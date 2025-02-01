Что случилось со следователем, который завел уголовное дело на Ленина

Павел Александров расследовал немало громких дел своей эпохи. Но роковым для него стало дело Ленина и ряда других большевиков, которые подозревались в том числе в шпионаже в пользу Германии. После революции Александрова несколько раз арестовывали. Он даже отбыл срок в лагере. Следователю, который в 1930-х годах вернулся в Москву, наверное, казалось, что все позади.

© Русская семерка

К 1917 году он дослужился до должности следователя по особо важным делам. Павел Александров занимался самыми громкими делами своего времени. Именно он расследовал смерть поручика Бутурлина, отравленного доктором Панченко, а также убийство артистки Марианны Тиме, деятельность мошенницы Ольги Штейн, дело воспитателя-развратника Дю-Лу, покушение на премьер-министра Сергея Витте. В связи с последним случаем Александров вызвал раздражение со стороны власти, так как сумел доказать причастность к данному покушению царской охранки.

Однако не пользовался Павел Александрович и благосклонностью большевиков. Николай Семенов-Мерьский в издании «Жизнь и смерть Владимира Ульянова-Ленина» упоминал о том, что в 1917 году Александров, будучи следователем чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством, завел уголовное дело на Ленина, Зиновьева и ряд других революционеров, озаглавленное «О вооруженном восстании 3-5 июля 1917 года в Петрограде против государственной власти». По мнению Александрова, действия перечисленных лиц подпадали под статьи 51, 100 и 108 Уголовного уложения (преступное деяние, учиненное несколькими участниками; посягательство на установленный образ правления в стране; способствование враждебным действиям против России).

«Контрразведка предоставила несколько шкафов документов, переписки»

По словам Юрия Бегунова, автора сборника статей и документов «Тайные силы в истории России», Павел Александров и его команда опросили множество свидетелей по данному делу и исписали 22 тома. Как утверждал сам Александров, доказательств того, что Ленин был связан с Германией, противником России в войне, хватало. Следователь вспоминал о том, что «контрразведка предоставила несколько шкафов документов, переписки». Однако уцелел только 21 том из 22-х. Эти материалы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации до сих пор, но никому не выдаются. Мало того, если верить Дмитрию Волкогонову, автору книги «Ленин», до 1940 года проводились неоднократные «чистки» дела, и тома значительно «похудели». А вот в 1917 году у Александрова еще были основания для арестов 140 человек.

Постановление об аресте было выписано и на Ленина. Но Владимира Ульянова, равно как и Григория Зиновьева, среди взятых под стражу не оказалось: они оба скрылись еще 7 июля того же 1917 года. Поиски будущего вождя пролетариата велись слабо. Как свидетельствовал Александров, все надеялись на то, что Ленин сам явится на допрос для того, чтобы лично опровергнуть выдвинутые против него обвинения. Однако этого не произошло. Арест Ульянова да и само уголовное дело «отменила» Октябрьская революция. Примечательно, что в течение нескольких месяцев после революции Павел Александров провел относительно спокойно и даже занимал несколько должностей в советских учреждениях.

Расправа

Однако на самом деле об Александрове не забыли. Как указывает в своей книге «Дзержинский: первый чекист России» Александр Плеханов, в октябре 1918 года Павел Александрович был арестован Петроградской ЧК. Бывший следователь лояльно относился к новой власти, на основании чего комитет по топливу, где тот служил, неоднократно ходатайствовал об его освобождении. Однако Феликс Дзержинский отказал комитету. В результате Александров провел за решеткой 2 года, после чего, впрочем, был отпущен, по некоторым данным, по просьбе Демьяна Бедного. Александров старался жить незаметно и работать на относительно скромных должностях. Так, он заведовал канцелярией управления принудительных и общественных работ, служил юрисконсультом в конторе «Главсахар».

«Конспирация» не помогла. Как утверждает Олег Айрапетов, автор издания «Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917)», Павел Александров был снова арестован в 1920-х годах и приговорен к 5 годам лагерей. Его освободили досрочно и выслали в Сибирь. В 1930-х годах он приехал в Москву, но вскоре был снова арестован. Павел Александрович был обвинен в «искусственном создании провокационного дела по обвинению В.И. Ленина и других большевиков о так называемом шпионаже в пользу Германии и государственной измене». В июле 1940 года на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР Александров был приговорен к расстрелу. Сведений о дате казни следователя не сохранилось. Но известно, что в 1993 году он был полностью реабилитирован.