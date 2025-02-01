Спасибо за жизнь: врач получил письмо от пациентки спустя 40 лет

Сообщение от Олеси из Кургана пришло в официальную группу Искитимской больницы во ВКонтакте.

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« З д р а в с т в у й т е , я и щ у в р а ч а , к о т о р ы й в д е т с т в е с п а с м о ю ж и з н ь » , – н а п и с а л а О л е с я , к о т о р а я у в и д е л а в с п и с к е с о т р у д н и к о в Ц Р Б и м я А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а П о л у д н и ц ы н а .

Как предположила девушка, это тот самый доктор, который спас её в Ожоговом центре города Кургана в 1987 году.

Врач травматолог-ортопед высшей квалификации, лауреат конкурса «Врач года» Александр Полудницын подтвердил – действительно, много лет назад он трудился в Областной детской больнице имени Красного Креста в Кургане. 30 января в Искитим пришло письмо от матери спасенной девочки.

« А л е к с а н д р И в а н о в и ч , я в с е э т и г о д ы м о л и л а с ь з а в а с , з а в а ш и х б л и з к и х и м е ч т а л а с к а з а т ь , ч т о о т в с е й д у ш и б л а г о д а р н а в а м з а м о ю д е в о ч к у . Н и з к и й м а т е р и н с к и й п о к л о н и у в а ж е н и е з а в а ш т р у д , д о б р о е с е р д ц е и у м е л ы е р у к и . А д о ч к а , к о н е ч н о ж е , у ж е в з р о с л а я . П о л у ч и л а в ы с ш е е о б р а з о в а н и е и е щ е п о с т о я н н о у ч и т с я . В с е т а к ж е н е п о с е д л и в а и н е п р е д с к а з у е м а . И в с е г д а п о м н и т , к т о п о д а р и л е й в т о р у ю ж и з н ь » , – н а п и с а л а Т а т ь я н а , м а м а с п а с е н н о й О л е с и .

Как рассказала женщина, несчастье случилось в их семье, когда малышке исполнился 1 год и 3 месяца. На ребенка упал чайник с кипятком, ожог составил больше 60% тела. Почти месяц девочка была в реанимации. Ребенка планировали отправить на лечение в Новосибирск, но как решили врачи, она не перенесет полета.

После перевода малышки в отделение травматологии, её три месяца лечил и выхаживал Александр Полудницын.

« С к а к и м с о с т р а д а н и е м , л ю б о в ь ю и з а б о т о й о н о т н о с и л с я к с в о и м м а л е н ь к и м п а ц и е н т а м ! А л е к с а н д р И в а н о в и ч д е л а л н а м н е с к о л ь к о п е р е с а д о к и к а ж д ы й р а з у н о с и л м о ю д о ч к у н а п е р е в я з к и . О н а л е ж а л а н а ж и в о т и к е , т а к к а к т о л ь к о о н н е п о с т р а д а л и , ч а с т и ч н о , н о ж к и . В с е э т и г о д ы я п о м н ю д о б р ы е г л а з а и с и л ь н ы е р у к и в р а ч а , в к о т о р ы е я о т д а в а л а с в о ю м а л ы ш к у » , – к а к р а с с к а з а л а Т а т ь я н а , в р а ч д а ж е о т м е н и л с в о й о т п у с к , к о г д а м а л е н ь к о й п а ц и е н т к е п о т р е б о в а л а с ь е щ е о д н а с р о ч н а я о п е р а ц и я .

« Е г о о ч е н ь л ю б и л и в с е д е т и ш к и , к о т о р ы х о н л е ч и л , я э т о в и д е л а . М о я с л и ш к о м а к т и в н а я д е в о ч к а в 8 м е с я ц е в у ж е п о ш л а , а в г о д и т р и р а с с к а з ы в а л а с к а з к и , с т и ш к и , п е с н и , а п о т о м з а м о л ч а л а . . . О д н а ж д ы , к о г д а д о к т о р п р о т я н у л р у к и , я с п р о с и л а : " Д о ч е н ь к а , к т о п р и ш ё л ? " . О н а у л ы б н у л а с ь и с к а з а л а : " П а п а " . Д о к т о р с м у т и л с я д а ж е , а я б ы л а с ч а с т л и в а – з а г о в о р и л а ! » – в с п о м и н а е т м а т ь .

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Олеся и Татьяна прижили к письму фотографии 1987 и 2025 годов. Послание пациентки передали доктору Полудницыну. Как рассказали в минздраве Новосибирской области, врача с большим сердцем много раз награждали за заслуги и многолетний добросовестный труд в области здравоохранения. В 2024 году решением Минздрава РФ он удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения».