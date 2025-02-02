Приметы и поверья на 2 февраля: что нельзя делать в Ефимов день

2 февраля по народному календарю отмечают Ефимов день. Его еще называют Ефим метельный, Ефимий зимний, Ефим обломи тын. На Руси февраль из-за обилия снега, вьюг и метелей древние славяне называли «Снежень. Наблюдали за поведением домашних животных: если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет жди метели. Православные в этот день вспоминают преподобного Ефимия.

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В старину часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться. Крестьяне старались поддерживать дом в тепле и уюте, а хозяйство — в порядке, несмотря на возможные суровые морозы. Старожилы говорили: «До Ефима зима крепка, после — солнышко греть начнет, указывая на постепенное приближение весенних лучей. В деревнях часто проверяли не только печь и дымоходы, но и сарай со скотом, ведь животные к февралю могли ослабеть и нуждались в особом уходе.

Не нужно лениться и грустить будут проблемы и неудачи в течение всего года. Нельзя терять перчатки к финансовым трудностям. Порезаться к болезни кого-то из родных. Не нужно поднимать мелкие деньги с земли к бедности. Не рекомендуется пускать на самотек обслуживание печи или оставлять дом без тепла, надеясь на скорое потепление, а также затевать громкие конфликты и ссоры: считалось, что в лютую стужу злые слова вредят всей семье. Нельзя начинать дорогостоящие дела без четкого расчета, особенно если они требуют больших расходов и сил.

Согласно народным приметам, если Ефимов день сильно ветреный, то лето будет дождливым. Если утром облачно, а закат багряный грядут сильные метели. Начавшаяся в этот день метель может задержаться до самой весны, а изморозь к ночным заморозкам. Если 2 февраля пасмурно и тепло, то весь месяц и до середины следующего будут метели. Если в полдень тепло и солнечно, то весна наступит рано. Если 1 и 2 февраля метет метель, будет мести всю Масленичную неделю.