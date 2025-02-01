35 лет назад «Альфа» спасла Абхазию от страшной трагедии

29 июля 1991 года Президент США Джордж Буш прибыл с официальным визитом в Москву. Глава Белого дома вместе с Президентом СССР Михаилом Горбачевым заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

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В помощь личной охране Буша выделили двух сотрудников группы «Альфа». Один из них Михаил Максимов разговорился с американским охранником. Оказывается, на удивление Максимова, тот был немало наслышан о боевых делах группы «А». Более того, американец попросил рассказать о какой-нибудь из спецопераций.

Максимов рассказал о событиях в Сухуми. Выслушав Михаила, охранник недоверчиво улыбнулся и покачал головой.

« Э т о ж е г о т о в ы й с ц е н а р и й д л я Г о л л и в у д а . М о ж н о п р о д а т ь з а д о р о г о . Н о м ы н е в Г о л л и в у д е . Г о в о р и ш ь , т а м с о т н и с т в о л о в ? Д а в а с б ы п е р е с т р е л я л и , к а к в т и р е . П р и в р а л т ы , М а й к л ! Ф а н т а з е р ! »

Максимову оставалось только развести руками: не поверил. Впрочем, американца можно понять, действительно все эти события выглядят фантастическими…

11 августа 1990 г. в г. Сухуми семь арестованных преступников, находящихся в изоляторе временного содержания МВД Абхазской АССР, захватили в качестве заложников трех работников охраны. Овладев ключами, они выпустили из камер 68 подследственных и осужденных. В изоляторе содержались совершившие уголовные преступления, в том числе и арестованные за убийство и разбой.

Матерый преступник-рецидивист П. Прунчак, взятый под стражу за убийство трех человек, двое из которых — сотрудники милиции, стоял во главе бунта.

Как подобное могло произойти? Из-за нарушения инструкции. Утром постовой сам пошел открывать дверь седьмой камеры. А должен был это делать дежурный офицер, в его присутствии. Но постовой поступал так уже не впервые. Открывал камеру, протягивал ведро и веник.

В этот раз он получил удар по голове и оказался на каменном полу. Дежурный офицер опомнился, когда увидел на пульте охранной сигнализации тревожное мигание желтого глазка: в седьмой камере открыта дверь.

Лейтенант помчался в камерный блок. А в дверь уже протискивались заключенные. Офицер пытал затолкнуть их обратно в камеру. К нему на помощь прибежал постовой со второго этажа. Но было поздно — семеро преступников вырвались из камеры, набросились на охранников, отобрали ключи, открыли другие камеры.

Четвертый охранник смены, постовой сержант Векуа, видя, что ничем не может помочь товарищам, захлопнул на перегородке, преграждающей выход из камерного блока, дужку замка. Затем выбежал во двор, запер дверь изолятора и кинулся в дежурную часть МВД.

Пока Векуа докладывал о нападении, заключенные успели повалить стальную перегородку и открывали камеры второго этажа. Так в руках преступников оказался изолятор, заложники… Но это было лишь начало.

Укрывшись за стенами, полк положат

После захвата изолятора, когда прокурор республики и руководство МВД Абхазии совещались, что предпринять в такой ситуации, бунтовщики предприняли еще один маневр. Из окна второго этажа, из-за решетки, на землю посыпались патроны, потом вылетел… наган (?!).

Генералы были потрясены.

Оказалось, что в изоляторе, в одной из подсобок хранилось более трех тысяч стволов нарезного и гладкоствольного оружия: винтовок, пистолетов, охотничьих ружей и тысячи боеприпасов, изъятых у населения, а также у преступников.

Верно сказал на следствии один из зачинщиков бунта:

« К а к о й ж е д у р а к д е р ж и т в п е р е п о л н е н н о й т ю р ь м е б о е п р и п а с ы и о р у ж и е ? Д л я н а с э т о б ы л п р и я т н ы й с ю р п р и з » .

Теперь представим себе преступников, которым уже нечего терять, и в их распоряжении огромный арсенал. Представим, что они вырываются на улицы города. Думаю, Абхазия в августе 1990 года стояла на пороге страшной трагедии.

Эту трагедию предотвратила группа «Альфа». 22 сотрудника подразделения «А» и 31 боец учебного батальона специально назначения - в будущем «Витязя» — 14 августа вылетели в Сухуми. Офицеры и солдаты знали: идут на трудное и опасное дело, тут тебе не террорист с ружьем или самодельным взрывным устройством, а десятки преступников, вооруженных до зубов. Потому из трех отделений группы отобрали лучших. Руководил операцией начальник группы «А» Герой Советского Союза полковник Виктор Карпухин.

