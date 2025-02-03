Почему птицы предсказывают погоду лучше, чем сурки

Птицы способны не только предсказать опасные погодные условия, но и избежать их.

Почти 140 лет каждое 2 февраля в американском городке Панксатони проводится странная церемония, во время которой сурок по имени Фил «предсказывает», будет ли зима длиться еще шесть недель. В честь традиции и появился День сурка, но на самом деле эти животные плохо предсказывают погоду. Кто же может составить конкуренцию суркам?

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), прогнозы знаменитого сурка Фила за последние 10 лет оказались верными лишь в 30% случаев. Метеорологи предлагают ориентироваться скорее на птиц.

Например, золотокрылые пеночковые певуны могут чувствовать приближение сильного шторма. В 2014 году исследователи, которые наблюдали за этими птицами в горах Теннесси, обнаружили, что они улетели со своих мест гнездования вне обычного сезона миграции за два дня до прихода смертоносной штормовой системы, вызвавшей 84 торнадо. Певчие птицы пролетели в общей сложности не менее 1500 км, чтобы избежать опасных погодных условий. Примечательно, что они вернулись домой после того, как шторм прошел.

Исследователи подозревают, что птицы могли слышать инфразвук, генерируемый штормовой системой. Такой звук с частотой ниже 20 герц люди не слышат.

Также впечатляет поведение бурых короткоклювых дроздов. Особенности их сезона размножения, по-видимому, предсказывает интенсивность сезона ураганов в Атлантическом океане. В 2019 году орнитолог Кристофер Хекшер провел анализ, который показал, что в годы, когда сезон ураганов был менее интенсивным, сезон размножения короткоклювых дроздов оказался длиннее. И наоборот, сезон размножения укорачивался, когда сезон ураганов становился более интенсивным.

Откладывание птицами яиц и размер кладок в мае и июне показали гораздо более сильную взаимосвязь с последующими ураганами, чем метеорологические прогнозы на начало сезона ураганов. Однако неясно, как дрозды предсказывают шторма. «Как бы то ни было, они знают об этом уже к середине мая», — отметил орнитолог.