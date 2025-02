Принцесса приютила собаку, которая два месяца ждала умершего хозяина

В Таиланде принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку, которая прожила два месяца у магазина в провинции Накхонратчасима после смерти хозяина. Об этом сообщает Need To Know.

Собака по кличке Му-Даенг поселилась около магазина в небольшом городе после того, как там стало плохо ее хозяину в ноябре. Спасти мужчину медикам не удалось. Местные жители окружили животное заботой — кормили его и дарили игрушки.

В итоге о драматической судьбе Му-Даенг узнала принцесса Сирибха Чудабхорн, которая приходится внучкой правившему с 1946 по 2016 год королю Раме IX. Принцесса как раз подыскивала себе питомца и решила приютить оставшуюся без хозяина собаку из Накхонратчасимы.

« К л я н у с ь с в о е й ж и з н ь ю , ч т о б у д у л ю б и т ь М у и з а б о т и т ь с я о н е й , к а к е с л и б ы о н а б ы л а м о и м р е б е н к о м » , — т о р ж е с т в е н н о п о о б е щ а л а С и р и б х а Ч у д а б х о р н .

Принцесса отвела Му-Даенг к ветеринару, а затем забрала в свою резиденцию в провинции Чиангмай. Там собака будет жить с другими животными, которых спасла принцесса.

Ранее сообщалось, что создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал приемным отцом знаменитого карликового бегемота Му-Денг. Криптомагнат пожертвовал 10 миллионов батов таиландскому зоопарку Кхао-Кхео, где живет Му-Денг.