Вместе с ними в самолете летел прокурор Абхазии. Он и ввел группу в обстановку. Три дня в руках вооруженных преступников томились заложники. Требования бандитов постоянно менялись. Они хотели, чтобы перед ними для безопасности выстроили жителей — женщин и детей, потом требовали бронетранспортер, чтобы уехать из города, ставили и такое условие: посадить невдалеке от изолятора вертолет.

Командир группы слушал прокурора и прикидывал план действий. Пожалуй, такой сложной, тяжелой операции, которая предстояла группе, еще не было.

Бандитов много, они опытны, некоторые имеют по нескольку отсидок. Есть среди них и убийцы. К тому же все вооружены. И оружия хватит на маленькую войну — боевые пистолеты Макарова, ТТ, Марголина, винтовки, ружья, патроны. Это значит, что в городе их брать нельзя, могут пострадать ни в чем неповинные люди.

Бандиты требовали БТР, чтобы уйти в горы. Но ведь до гор надо дойти. А пойдут они по улицам Сухуми. Стало быть, в город их выпускать нельзя. Остается единственное — брать в изоляторе? Однако это уже не изолятор, а вооруженная крепость. Они там, укрывшись за стенами, полк положат и заложников перебьют.

Карпухин вновь и вновь просчитывал действия бандитов, чтобы выстроить свою тактику.

План был таков. В центре Сухуми приземляется вертолет

Сразу после прилета в Сухуми и проведенной рекогносцировки «Альфа» стала прорабатывать варианты штурма изолятора и освобождения заложников. Когда нашли интересные варианты, предложили план операции на утверждение руководству.

Но прокурора нигде не удавалось найти. Как сквозь землю провалился. А милицейский генерал Стариков план попросту «зарубил». Мол, не хватает сил, в двух группах всего полсотни бойцов. А там есть где укрыться. Явно жертвы будут.

Прошло еще две суток. Переговоры не дали никаких результатов. Бандиты бесчинствовали, стреляли из окон изолятора. Круглые сутки у ворот изолятора стояла огромная толпа людей.

Больше тянуть было нельзя, оглядываясь на трусливых прокуроров и милицейских генералов.

Командир «Альфы» взял всю ответственность на себя. Он вышел на Председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и доложил, что обстановка накалена, в любой момент может выйти из-под контроля.

« С ч и т а ю , ш т у р м е д и н с т в е н н ы м в ы х о д о м и з с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и и » , — п о д в е л и т о г Виктор Федорович.

Крючков созвонился с Горбачевым. Тот ответил:

« Н а в а ш е у с м о т р е н и е » .

Это сообщение из Москвы получил и Карпухин. А большего и требовалось.

А план был таков. В центре Сухуми, на площади Ленина приземляется вертолет. Таково требование террористов.

Взрывотехники в свою очередь готовят два «рафика», которые при движении «взрываются». Разумеется, взрыв будет таков, что не нанесет ущерба здоровью сидящих внутри. Ведь можно было со стопроцентной уверенностью предположить — преступники «прикроются» заложниками.

После подрыва «рафика» бойцы одной из штурмовых групп должны были обезоружить террористов. Это следовало сделать сотрудникам во главе с Михаилом Картофельниковым.

Второй группе под командованием Михаила Максимова, взорвав люк на четвертом этаже изолятора, предстояло ворваться в здание и блокировать нижние этажи.

Третья группа находилась рядом со стальной дверью изолятора, откуда заключенных выводили на прогулку.

« Н а о д н о м и з э т а п о в п е р е г о в о р о в б а н д и т ы о т к а з а л и с ь о т Б Т Р а , — р а с с к а з ы в а л Михаил Максимов, — Это означало, что передвигаться они будут в автобусе или "рафике". На этот случай есть хорошо отработанный прием. Разбиваются окна автобуса, ставится трап и по нему бойцы спецподразделения врываются в салон. Но тут была иная обстановка: пока мы схватим террористов, они убьют заложников. Значит, надежный, проверенный вариант не годится.

Иногда в машине прятали специальную взрывчатку и в момент остановки у нее направленным взрывом отрывает колеса. Но нам и это не подходило. И тогда наши ребята разработали новый тактический прием: начинить пиротехникой «РАФ», который будет предложен бандитам. Снаряжали его всю ночь».

