Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео

Таинственная история исчезновения 28-летнего немца Ларса Миттанка, который впервые поехал за границу с друзьями, потрясла весь мир в 2014 году, а ролик с его участием до сих пор остается одним из самых загадочных видео на просторах интернета. На нем камера в аэропорту солнечной Болгарии зафиксировала, как он убегает сломя голову, бросив все вещи, деньги и документы, после чего пропадает без вести. К расследованию подключились полиция, СМИ и пользователи сети, но найти туриста до сих пор так и не удалось. Что так напугало парня? Откуда в конце отпуска у него появились параноидальные мысли и почему его последними словами были «Я не хочу здесь умирать»? Рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Странное видео из аэропорта

На записи с камер видеонаблюдения в аэропорту болгарского города Варны молодой человек в черных шортах, желтой футболке и кроссовках спокойным шагом идет по терминалу. За спиной у него рюкзак, а в руках ― спортивная сумка. Он заходит в кабинет врача и проводит там около 40 минут.

На следующих кадрах турист со всех ног бежит через вестибюль к выходу. В панике он оставляет сумки с деньгами, телефоном и документами. Мужчина так напуган, словно кто-то или что-то преследует его, тогда как другие пассажиры лишь бросают на него недоуменные взгляды. На улице турист слегка замедляется, а затем стремительно пересекает парковку, перепрыгивает через двухметровый забор с колючей проволокой и пропадает в полях.

Запись была сделана 8 июля 2014 года, и с того дня человека на ней никто не видел. Более чем за 10 лет видео облетело весь мир и набрало миллионы просмотров, а его героя стали называть самым известным пропавшим без вести человеком на YouTube. Кто так напугал мужчину и что все это значит?

Кто такой Ларс Миттанк

Ларс Миттанк, попавший на нашумевшее видео, родился 9 февраля 1986 года в Берлине, затем жил в небольшом городке Марне с населением около шести тысяч человек. Миттанк был обычным немецким парнем: рост метр восемьдесят, светлые волосы, карие глаза. Он носил футболки Adidas и потрепанные кроссовки, работал на электростанции в Вильгельмсхафене, встречался с девушкой и проводил время с друзьями. Еще парень часто навещал родителей и помогал им по дому после того, как отец перенес инсульт.

Миттанк любил футбол и болел за бременский клуб «Вердер». Впоследствии это увлечение сыграло с ним плохую шутку и, возможно, стало причиной его загадочного исчезновения

Кроме того, немцу нравилось проводить время на природе. Он умел охотиться, ловить рыбу и ставить капканы. В 28 лет Ларс Миттанк впервые поехал за границу вместе с четырьмя школьными приятелями (по другим данным, их было двое). В конце июня 2014 года они отправились в Болгарию, чтобы провести отпуск на пляжах Черноморского побережья.

Курорт Золотые Пески, где отдыхали друзья, славится как один из самых шумных и многолюдных в стране. Днем на побережье яблоку негде упасть от загорающих семей с детьми, а вечером на улицах гуляет, пьет и веселится молодежь. Благодаря обилию развлечений и дешевого алкоголя место пользуется особым спросом у европейских студентов.

И хотя Болгария считается достаточно безопасной страной, туристов здесь предупреждают о кражах и вымогательстве. Известно, что многими барами и клубами на курортах заправляет местная мафия. Работающие на гангстеров несовершеннолетние проститутки заманивают подвыпивших посетителей на уединенные пляжи, обещая им бесплатный секс, а затем грабят их.

« П а р н и в ы х о д я т н а б е р е г с д е в у ш к а м и п о з д н о н о ч ь ю . П р е ж д е ч е м м е ж д у н и м и ч т о - л и б о у с п е в а е т п р о и з о й т и , п о я в л я ю т с я з д о р о в я к и и з а б и р а ю т в с е и х д е н ь г и » , ― р а с с к а з ы в а ю т т у р и с т ы . Б ы в а е т , б а н д и т ы д а ж е и з б и в а ю т с в о и х ж е р т в т а к , ч т о т е о к а з ы в а ю т с я в б о л ь н и ц а х

Отпуск обернулся кошмаром

Вместе с друзьями Ларс Миттанк провел неделю в четырехзвездочном отеле Viva. По словам спутников немца, все это время он казался расслабленным и пребывал в хорошем настроении. Единственная странность, которую заметили друзья, ― Миттанк очень мало ел: лишь порцию супа или маленькую тарелку салата за день.

