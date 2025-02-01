Как Дом кино стал одним из самых знаковых мест Москвы

Москва прощается с легендарным Домом кино. Почему он стал одним из самых знаковых мест в столице
В субботу, 1 февраля, Центральный Дом кино в Москве закрывается на масштабную реконструкцию. Историческое здание будет отреставрировано, а советское, по информации СМИ, ожидают по-настоящему глобальные изменения. Дом кино — одно из самых знаменитых и памятных мест в столице. В его стенах побывали знаменитые актеры и режиссеры со всего мира, проходили фестивали, творческие встречи, конференции, демонстрировались отечественные и зарубежные фильмы. И так продолжалось много лет. «Мослента» решила вспомнить историю здания, где рождалось и жило советское кино.
Особняк в стиле модерн
В дореволюционной России популярны были так называемые народные дома — с библиотеками и читальнями, залами со сценой, учебными классами для взрослых. Были там и чайные (без спиртного, разумеется), и книжные лавки. Заведения были созданы для того, чтобы народ не пил горькую, не буянил, набирался ума-разума, отдыхал чинно, благонравно.
Такой народный дом — его окрестили Алексеевским, по имени сына Николая II, — открылся в двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном по проекту архитектора Владимира Сероцинского. Дом находился на Васильевской улице, названной в честь церкви Василия Кесарийского, находящейся по соседству.
Что было в доме после Октябрьской революции, история помнит смутно. В здании выступал Ленин. Там были какие-то конторы, организации. И трудились там вполне рядовые граждане.
Все изменилось в мае 1934 года, когда здесь открылся Дом кино.
«Мне кажется первое, что мелькнет в сознании каждого киноработника, пришедшего на открытие, это “Не может быть!” — писал репортер «Киногазеты». — Московские кинематографисты ходили по мягким коврам, сидели на удобнейших креслах, смотрели прекрасные картины лучших советских художников, просматривали последние заграничные киножурналы, пробовали новенькие кии в биллиардной, удивлялись комфорту и уюту и смотрели друг на друга… неверящими глазами, как бы спрашивая: “Неужели все это наше? Неужели же действительно существует Дом кино?”»
Советский Голливуд, отвергнутый Сталиным
Газета «Советское искусство» сообщала, что на открытии выступили товарищи Шумяцкий, Довженко, Пудовкин, определившие основные задачи Дома кино. Главная — борьба за качество советской кинематографии. Газета подчеркивала, что «киноработник должен получить в своем Доме непринужденный, веселый и полезный отдых».
Пожелание сбылось — не счесть, сколько тут было видано-перевидано. И сколько тостов, славословий, торжественных од прозвучало. Здесь отмечались победы и поражения, радости и горести. Жаль, старые стены молчат и не хотят делиться воспоминаниями…
Александр Довженко и Всеволод Пудовкин, выступившие на открытии Дома кино, были известными режиссерами, обладателями Сталинских премий. Они избежали репрессий, в отличие от Бориса Шумяцкого, которого тоже упоминало «Советское искусство».
Сейчас его имя забыто, а в 30-е годы оно было на слуху. Шумяцкий был начальником Главного управления кинофотопромышленности. При нем были сняты шедевры того времени — фильмы «Чапаев», «Веселые ребята», «Цирк» и другие. Он участвовал в проведении I Московского международного кинофестиваля 1935 года.
Шумяцкий радел о кино и его создателях. По его инициативе были созданы Дом творчества кинематографистов в Болшево и Дом кино в Москве. Но справедливости ради стоит заметить, что к этим делам приложил руку и известный режиссер Сергей Эйзенштейн.
Еще несколько строк о Шумяцком. Увы, грустных.
В 1934 году он отправился в командировку в Голливуд за передовым опытом. Вернувшись, предложил Сталину создать в СССР мощную киноиндустрию с павильонами, специальной аппаратурой и прочими новшествами по подобию американской. Шумяцкий полагал, что Советский Голливуд сможет выпускать до 200 фильмов в год.
Однако его новаторские стремления натолкнулись на непонимание и злобу чиновников. Возненавидел его и Сталин. В итоге Шумяцкого сначала обвинили в бюрократизме, затем — в шпионаже и вредительстве. Ему приписали попытку отравления ртутными парами вождя и других членов Политбюро. Шумяцкий устраивал для советской элиты просмотры отечественных и зарубежных картин…
Кассовое название
В 60-х годах Дом кино обновили — накрыли параллелепипедом, облицованным светлым камнем, и новое здание прилепили к старому. Холл Большого зала украсил огромный витраж Фернана Леже. И на фасаде появилась черная скульптура — птица с оливковой веткой в клюве, взлетающая над рулоном кинопленки.
