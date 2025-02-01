Как русский силач едва не убил писателя Куприна

В народных сказках русские богатыри неизменно выступают защитниками и спасителями людей. Однако герой нашей истории Иван Заикин, вполне заслуживший звания волжского богатыря, сам чуть не стал причиной гибели знаменитого писателя Александра Ивановича Куприна, которого, впрочем, не нарушая классику жанра, сам же и спас.

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Былина о Короле железа и Капитане воздуха

Русский борец, цирковой артист и авиатор Иван Михайлович Заикин родился 17 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии в многодетной семье уважаемого односельчанами мастера кулачных боев. Однако злодейка-судьба уже к 12 годам сделала Ваню единственной опорой и надеждой родителей – всех остальных детей в семье выкосила страшная эпидемия холеры. Малолетний Иван во всем помогал отцу и везде его сопровождал – вместе с ним бурлачил и таскал грузы, чтобы заработать на хлеб, во время отцовских кулачных боев был самым страстным болельщиком и мечтал, когда вырастет, приумножить славу своей семьи и с успехом продолжить отцовское ремесло.

Осуществлять свою мечту 22-летний Иван Заикин отправился в Царское Село, где его, по счастливому стечению обстоятельств, заприметил поклонник тяжелой атлетики купец Константин Иванович Меркульев. С его легкой руки Заикин быстро вошел в профессиональный спорт. Начал с того, что одержал победу в соревновании по гирям на Всероссийском любительском чемпионате, а вскоре уже вышел на международный уровень, вступая в схватку с сильнейшими борцами разных стран и не встречая себе равных.

Единственным силачом, умевшим положить Ивана Заикина на лопатки, был его друг и учитель Иван Поддубный. Десять поражений, которые Заикин потерпел в схватке со своим наставником, были единственными за всю его долгую карьеру. Прославился Иван Заикин и своими цирковыми номерами, получив за них прозвище Короля железа. Разъезжая с гастролями по всему свету. Силач поражал воображение публики, поднимая одним пальцем двухпудовые гири, разрывая, словно нитку, металлические цепи, расхаживая по арене с четырьмя центнерами железа на плечах и даже ложась под доски, по которым проезжал грузовик.

Но и этого волжскому богатырю показалось мало. В 1908 году он получил диплом пилота, влюбившись в увиденный им в Одессе аэроплан, и совершил серию показательных полётов с исполнением различных опасных трюков уже в качестве Капитана воздуха.

Смертельный номер

Среди знакомых знаменитого силача было немало прославленных людей своего времени, был среди них и писатель Александр Иванович Куприн. Однажды случилось так, что Фортуна, доселе ревностно оберегавшая Ивана Заикина, отвернулась от него, и увлечение авиацией чуть не стоило жизни волжскому богатырю и многим невинным людям.

В ноябре 1910 года в Одессе, с восхищением наблюдая за воздушными трюками Ивана Заикина во время показательного полета, Куприн, так же любивший риск и не чуждый авантюризма, пожелал опробовать «железную птицу». Иван Заикин на тот момент еще не был достаточно опытным пилотом и не смог трезво оценить опасный перевес – вместе с пассажиром они составляли почти 13,5 пуда, что хрупкому аэроплану было уже не по силам. В довершение, во время рискованного полета поднялся сильный ветер, что чуть не обернулось страшной трагедией – аэроплан стал падать прямо на толпу зевак.

« Я с к а к и м - т о с т р а н н ы м р а в н о д у ш н ы м л ю б о п ы т с т в о м в и д е л , ч т о н а с н е с ё т н а е в р е й с к о е к л а д б и щ е , г д е б ы л о н а т е с н о м п р о с т р а н с т в е т ы с я ч д о т р ё х н а р о д а . . . » — в с п о м и н а л Куприн впоследствии в своём очерке «Мой полёт», вышедшем в «Одесских ведомостях».

Неопытность циркача-авиатора могла привести к многим жертвам, однако Ивану Заикину чудом удалось вырулить аэроплан в сторону от толпы, и машина рухнула на землю, не причинив никому вреда. Пилот и пассажир, на счастье, тоже остались целы. Восприняв опасную аварию как захватывающее приключение, Куприн яростно отстаивал невиновность своего товарища в происшествии:

« . . . В и н о й п а д е н и я И . М . З а и к и н а в м е с т е с а э р о п л а н о м и м н о ю – б ы л т о л ь к о я , н и ж е п о д п и с а в ш и й с я . И с к р е н н о б л а г о д а р ю И . М . З а и к и н а з а м н о г о е : з а с п а с е н и е н е с к о л ь к и х ч е л о в е ч е с к и х ж и з н е й , . . з а е г о н а х о д ч и в о с т ь , х л а д н о к р о в и е , с м е л о с т ь , н а к о н е ц , и з а м о е с о б с т в е н н о е д р а г о ц е н н о е с у щ е с т в о в а н и е , к о т о р ы м я в с е ц е л о о б я з а н т о л ь к о е м у » , – п о д ч е р к н е т о н в о ч е р к е .

Тем не менее после этого случая Заикин за штурвал аэроплана больше не сел. Он вернулся в большой спорт, затем в 1928 году переехал жить в Кишинев, где выступал на цирковой арене, а последние годы жизни посвятил подготовке молодых кадров в качестве тренера. Умер волжский богатырь Иван Заикин 2 ноября 1948 года в возрасте 68 лет.