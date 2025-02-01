Как Дом кино стал одним из самых знаковых мест Москвы

В субботу, 1 февраля, Центральный Дом кино в Москве закрывается на масштабную реконструкцию. Историческое здание будет отреставрировано, а советское, по информации СМИ, ожидают по-настоящему глобальные изменения. Дом кино — одно из самых знаменитых и памятных мест в столице. В его стенах побывали знаменитые актеры и режиссеры со всего мира, проходили фестивали, творческие встречи, конференции, демонстрировались отечественные и зарубежные фильмы. И так продолжалось много лет. «Мослента» решила вспомнить историю здания, где рождалось и жило советское кино.

© Мослента

Особняк в стиле модерн

В дореволюционной России популярны были так называемые народные дома — с библиотеками и читальнями, залами со сценой, учебными классами для взрослых. Были там и чайные (без спиртного, разумеется), и книжные лавки. Заведения были созданы для того, чтобы народ не пил горькую, не буянил, набирался ума-разума, отдыхал чинно, благонравно.

Такой народный дом — его окрестили Алексеевским, по имени сына Николая II, — открылся в двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном по проекту архитектора Владимира Сероцинского. Дом находился на Васильевской улице, названной в честь церкви Василия Кесарийского, находящейся по соседству.

Что было в доме после Октябрьской революции, история помнит смутно. В здании выступал Ленин. Там были какие-то конторы, организации. И трудились там вполне рядовые граждане.

© Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости

Все изменилось в мае 1934 года, когда здесь открылся Дом кино.

« М н е к а ж е т с я п е р в о е , ч т о м е л ь к н е т в с о з н а н и и к а ж д о г о к и н о р а б о т н и к а , п р и ш е д ш е г о н а о т к р ы т и е , э т о “ Н е м о ж е т б ы т ь ! ” — п и с а л р е п о р т е р « К и н о г а з е т ы » . — М о с к о в с к и е к и н е м а т о г р а ф и с т ы х о д и л и п о м я г к и м к о в р а м , с и д е л и н а у д о б н е й ш и х к р е с л а х , с м о т р е л и п р е к р а с н ы е к а р т и н ы л у ч ш и х с о в е т с к и х х у д о ж н и к о в , п р о с м а т р и в а л и п о с л е д н и е з а г р а н и ч н ы е к и н о ж у р н а л ы , п р о б о в а л и н о в е н ь к и е к и и в б и л л и а р д н о й , у д и в л я л и с ь к о м ф о р т у и у ю т у и с м о т р е л и д р у г н а д р у г а … н е в е р я щ и м и г л а з а м и , к а к б ы с п р а ш и в а я : “ Н е у ж е л и в с е э т о н а ш е ? Н е у ж е л и ж е д е й с т в и т е л ь н о с у щ е с т в у е т Д о м к и н о ? ” »

Советский Голливуд, отвергнутый Сталиным

Газета «Советское искусство» сообщала, что на открытии выступили товарищи Шумяцкий, Довженко, Пудовкин, определившие основные задачи Дома кино. Главная — борьба за качество советской кинематографии. Газета подчеркивала, что «киноработник должен получить в своем Доме непринужденный, веселый и полезный отдых».

Пожелание сбылось — не счесть, сколько тут было видано-перевидано. И сколько тостов, славословий, торжественных од прозвучало. Здесь отмечались победы и поражения, радости и горести. Жаль, старые стены молчат и не хотят делиться воспоминаниями…

Александр Довженко и Всеволод Пудовкин, выступившие на открытии Дома кино, были известными режиссерами, обладателями Сталинских премий. Они избежали репрессий, в отличие от Бориса Шумяцкого, которого тоже упоминало «Советское искусство».

Сейчас его имя забыто, а в 30-е годы оно было на слуху. Шумяцкий был начальником Главного управления кинофотопромышленности. При нем были сняты шедевры того времени — фильмы «Чапаев», «Веселые ребята», «Цирк» и другие. Он участвовал в проведении I Московского международного кинофестиваля 1935 года.

© Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Шумяцкий радел о кино и его создателях. По его инициативе были созданы Дом творчества кинематографистов в Болшево и Дом кино в Москве. Но справедливости ради стоит заметить, что к этим делам приложил руку и известный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Еще несколько строк о Шумяцком. Увы, грустных.

В 1934 году он отправился в командировку в Голливуд за передовым опытом. Вернувшись, предложил Сталину создать в СССР мощную киноиндустрию с павильонами, специальной аппаратурой и прочими новшествами по подобию американской. Шумяцкий полагал, что Советский Голливуд сможет выпускать до 200 фильмов в год.

Однако его новаторские стремления натолкнулись на непонимание и злобу чиновников. Возненавидел его и Сталин. В итоге Шумяцкого сначала обвинили в бюрократизме, затем — в шпионаже и вредительстве. Ему приписали попытку отравления ртутными парами вождя и других членов Политбюро. Шумяцкий устраивал для советской элиты просмотры отечественных и зарубежных картин…

Кассовое название

В 60-х годах Дом кино обновили — накрыли параллелепипедом, облицованным светлым камнем, и новое здание прилепили к старому. Холл Большого зала украсил огромный витраж Фернана Леже. И на фасаде появилась черная скульптура — птица с оливковой веткой в клюве, взлетающая над рулоном кинопленки.

Дом кино буквально сверкал от постоянного присутствия звезд. Они приходили сюда отдохнуть и расслабиться, поболтать с коллегами, да и просто покрасоваться.

