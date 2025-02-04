Древняя технология Амазонии признана не имеющей аналогов в мировой истории

Археологи объявили об открытии уникальной дренажной и ирригационной системы, которая положила начало "неолитической революции" в Амазонии.

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Об открытии сообщается в пресс-релизе Автономного университета Барселоны. Его совершила большая команда исследователей из разных стран, включая Испанию, Великобританию, Бразилию и Боливию.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что доколумбово общество в Амазонии разработало сложную систему сельскохозяйственной инженерии, которая позволяла выращивать кукурузу в течение всего года.

Открытие само по себе является революционным, так как все предыдущие теории отвергали возможность интенсивного монокультурного сельского хозяйства на обширной территории Амазонии.

Настоящую технологическую революцию совершил народ касарабе, населявший Амазонию в период между 500 и 1400 годами нашей эры. Эта цивилизация, как показало новое исследование, разработала и внедрила инновационную систему ландшафтного проектирования. Касарабе строили обширные системы, состоявшие из ирригационных каналов и множества рукотворных прудов.

" Э т о д о с т и ж е н и е п о з в о л и л о п р е в р а т и т ь з а т о п л е н н ы е т р о п и ч е с к и е с а в а н н ы в в ы с о к о п р о д у к т и в н ы е п о л я , т е м с а м ы м с т и м у л и р у я р а з в и т и е " н е о л и т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и " в А м а з о н и и , п о н и м а е м о й к а к п р о ц е с с п е р е х о д а к э к о н о м и к е , о с н о в а н н о й н а п р о и з в о д с т в е з е р н а " , - п и ш у т и с с л е д о в а т е л и .

По словам археолога Умберто Ломбардо, руководившего исследованием, облюбованный народом касарабе регион представляет собой тропическую низменную саванну, для которой характерна смена интенсивных сезонов дождей и наводнений с периодами засухи.

Умберто Ломбардо подчеркивает, что для противостояния стихиям народ касарабе создал уникальную сельскохозяйственную инфраструктуру, ранее не задокументированную нигде в мире.

" Э т а с и с т е м а п о з в о л я л а и м о т в о д и т ь и з л и ш к и в о д ы с з а т о п л е н н ы х п о л е й в с е з о н д о ж д е й , с п о с о б с т в у я п о в ы ш е н и ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , - г о в о р и т у ч е н ы й . - В д о п о л н е н и е к д р е н а ж н ы м к а н а л а м н а р о д к а с а р а б е п о с т р о и л ц е л ы е к л а с т е р ы " ф е р м е р с к и х " п р у д о в , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а л и о р о ш е н и е п о л е й , п о з в о л я я в ы р а щ и в а т ь к у к у р у з у в т е ч е н и е в с е г о з а с у ш л и в о г о с е з о н а " .

По сути, была создана двойная система управления водными ресурсами, которая позволяла собирать по меньшей мере два урожая кукурузы в год. Тем самым, древняя цивилизация Амазонии круглый год обеспечивала стабильное снабжение продовольствием большого населения.