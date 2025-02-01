Боялся трупов, колесил по стране: как бывший студент МГУ убивал женщин

С 1956 года в разных городах СССР стали регулярно происходить одинаковые по почерку убийства женщин, которые сдавали жилье. Интеллигентный на вид мужчина представлялся инженером из Москвы, расправлялся с хозяйками жилья, крал у них ценности и прятал трупы под разными вещами. Выйти на жестокого и хладнокровного маньяка, колесившего по стране ради «охоты» на женщин, помогла необычная улика, которая случайно попала в руки милиционерам. Подробности кровавой истории — в материале NEWS.ru.

Как убивал маньяк-путешественник

В 1956 году в Запорожье приехал интеллигентный мужчина из Москвы. Первым делом он поинтересовался у местных жителей, где можно остаться на ночлег. Следуя совету, мужчина, представившийся инженером, отправился к 50-летней женщине, которая неподалеку сдавала постояльцам квартиру. В одной из комнат жила молодая девушка, другую занял приезжий.

На следующий день соседка постучалась в квартиру. Дверь оказалась незапертой. Зайдя внутрь, она ужаснулась. В квартире все было перевернуто вверх дном, а под кучей тряпья лежали тела хозяйки и ее постоялицы. Их насмерть забили пудовой гирей. Мужчины в квартире не было.

Спустя некоторое время похожая история произошла в Кировограде (ныне Кропивницкий). Мужчина остановился пожить у женщины под видом командировочного, после чего жестоко расправился с ней. Впоследствии в Краснодаре душегуб перерезал женщине горло и пробил ей голову тяжелым предметом.

Вскоре двойное убийство потрясло Горький (ныне Нижний Новгород). Как и в Запорожье, маньяк-гастролер размозжил голову местной жительнице и ее молодой квартирантке. Позже милиционеры нашли трупы под грудой тряпья.

Убийца также «наследил» в Артемовске и Мелитополе. Он расправился с женщинами, которые сдавали комнаты в аренду. Маньяк совершил последнее преступление в Грозном. Он зарубил хозяйку топором, который накануне попросил у соседа.

Кого подозревали следователи в убийствах

После двойного убийства в Запорожье милиция задержала местного жителя фронтовика Ивана Мартыненко. Он жил рядом с домом, где произошло преступление, и подходил под приметы маньяка. Соседи убитой описали нападавшего как мужчину в шляпе. Мартыненко постоянно носил этот головной убор. Он попал в поле зрения оперативников, потому что числился в милицейских базах как ранее судимый по политической статье. Хотя на дворе были оттепель и волна реабилитаций узников ГУЛАГа, следователи взяли мужчину «в оборот».

У Мартыненко было алиби — в день преступления он находился в больнице в другом городе. Тем не менее следствие пыталось «повесить» на него убийство и в Кировограде. Но прошедший репрессии мужчина оказался не робкого десятка. Находясь под арестом, он написал письмо Никите Хрущеву, где в деталях обрисовал свои злоключения.

На удивление глава КПСС отреагировал довольно быстро. Запорожские милиционеры получили «по шапке», отпустили задержанного и извинились перед ним за недоразумение.

Затем милиционеры вышли на нового подозреваемого. Они предполагали, что в убийстве в Краснодаре мог быть виновен бывший репрессированный москвич Михаил Зибелев. После освобождения из тюрьмы ему было запрещено какое-то время жить в столице, поэтому он арендовал комнату в квартире убитой женщины в другом городе. Но у мужчины тоже было алиби — в день убийства он встречался с женой и ночевал не в съемной комнате, а в гостинице.

Милиционеры подробно изучили переписку Зибелева с супругой. Он отмечал, что у квартирной хозяйки был некий ухажер, который также захаживал к соседке убитой. Из-за этого участники любовного треугольника постоянно ссорились друг с другом. Задержанный рассказал об этом следователям, предположив, что женщину могли убить как ее конкурентка, так и их общий возлюбленный.

Впоследствии оперативники установили, что ухажером оказался известный поэт из Москвы, а соседка жертвы маньяка была осведомительницей КГБ. Учтя статус подозреваемых, милиция закрыла дело.

Как следствие вышло на настоящего убийцу

Однажды в отделение милиции Батайска Ростовской области обратился местный житель. Он рассказал, что сдал комнату мужчине, а тот куда‑то исчез, но оставил свой чемодан. Открыв багаж постояльца, сыщики нашли в нем женские вещи разных размеров и справку в санаторий на имя Сергея Нестерчука. Милиционеры решили, что вещи краденые, и направили их описание во все отделения города, а также в соседние населенные пункты.

В Батайск стали приходить письма о том, что вещи могли принадлежать убитым женщинам. Следователи поняли, что напали на след подозреваемого, говорится в книге «Феномен российских маньяков». Милиционерам стало ясно, что это «серийник», который «охотился» на женщин в разных городах СССР. Дело взяли на контроль в Москве.

Сыщики составили психологический портрет злодея. Они считали, что он боялся трупов, поскольку постоянно прятал их под домашними вещами и разной утварью. Психиатры, привлеченные к расследованию дела, предполагали, что он был на войне и, навидавшись разных ужасов, сошел с ума.

Как маньяк попался в руки милиции

Однажды участковый заметил на улице Ростова-на-Дону мужчину, который продавал пальто. Милиционер решил проверить, не была ли украдена одежда, и попросил предъявить документы. Мужчина занервничал. Позже задержанного стали проверять в отделе милиции. В итоге оперативники выяснили, что в их руки попал предполагаемый преступник Сергей Нестерчук. Именно он оставил подозрительный чемодан в съемной квартире в Батайске.

Маньяк не признался в убийствах. Он объявил голодовку в СИЗО и исхудал настолько, что его пришлось возить на допросы в инвалидной коляске. Но против Нестерчука было множество улик. Во-первых, вещи убитых женщин, во-вторых, украденные у жертв государственные облигации, часть из которых была подписана.

Что еще известно об убийце

Нестерчук родился в Москве, учился в МГУ и имел диплом учителя географии. Во время Великой Отечественной войны он не был на фронте, а преподавал в тыловой школе.

О мотивах убийцы ничего не известно. Сам он наотрез отказывался говорить о том, почему он совершал нападения. Поскольку жертвами Нестерчука были исключительно женщины, которых он обворовывал, можно предположить, что мужчину толкала на преступления изощренная клептомания вперемежку с радикальной мизогинией. До сих пор он считается одним из самых загадочных серийных убийц в истории СССР и России.

Во время следствия Нестерчук прошел психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина вменяем и отдавал отчет своим действиям во время преступлений. С учетом имевшихся в деле доказательств суд признал Нестерчука виновным в серии убийств и в 1959-м приговорил к расстрелу. Вердикт привели в исполнение в том же году.