Здесь побывало немало зарубежных гостей. Но все же больше запомнились наши, родные знаменитости.

В доме на Васильевской раздавался стук каблучков Татьяны Самойловой, заразительно смеялась Алла Ларионова. Выплывала из дверей Элина Быстрицкая, шелестело платье Инны Макаровой. И о чем-то шептались Людмила Гурченко с Людмилой Касаткиной.

© Фото: Н. Небогатов / РИА Новости

Случайный человек, попавший в Дом кино по какому-то блату, ахал и охал, то и дело натыкаясь на людей, словно сошедших с экрана. Вот пробежал Владимир Высоцкий, мелькнул Олег Даль, за ним — Юрий Яковлев. И дальше — целый ряд признанных и легендарных: Михаил Ульянов, его тезка Державин, Андрей Миронов…

Здесь не только отдыхали, но и говорили о делах. Сценаристы охотились за режиссерами, чтобы вручить им свои сочинения. А сами режиссеры присматривали актеров для своих картин. Или — наоборот.

Постановщик Александр Эйрамджан вспоминал, как он столкнулся в Доме кино с Александром Ширвиндтом.

« ” Н а п и ш и ч т о - н и б у д ь д л я м е н я ” , — с к а з а л о н . “ Б а б н и к ” х о ч е ш ь ? — с п о н т а н н о в ы д а л я . П р и з н а ю с ь , д о э т о й в с т р е ч и н и н а з в а н и е ф и л ь м а , н и у ч а с т и е в н е м Ш и р в и н д т а н е п р и х о д и л и м н е в г о л о в у . “ Д а в а й п и ш и , н а з в а н и е к а с с о в о е ! ” — с к а з а л Ш и р в и н д т и п л а в н о у д а л и л с я » .

Через несколько лет они снова столкнулись в Доме кино. И опять Ширвиндт попросил что-нибудь написать для него.

Эйрамджан тут же выдал:

« Н е т п р о б л е м – “ И м п о т е н т ” ! » « А ч т о ? Н а з в а н и е к а с с о в о е , — о т в е т и л Ширвиндт. — Пиши!»

И опять величаво удалился.

Бильярд в большом кино

Несколько лет назад предприниматель и меценат Александр Гафин выпустил книгу «Наш любимый Дом кино». Впервые он пришел туда в 1972 году и потом почти 20 лет ходил в Дом, как на работу.

Книга построена в форме интервью — автор встречался с творческими людьми, завсегдатаями Дома. Кроме того, отыскал представителей незаметных профессий, дополнивших книгу своими впечатлениями.

© Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Доме кино заполнялись не только залы, ресторан, бар, но и бильярдная. Увлеченно гоняли шары Борис Хмельницкий, Эльдар Рязанов, Александр Пороховщиков, Станислав Говорухин. На деньги они играли или на интерес? Бог весть…

В бильярдной был свой маркер — звали его Василий Иванович. Именно он подсказал Говорухину идею сцены с бильярдом для фильма «Место встречи изменить нельзя». Он же поставил все эпизоды с игрой на зеленом столе.

На страницы книги «Наш любимый Дом кино» выплеснуто множество впечатлений очевидцев. В них отражена бурлящая жизнь кинематографа и ее герои. Лица, которые невозможно забыть.

Намоленное место

Свое 90-летие в мае Дом кино встретит в безмолвии. Конечно, многие поднимут бокал за его возрождение, но тревога не оставляет.

« Н а ш е п о к о л е н и е у х о д и т , с к о р о н е о с т а н е т с я н и к о г о , к т о и м е л о т н о ш е н и е к З о л о т о м у в е к у с о в е т с к о г о к и н о , — г о в о р и л С т а н и с л а в С а д а л ь с к и й . — Н о а т м о с ф е р у м о ж н о с о х р а н и т ь . Д л я н а с Д о м к и н о — э т о х р а м . М ы з д е с ь в ы р о с л и . Э т о м е с т о н а м о л е н н о е , е г о н е л ь з я т р о г а т ь . С к о л ь к о з д е с ь в с т р е ч а л и п о б е д и с к о л ь к и х п р о в о ж а л и в п о с л е д н и й п у т ь … » « З д е с ь в с т а р о м д о б р о м у ю т н о м и р о д н о м Д о м е п р о ш л и в с е п р е м ь е р ы м о и х ф и л ь м о в и ф и л ь м о в м о и х д р у з е й , к о л л е г , с о б р а т ь е в и с о с е с т е р . В с т р е ч и , с в и д а н и я , з н а к о м с т в а . И д а ж е р о м а н ы . Г р у с т н о » , — н а п и с а л а в с о ц с е т я х А л л а С у р и к о в а .

И привела стихотворение своего внука Николая:

У х о д и ш ь … к а к м н е с э т и м б ы т ь ? С т о б о й м н е б ы л о с у ж д е н о Т а к м н о г о с ч а с т ь я р а з д е л и т ь А т ы у й д е ш ь , о с т а в и в н а с С р е д и с о м н е н и я и с м у т . Д а , с т е н ы с н о с я т т ы щ и р а з , Н о н а ш и ч у в с т в а н е с н е с у т !

Дом кино дорог не только тем, кто имеет отношение к кинематографу, но и многочисленным зрителям. И потому больно представить его утрату. К тому же Москва и без того уже лишилась многих своих реликвий…