«Рванете — упадет наша тюрьма»

Михаилу Картофельникову штурм и захват бандитов запомнился таким:

« П е р е д п о с а д к о й в " р а ф и к " б а н д и т ы д о л г о к р и ч а л и , р у г а л и с ь . Д о ш л о д о д р а к и . В и д и м о , р е ш а л и — к о м у е х а т ь . П о т о м в и з о л я т о р е н а ч а л а с ь с т р е л ь б а . К а к в ы я с н и л о с ь п о з ж е , о н и о п р о б о в а л и о р у ж и е . И в о т , н а к о н е ц , д е с я т ь м а т е р ы х п р е с т у п н и к о в , б о л ь ш и н с т в о у б и й ц ы , — П р у н ч а к , Д з и д з а р и я , П е т у х о в , А х в л е д и а н и , М а л о в , Б и г в а в а и д р у г и е , н а т я н у в н а г о л о в ы ч у л к и с п р о р е з я м и д л я г л а з , п р и х в а т и в с с о б о й з а л о ж н и к о в ( т о ж е в м а с к а х ) , с р ю к з а к а м и и с о р у ж и е м в ы ш л и и з д в е р е й и з о л я т о р а . С н а й п е р ы н е м о г л и р а б о т а т ь : в к о г о с т р е л я т ь , к а к о т л и ч и т ь б а н д и т о в о т з а л о ж н и к о в ? »

Тут произошла небольшая накладка. Взрыв в «РАФе» должен произойти, как только бандиты его заведут, но вот он уже катится на выезд из ворот, а взрыва нет.

Представляете состояние некоторых генералов. Еще десяток-другой метров — и преступники на свободе. Конечно, даже в том случае, если бы пиротехника не сработала, машина с бандитами на улицу не вырвалась бы — ворота перекрыл бронетранспортер.

Для группы Максимова сложность состояла в том, что люк, через который предстояло спуститься на «оккупированный» этаж, бойцы не видели. Он находился под паркетом. Определили примерное его месторасположение.

Что касается двери, то взорвать ее не проблема, опасна ударная волна. Надо было так рассчитать силу взрыва, чтобы и дверь убрать с дороги, и самим остаться в живых.

Перед штурмом, альфовцы пригласили к себе прораба, который строил изолятор. Он посмотрел на тротиловые шашки и откровенно предупредил:

« О с т о р о ж н о , р е б я т а ! С т р о и л и и з о л я т о р к о е - к а к , м а т е р и а л ы т а щ и л и , в о р о в а л и . Б а л к и п е р е к р ы т и я л е ж а т н а " ч е с т н о м с л о в е " . Р в а н е т е — у п а д е т н а ш а т ю р ь м а » .

Картофельников со своими бойцами штурмовал машину сзади. Пока преодолевали расстояние из засады к «РАФу», бандиты успели выпустить в штурмующих 20 пуль.

Альфовцы выбили заднее стекло. Рукояткой пистолета Картофельников «вырубил» ближнего бандита, второго схватил за шиворот и вытащил. А преступник оказался мощный, ростом под метр восемьдесят. Потом ребята удивлялись: как смог такого борова выволочь?

При штурме ранили бойца группы «А» Игоря Орехова. Когда он навалился на бандита, Прунчак, сидевший на переднем сиденье, выстрелил. Пуля попала в незащищенную часть шеи между каской и бронежилетом, пробила шею. Счастье, что террорист стрелял из малокалиберного пистолета Марголина, а не из Макарова или «ТТ».

Так Орехов отпраздновал свой день рождения.

Когда у ворот «взорвался» микроавтобус, группа Максимова тут же подорвала люк. Снизу он, оказывается, был еще закрыт на засов. Крышка люка вылетела, но засов остался, разделяя люк на две части.

Максимов бросил в люк шумовую гранату и спустился вниз по канату. Оказался в комнате, где прежде хранилось оружие. Бандиты уже сбежали отсюда, дверь заперли. Пришлось взрывать дверь, чтобы двигаться дальше.

На пути ребят, которые штурмовали этаж через дверь, уголовники устроили баррикаду, открыли огонь. Штурмующие на огонь не отвечали. Они применили так называемое «психологическое оружие». Достаточно было одного выстрела, чтобы бандиты сдались.

Так завершилась операция по взятию Сухумского изолятора. Она по праву считается классикой антитеррористической борьбы.