсы Кавказа. Таким образом враг получил бы доступ к топливу для своих танков и самолетов, а заодно лишил бы горючего Красную армию и перекрыл бы важные пути снабжения. Кроме того, город, носящий имя Сталина, казался заманчивым трофеем и в символическом смысле. Для Гитлера эта цель превратилась в идею-фикс, и ради ее достижения он не жалел ни людей, ни технику.

Тем временем Советскому Союзу предстояло удержать город во что бы то ни стало, в противном случае это был бы не только мощнейший стратегический урон, но и тяжелый удар по моральному духу армии и населения. С первых же дней наступления в городе сложилась тяжелая обстановка, казалось, еще немного и наши сдадут оборону. Но Сталин отдал жесткий приказ: «Ни шагу назад!» Так город на Волге стал ареной самого кровопролитного столкновения в истории.

Город накрыло бомбами, как одеялом

Битва началась 17 июля 1942 года. По характеру боевых действий она поделилась на два периода: с июля по ноябрь оборонительные бои, с ноября по февраль контрнаступательная операция, завершившаяся разгромом группировки немецко-фашистских войск.

При наступлении немецкие войска обрушили на Сталинград всю мощь артиллерии и авиабомбардировок. Самая страшная и массированная атака пришлась на 23 августа 1942 года. В этот день фашисты совершили более двух тысяч самолетовылетов. Город, как одеялом, накрыло бомбами, а за ними последовали масштабные пожары. Только за сутки, по некоторым оценкам, погибло 40 тысяч мирных жителей. Для сравнения в результате атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года единовременно погибло 70 тысяч человек.

Превосходство немцев в воздухе вынудило советских солдат применять тактику так называемой «ближней войны. Они держались на расстоянии нескольких десятков метров от противника, забрасывая его гранатами. Бойцы Красной армии буквально смотрели в лицо смерти, но только так удавалось замедлять движение врага. Бои шли за каждую улицу, каждый дом и даже метр земли. Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец или русский, составляла около 15 минут.

Герои и символы сопротивления

История Сталинграда это не только пример массового героизма, но и персональные подвиги, которые навсегда остались в нашей памяти. Таковой стала оборона «Дома Павлова». Советские солдаты превратили обыкновенное четырехэтажное здание в настоящую крепость и 58 дней и ночей удерживали ее ценой собственной жизни.

Ожесточенные бои развернулись и за Мамаев курган. На холме высотой 102 метра просматривался весь город и Волга. Когда враг прорывался и занимал эту позицию, он беспощадно обстреливал реку, затрудняя переправу. Это приводило к огромным потерям. Наши бойцы отчаянно сражались за клочок земли, который в итоге переходил из рук в руки больше десятка раз. Сегодня Мамаев курган является местом захоронения более 15 тысяч солдат, защищавших эту высоту, и более 35 тысяч мирных жителей, погибших в городе.

Отважно сражались в руинах Сталинграда и советские снайперы. Легендой стала боевая работа снайпера Василия Зайцева, уничтожившего 225 солдат и офицеров противника. Бывший таежный охотник Максим Пассар устранил 272 фашиста. На счету еще одного знаменитого ополченца Петра Гончарова свыше 400 побед.

При обороне сталинградского завода «Красный Октябрь» особое мужество проявил красноармеец Михаил Паникаха. На окоп, в котором находился боец, двигались вражеские танки. Он бросился на бронированные машины с двумя бутылками зажигательной смеси. Когда в одну из них попала немецкая пуля, герой, объятый пламенем, нашел в себе силы и сумел перед смертью остановить вражеский танк.

Операция «Уран» и судьбоносный перелом

Для того чтобы выбить врага из города на Волге, советское командование подготовило масштабное контрнаступление. Операция получила название «Уран». Согласно плану, необходимо было взять в окружение 6-ю армию генерала Паулюса, сосредоточенную в городе, и полностью разгромить ее.

19 ноября 1942 года красноармейцы двинулись в наступление. Сначала они атаковали немецкие фланги, где располагались армии союзников Гитлера румыны, венгры и итальянцы. Они не сумели оказать сопротивления и были разбиты. В течение четырех дней советские фронты сомкнулись в кольцо, окружив около 300 тысяч солдат вермахта и их союзников. Успех операции обернулся тяжелым психологическим ударом для немецкого командования.

Стремительное наступление красноармейцев не позволило немцам наладить снабжение армии, попавшей в «котел». Лишенные запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, вражеские части страдали от голода и суровых погодных условий. Зима 1942-1943 годов стала страшным испытанием для армии Паулюса, и в конце концов генерал был вынужден сдаться.

Капитуляция немцев ознаменовала не только завершение Сталинградской битвы, но и первый крупный стратегический проигрыш Германии в войне. Этот момент стал переломным, и после него инициатива окончательно перешла к Красной армии.

Итоги битвы и значение в истории

Сталинградскую битву по праву называют одной из самых кровопролитных. В ней участвовало с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Потери Красной армии оцениваются историками более чем в 470 тысяч человек, потери войск Германии и ее союзников около 500 тысяч человек. К концу ожесточенных боев трупы лежали на промерзшей земле слоями а зима выдалась лютой, температура опускалась до минус 40 градусов Цельсия.

Победа под Сталинградом стала для СССР символом несгибаемой стойкости. Город, разрушенный до основания, не сдался и отстоял свою свободу. В результате победы Красной армии союзники вермахта начали сомневаться в успехе войны и стали искать возможности для выхода из нее, а страны антигитлеровской коалиции укрепились в решимости довести дело до конца.