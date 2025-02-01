По официальным данным, бывший президент Ирака был повешен в один из последних дней 2006 года в Багдаде. Есть фото и видео этой казни. Но имеются и многочисленные свидетельства известных политических и общественных деятелей, усомнившихся в смерти Саддама Хусейна. Иначе тему его «чудесного спасения» так долго не обсуждали бы.

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У сторонников гипотезы «чудесного спасения» Саддама Хусейна разные версии ее обоснования. Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис (он эту должность занимал до 1 января 2019 года, менее 2 лет) во время войны в Ираке командовал дивизией морских пехотинцев и получил прозвище «Бешеный пес» из-за неразборчивости в средствах и методах ведения боевых действий. После того как казнили Саддама Хусейна, Мэттис взял да и сказал в прямом эфире CNN, что иракского лидера, по официальной версии, захваченного американцами в плен, на самом деле не убили – он якобы сбежал в Южную Америку – из багдадского аэропорта, еще до прихода в мятежную столицу американских войск, взлетел самолет и унес Хуссейна в Венесуэлу.

«Мнимый Саддам Хусейн», по словам Джеймса Мэттиса, вообще не походил на иракского лидера – ничего не знал о том, о чем должен был быть осведомлен настоящий диктатор. Мэттис говорил, что «мы повесили его для успокоения Конгресса». Во всяком случае, так интерпретируют его слова западные информагентства. Правда, убедительных доводов, подтверждающих «бегство Саддама Хусейна», до сих пор никто не привел.

Есть еще версия, более радикальная. Ее распространяют с подачи египетского журналиста Аниса аль-Дегхади. Ньюсмейкером изначально выступало курдское информагентство Basnews. Ливия, Иран, Саудовская Аравия – во всех этих странах, утверждал Анис аль-Дегхади, он встречался с Саддамом Хусейном после того, как того якобы повесили.

Египетский журналист утверждал, что Хусейн – реальный предводитель ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России): потому что «больше просто некому ее возглавить» – среди радикальных исламистов нет харизматичнее личности, чем Саддам Хусейн.

У этого сторонника альтернативной версии судьбы Саддама Хусейна тоже «железных» подтверждений своей позиции не нашлось. Но зато Анис аль-Дегхади опубликовал резонансные аудиозаписи, взбудоражившие значительную часть интернет-сообщества.

Эти аудиофайлы подкреплялись мнением блогеров разных стран мира, яростно спорящих, жив на самом деле Саддам Хусейн или мертв. Весомости обсуждению придавал некий султан из Саудовской Аравии, который, комментируя данный информационный вброс, писал, что «тут что-то не так»: записи появились в 2011 году (Хусейн на тот момент уже 5 лет как был официально мертв), аккурат к 74-летней годовщине со дня рождения иракского диктатора – «это явно неслучайно».

Всерьез ни опубликованные аудиофайлы, ни обсуждения, вызванные их появлением, мировой общественностью восприняты не были.