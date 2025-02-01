«Валькирия революции» в гареме эмира: секретная миссия Ларисы Рейснер

В начале двадцатых годов прошлого столетия Лариса Рейснер пользовалась популярностью как литератор и публицист. В годы Гражданской войны она печатала репортажи о боях Волжской военной флотилии, в которых лично принимала участие, а в 1919 году некоторое время даже занимала должность комиссара Главного морского штаба в Москве. Не меньше чем военными подвигами, Рейснер прославилась перипетиями личной жизни, в частности, романом с поэтом Николаем Гумилёвым.

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В 1921 году Лариса Рейснер, которой тогда было 26 лет, отправилась вместе с первым советским посольством в Кабул. Формально она числилась всего лишь женой полпреда РСФСР в Афганистане, Фёдора Раскольникова, бывшего командира Волжской флотилии. Однако реальная роль писательницы оказалась более значительной.

« В А ф г а н и с т а н е о н а , п о ф а к т у , я в и л а с ь г л а в н ы м д е й с т в у ю щ и м л и ц о м т о й « м и с с и и в К а б у л е » , — у т в е р ж д а е т и с т о р и к Алексей Коробейников.

"Шайтани!"

Воспользовавшись допуском на женскую половину дворца эмира Афганистана Амануллы-хана, Лариса Рейснер завязала знакомство с матерью монарха, Сераджуль, и его женой. Знатным афганкам понравилась привлекательная внешность Рейснер и её, как она признавалась, «несоветские манеры». Вероятно, найти путь к сердцам этих женщин жене посла помогли советы её брата Игоря Рейснера, крупного востоковеда, также находившегося при миссии. Ларисе Рейснер пришлось приспособиться к местным нравам и обычаям, например, участвовать в праздниках.

« Т а н ц е в а л и х о р о в о д о м – я т о ж е к н и м п р и с о е д и н и л а с ь – и , т а н ц у я р я д о м с э м и р ш е й , ж и в о в ы у ч и л а п р о с т ы е , р и т м и ч н ы е ф и г у р ы . Н у , о н и б ы л и в в о с т о р г е » , - р а с с к а з ы в а л а р е в о л ю ц и о н е р к а в о д н о м и з п и с е м .

Лариса Рейснер удостоилась нескольких личных приёмов у матери и супруги эмира, во время которых стремилась продвигать советские интересы.

« Н а м о е м л о м а н о м ф а р с и п о с т а р а л а с ь н а п а к о с т и т ь а н г л и ч а н к а м , и м е ю щ и м п р и б ы т ь в К а б у л м е с я ц а ч е р е з т р и . М а т е р и д о л ж н а б ы л а и з о б р а з и т ь в л и ц а х в с ю а н г л и й с к у ю м и с с и ю , п о с л е ч е г о с т а р у х а м е н я ч у т ь н е р а с ц е л о в а л а , н а з в а л а ш а й т а н и ( д ъ я в о л ё н к о м ) , н а п о и л а и з н а п ё р с т к а ч у д н ы м ч а е м и о б е щ а л а н е п р и н и м а т ь э т и х а н г л и й с к и х « х а н у м б е с с и а р х а р а б » ( о ч е н ь з л ы х д а м ) » , — п и с а л а Рейснер.

Объектом советских интриг были не только англичане. Благодаря «личному влиянию в гареме» Рейснер, по её словам, удалось «ликвидировать и уравновесить неофициального французского посла». В другой раз писательница предупредила эмиршу о возможном покушении на её мужа, а когда стало известно, что покушение действительно готовилось, это вызвало во дворце бурную реакцию. Через женщин Рейснер влияла и на членов правительства Афганистана, в частности, она «завязала нежные отношения» с женой министра иностранных дел. Наконец, Ларисе Рейснер удалось увлечь собой и самого Амануллу-хана, которого она считала человеком «огромного природного ума, воли и политического инстинкта». Жена советского посла постоянно играла с королём в теннис.

«Валькирия революции»

Благодаря усилиям Ларисы Рейснер, советским дипломатам удалось убедить эмира следовать букве советско-афганского соглашения, несмотря на противодействие других держав. Сама Рейснер вернулась в СССР весной 1923 года из-за разлада в отношениях с мужем. Её наполненная наблюдениями книга об азиатской поездке подтвердила значение Рейснер как писательницы.

« П о в е с т в о в а н и е в « А ф г а н и с т а н е » < . . . > р а з б и в а е т с я н а м н о ж е с т в о м е л к и х э п и з о д о в , п е р е д н а м и – н е о б ы ч а й н о я р к и й , п о - в о с т о ч н о м у ц в е т и с т ы й к а л е й д о с к о п » , - т а к о т з ы в а е т с я о б э т о м п р о и з в е д е н и и ф и л о л о г Ольга Егорова.

В дальнейшем Лариса Рейснер также не сидела на месте, предприняв путешествия по Германии и Украине. Однако жизнь писательницы оказалась короткой. В 1926 году женщина, которую называли «валькирией революции», неожиданно скончалась от брюшного тифа.