Дом кино буквально сверкал от постоянного присутствия звезд. Они приходили сюда отдохнуть и расслабиться, поболтать с коллегами, да и просто покрасоваться.
Здесь побывало немало зарубежных гостей. Но все же больше запомнились наши, родные знаменитости.
В доме на Васильевской раздавался стук каблучков Татьяны Самойловой, заразительно смеялась Алла Ларионова. Выплывала из дверей Элина Быстрицкая, шелестело платье Инны Макаровой. И о чем-то шептались Людмила Гурченко с Людмилой Касаткиной.
Случайный человек, попавший в Дом кино по какому-то блату, ахал и охал, то и дело натыкаясь на людей, словно сошедших с экрана. Вот пробежал Владимир Высоцкий, мелькнул Олег Даль, за ним — Юрий Яковлев. И дальше — целый ряд признанных и легендарных: Михаил Ульянов, его тезка Державин, Андрей Миронов…
Здесь не только отдыхали, но и говорили о делах. Сценаристы охотились за режиссерами, чтобы вручить им свои сочинения. А сами режиссеры присматривали актеров для своих картин. Или — наоборот.
Постановщик Александр Эйрамджан вспоминал, как он столкнулся в Доме кино с Александром Ширвиндтом.
«”Напиши что-нибудь для меня”, — сказал он. “Бабник” хочешь? — спонтанно выдал я. Признаюсь, до этой встречи ни название фильма, ни участие в нем Ширвиндта не приходили мне в голову. “Давай пиши, название кассовое!” — сказал Ширвиндт и плавно удалился».
Через несколько лет они снова столкнулись в Доме кино. И опять Ширвиндт попросил что-нибудь написать для него.
Эйрамджан тут же выдал:
«Нет проблем – “Импотент”!» «А что? Название кассовое, — ответил Ширвиндт. — Пиши!»
И опять величаво удалился.
Бильярд в большом кино
Несколько лет назад предприниматель и меценат Александр Гафин выпустил книгу «Наш любимый Дом кино». Впервые он пришел туда в 1972 году и потом почти 20 лет ходил в Дом, как на работу.
Книга построена в форме интервью — автор встречался с творческими людьми, завсегдатаями Дома. Кроме того, отыскал представителей незаметных профессий, дополнивших книгу своими впечатлениями.
В Доме кино заполнялись не только залы, ресторан, бар, но и бильярдная. Увлеченно гоняли шары Борис Хмельницкий, Эльдар Рязанов, Александр Пороховщиков, Станислав Говорухин. На деньги они играли или на интерес? Бог весть…
В бильярдной был свой маркер — звали его Василий Иванович. Именно он подсказал Говорухину идею сцены с бильярдом для фильма «Место встречи изменить нельзя». Он же поставил все эпизоды с игрой на зеленом столе.
На страницы книги «Наш любимый Дом кино» выплеснуто множество впечатлений очевидцев. В них отражена бурлящая жизнь кинематографа и ее герои. Лица, которые невозможно забыть.
Намоленное место
Свое 90-летие в мае Дом кино встретит в безмолвии. Конечно, многие поднимут бокал за его возрождение, но тревога не оставляет.
«Наше поколение уходит, скоро не останется никого, кто имел отношение к Золотому веку советского кино, — говорил Станислав Садальский. — Но атмосферу можно сохранить. Для нас Дом кино — это храм. Мы здесь выросли. Это место намоленное, его нельзя трогать. Сколько здесь встречали побед и скольких провожали в последний путь…» «Здесь в старом добром уютном и родном Доме прошли все премьеры моих фильмов и фильмов моих друзей, коллег, собратьев и сосестер. Встречи, свидания, знакомства. И даже романы. Грустно», — написала в соцсетях Алла Сурикова.
И привела стихотворение своего внука Николая:
Уходишь… как мне с этим быть? С тобой мне было суждено Так много счастья разделить А ты уйдешь, оставив нас Среди сомнения и смут. Да, стены сносят тыщи раз, Но наши чувства не снесут!
Дом кино дорог не только тем, кто имеет отношение к кинематографу, но и многочисленным зрителям. И потому больно представить его утрату. К тому же Москва и без того уже лишилась многих своих реликвий…