« Н е д е л я п р о л е т е л а о ч е н ь б ы с т р о . М ы о т д ы х а л и н а п л я ж е , п л а в а л и в б а с с е й н е , и г р а л и в ф у т б о л , х о д и л и в к л у б ы П о л Р о м а н » , ― д р у г Л а р с а М и т т а н к а

Отпуск был омрачен только в предпоследний вечер. Миттанк возвращался в отель один после вечеринки и зашел перекусить в «Макдоналдс», в тот момент на нем была футболка с логотипом любимой команды «Вердер». В заведении он столкнулся с группой пьяных немцев, болельщиков клуба «Бавария».

В те дни в Бразилии проходили заключительные матчи Чемпионата мира по футболу, а сборная Германии уверенно прокладывала себе дорогу к победе в турнире, так что фанаты были на взводе. В такой обстановке между соотечественниками возникла ссора, и Миттанк получил удар по уху. Позже он рассказал друзьям, что хулиганы заплатили то ли россиянину, то ли болгарину, который его избил.

Весь следующий день, 6 июля, немецкий турист мучался от боли в ухе и почти ничего не слышал. Он обратился к терапевту и выяснил, что получил разрыв барабанной перепонки. Врач посоветовал ему отложить полет домой, потому что из-за перепадов давления в самолете ситуация могла бы ухудшиться. Также ему прописали антибиотик «Цефуроксим».

Как и планировалось, друзья Миттанка вылетели обратно в Германию 7 июля, а пострадавшему пришлось остаться в Болгарии еще на один день. Он проводил приятелей в аэропорт Варны, заверив, что с ним все будет в порядке, и отправился искать отель для ночевки ― найти свободный номер в разгар высокого сезона было не так легко.

Таксист посоветовал остановиться в дешевой гостинице Color недалеко от центра города, которая и сейчас получает противоречивые отзывы на сервисах бронирования. При этом некоторые источники пишут, что отель имеет сомнительную репутацию и расположен вблизи захудалых цыганских трущоб, которых избегают даже местные жители.

Последняя ночь

После заселения в отель с Ларсом стало происходить необъяснимое. Он позвонил матери Сандре Миттанк с просьбой заблокировать его банковские счета. Молодой человек говорил шепотом и волновался, заявил, что за ним следят и ему нужно спрятаться, а затем бросил трубку. Позже он в сообщении спросил мать, что за антибиотики ему назначили болгарские медики.

« Я п о д у м а л а , ч т о м о й с ы н в о п а с н о с т и . Я д а ж е п о т е л е ф о н у с л ы ш а л а , к а к к о л о т и т с я е г о с е р д ц е . О н с к а з а л , ч т о к а к и е - т о л ю д и п ы т а ю т с я е г о о г р а б и т ь и л и у б и т ь » , ― С а н д р а М и т т а н к , м а т ь Л а р с а М и т т а н к а .

При этом камеры в гостинице зафиксировали, как Миттанк ходил туда-сюда по фойе, выглядывал в окно, прятался в лифте. В час ночи немец ушел из отеля на час, а затем вернулся в свой номер. Где он был все это время ― неизвестно.

В три-четыре часа ночи Ларс Миттанк собрал вещи и ушел пешком из отеля, а около пяти часов поймал такси до аэропорта Варны. Свидетели сообщали, что он стоял на обочине дороге, яростно махал руками и выглядел потерянным. При этом зрачки у него якобы были расширены.

Миттанк снова связался с матерью и попросил ее перевести 500 евро (деньги он так и не снял). Женщина забронировала ему билет на самолет, а также на автобус ― на случай, если сыну опять запретят лететь.

« О г л я д ы в а я с ь н а з а д , я п о н и м а ю , ч т о д о л ж н а б ы л а з а д а т ь е м у б о л ь ш е в о п р о с о в , — п р и з н а в а л а с ь С а н д р а М и т т а н к . ― Н о е г о м о б и л ь н ы й р а з р я д и л с я , п о э т о м у н а ш п о с л е д н и й р а з г о в о р п р о д л и л с я н е д о л г о » .

