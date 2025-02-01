Спасибо за жизнь: врач получил письмо от пациентки спустя 40 лет

Спасибо за жизнь: письмо от пациентки спустя 40 лет получил врач Искитимской ЦРБ
Сообщение от Олеси из Кургана пришло в официальную группу Искитимской больницы во ВКонтакте.
«Здравствуйте, я ищу врача, который в детстве спас мою жизнь», – написала Олеся, которая увидела в списке сотрудников ЦРБ имя Александра Ивановича Полудницына.
Как предположила девушка, это тот самый доктор, который спас её в Ожоговом центре города Кургана в 1987 году.
Врач травматолог-ортопед высшей квалификации, лауреат конкурса «Врач года» Александр Полудницын подтвердил – действительно, много лет назад он трудился в Областной детской больнице имени Красного Креста в Кургане. 30 января в Искитим пришло письмо от матери спасенной девочки.
«Александр Иванович, я все эти годы молилась за вас, за ваших близких и мечтала сказать, что от всей души благодарна вам за мою девочку. Низкий материнский поклон и уважение за ваш труд, доброе сердце и умелые руки. А дочка, конечно же, уже взрослая. Получила высшее образование и еще постоянно учится. Все так же непоседлива и непредсказуема. И всегда помнит, кто подарил ей вторую жизнь», – написала Татьяна, мама спасенной Олеси.
Как рассказала женщина, несчастье случилось в их семье, когда малышке исполнился 1 год и 3 месяца. На ребенка упал чайник с кипятком, ожог составил больше 60% тела. Почти месяц девочка была в реанимации. Ребенка планировали отправить на лечение в Новосибирск, но как решили врачи, она не перенесет полета.
После перевода малышки в отделение травматологии, её три месяца лечил и выхаживал Александр Полудницын.
«С каким состраданием, любовью и заботой он относился к своим маленьким пациентам! Александр Иванович делал нам несколько пересадок и каждый раз уносил мою дочку на перевязки. Она лежала на животике, так как только он не пострадал и, частично, ножки. Все эти годы я помню добрые глаза и сильные руки врача, в которые я отдавала свою малышку», – как рассказала Татьяна, врач даже отменил свой отпуск, когда маленькой пациентке потребовалась еще одна срочная операция.
«Его очень любили все детишки, которых он лечил, я это видела. Моя слишком активная девочка в 8 месяцев уже пошла, а в год и три рассказывала сказки, стишки, песни, а потом замолчала... Однажды, когда доктор протянул руки, я спросила: "Доченька, кто пришёл?". Она улыбнулась и сказала: "Папа". Доктор смутился даже, а я была счастлива – заговорила!» – вспоминает мать.
Олеся и Татьяна прижили к письму фотографии 1987 и 2025 годов. Послание пациентки передали доктору Полудницыну. Как рассказали в минздраве Новосибирской области, врача с большим сердцем много раз награждали за заслуги и многолетний добросовестный труд в области здравоохранения. В 2024 году решением Минздрава РФ он удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения».