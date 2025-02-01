«Я умру». Топ-5 жутких историй о кораблях-призраках

31 января в устье реки Шрусбери в США обнаружили яхту без пассажиров. У судна был поврежден левый борт, а прицепной конец оборвался. Ранее уже поступали сообщения о находящемся без управления судне в этих водах. Истории о кораблях, которые появлялись без членов экипажа спустя годы после исчезновения, давно будоражат сознание людей. Самые известные «корабли-призраки» — в материале «Вечерней Москвы».

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Ourang Medan

В 1947 году товарный корабль Ourang Medan из Индонезии подал сигнал бедствия со словами:

« В с е о ф и ц е р ы н а б о р т у , в к л ю ч а я к а п и т а н а , л е ж а т м е р т в ы е н а п о л у ш т у р м а н с к о й и м о с т и к а . В о з м о ж н о , в ж и в ы х н е о с т а л о с ь н и к о г о » .

До того как спасатели успели отреагировать на сигнал, пришло и второе сообщение со словами:

« Я у м р у » .

Когда спасатели прибыли на борт, то увидели, что вся команда погибла, их тела лежали на полу в скрученном положении, а руки были выставлены вперед, будто они от кого-то отбивались. При этом ни у одного из них не нашли ни ран, ни травм. Выяснить, что случилось на судне, не удалось: там произошел пожар и корабль ушел ко дну.

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Joyita

В 1955 году в южной части Тихого океана был найден пустым корабль Joyita. Судно шло курсом на острова Токелау, однако в какой-то момент на нем что-то произошло, из-за чего оно перестало выходить на связь. «Корабль-призрак» удалось найти спустя только пять недель, однако на борту не было ни одного человека.

Один бок судна был сильно поврежден, а спасательные шлюпки отсутствовали. Выяснилось, что его радиоволна была настроена на сигнал бедствия. На палубе нашли кровавые повязки и врачебную сумку. Экипаж Joyita больше никто никогда не видел, а попытки расследовать произошедшее ни к чему не привели.

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Valencia

По официальной версии, в 1906 году Valencia затонула в зловещем для моряков месте под названием «Кладбище Тихого океана», недалеко от побережья Ванкувера, наткнувшись на рифы во время шторма. Корабль шел из Сан-Франциско в Сиэтл. Во время столкновения на судне образовалось множество пробоин, через которые на него начала проникать вода. На борту началась паника, часть спасательных шлюпок спустили на воду, однако выбраться и доплыть до берега удалось немногим.

Из близлежащих городов на помощь прибыли другие корабли, но из-за шторма у них не получилось подобраться достаточно близко. Другим морякам оставалось лишь наблюдать за гибелью Valencia. Корабль стал объектом разных загадочных историй о призраках. По утверждениям местных рыбаков, они часто видели Valencia, которая продолжала плавать в этих местах, а некоторые утверждали, что видели шлюпки, в которых сидели человеческие скелеты.

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Marlborough

Парусный корабль Marlborough, построенный в Глазго в конце XIX века, считался надежным для океанских плаваний. К тому же им командовал опытный мореплаватель. Во время последнего рейса на борту находилось 23 человека. Весной 1890 года корабль вышел из Новой Зеландии, отправившись в Англию. Ему предстояло проплыть мимо «Кладбища кораблей», находящегося между входом в Магелланов пролив и мысом Горн. Именно там в последний раз и видели корабль.

Поиски не дали результатов, поэтому люди решили, что, скорее всего, корабль разбился о скалы, и забыли о нем. Однако спустя 24 года экипаж другого судна, проплывая «Кладбище кораблей», увидел Marlborough на плаву, который шел под всеми парусами. При этом пассажиры и экипаж обнаруженного парусника были на своих местах, правда, они были мертвыми. Один находился у штурвала, трое — на палубе, десять — на вахте у своих постов, а шесть — в каютах. За это время от них остались только скелеты. При этом скелетов было обнаружено на 10 меньше, чем должно быть. Marlborough хотели взять на буксир и доставить в порт, но начался шторм, из-за чего корабль уплыл вместе с мертвой командой. С тех пор парусник больше не видели.

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København

Датский корабль København, названный в честь столицы Дании, также считался очень надежным. Однако последний сеанс радиосвязи с ним состоялся 21 декабря 1928 года. Корабль исчез без следа вместе с 61 пассажиром. Экипажи норвежского и английского пароходов, выходивших с København на связь, заявили, что с судном было все в порядке, когда он плыл по южной части Атлантического океана. На его поиски были отправлены две экспедиции, но обе вернулись ни с чем. После этого комиссия по расследованию пришла к выводу, что, видимо, судно потерпело бедствие настолько быстро, что даже не успело отправить сигнал SOS.

Спустя четыре года в африканской пустыне Намиб было обнаружено семь скелетов, одетых в изорванные морские бушлаты. По черепам удалось определить, что это были европейцы, а по рисунку на пуговицах, что они принадлежат форме кадетов торгового флота Дании. Спустя 25 лет, в 1959 году, экипаж голландского грузового судна, проплывавшего мимо южноафриканского побережья, увидел тот самый корабль с надписью København, который на всех парусах шел прямо на голландцев. Им удалось предотвратить столкновение, но парусник после этого пропал.