Около девяти утра турист обратился к штатному врачу аэропорта Косте Костову, чтобы получить разрешение на полет. По словам медика, на 40-минутном приеме Миттанк вел себя странно, дрожал и бормотал под нос, снова высказывал параноидальные мысли по поводу антибиотиков. Вдруг в кабинет вошел строитель (согласно другим источникам, это был охранник в форме), тогда иностранец вскочил и бросился бежать, оставив все вещи.

« Я н е х о ч у з д е с ь у м и р а т ь . М н е н у ж н о в ы б р а т ь с я о т с ю д а » , ― п р о и з н е с М и т т а н к н а п о с л е д о к

Долгие годы поисков

После того как Ларс Миттанк убежал из аэропорта Варны, никто его больше не видел. Болгарская полиция обыскала окрестности с беспилотниками и собаками, но безрезультатно. После этого Сандра Миттанк обратилась к частному детективу, который обзванивал больницы и приюты для бездомных, расклеивал листовки с портретом немца, снова и снова просматривал записи с камер, ища зацепки.

За 10 лет у родных Миттанка несколько раз появлялась надежда, что он цел и невредим. Через год после исчезновения водитель грузовика увидел человека с его внешностью, ехавшего автостопом по пустынной дороге недалеко от Варны. Похожих на Миттанка мужчин замечали в Польше, Канаде и даже Бразилии. Впрочем, эти зацепки оказались ложными.

В 2019-м была новая волна новостей о пропавшем туристе. Один дальнобойщик связался с семьей Миттанка и сообщил, что подвозил бездомного от границы близ Дрездена. Мужчина был худ, немногословен и явно обессилен. Его волосы были растрепаны, а глаза ввалились, но водитель был абсолютно уверен, что это Ларс Миттанк. Тем не менее след снова был неверным.

Еще через год другой светловолосый мужчина объявился в Дюссельдорфе. Сходство с Ларсом было колоссальным: на фото очевидцев можно было даже заметить шрам на левом предплечье ― такой же, как у пропавшего без вести немца. И снова родных мужчины, которому сейчас может быть уже 38 лет, ждало разочарование. «Мы не сдадимся!» ― заверили они на странице в Facebook, посвященной поискам Миттанка.

Что случилось с Ларсом?

До сих пор доподлинно неизвестно, что стало причиной странного поведения молодого человека и его побега. Сандра Миттанк предположила, что паранойю могла спровоцировать травма, полученная во время драки с футбольными фанатами. При этом женщина подчеркивает, что ранее у ее сына не было симптомов психических заболеваний.

« С и л ь н ы й у д а р п о г о л о в е м о ж е т п р и в е с т и к с о т р я с е н и ю м о з г а , — подтверждает доктор Джефф Конин, который специализируется на физиотерапии и профилактике травм в Университете Род-Айленда. ― Однако странное поведение обычно не становится таким экстремальным всего через несколько дней после инцидента. Это занимает годы или возникает после нескольких ударов по голове с течением времени».

Подозрения пали и на лекарство, назначенное врачом и вызвавшее такое беспокойство у Ларса Миттанка. «Цефуроксин» ― это цефалоспориновый антибиотик, который выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Антибиотик представлен и в форме таблеток «Префикс» (международное непатентованное название ― «Цефпрозил»).

Препарат назначают при инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, а также ЛОР-органов. В числе редких побочных эффектов, вызываемых этим веществом, указаны головокружение, повышенная активность, головная боль, нервозность и бессонница

« М о ж е т б ы т ь с в я з ь м е ж д у а н т и б и о т и к о м и н е о б ы ч н ы м п о в е д е н и е м п а ц и е н т а . Н о р е ч ь и д е т о б о ч е н ь р е д к о м п о б о ч н о м э ф ф е к т е , к о т о р ы й з а в и с и т о т т о г о , п р и н и м а л л и о н , н а п р и м е р , д р у г о е л е к а р с т в о и л и у п о т р е б л я л а л к о г о л ь » , ― пояснила Рада Пехливанова из Болгарской ассоциации фармацевтов.

Не исключено, что у Миттанка развился психоз именно на фоне приема лекарств, хотя наблюдавший его врач утверждает, что пациент таблетки так и не выпил. «Он не принимал эти антибиотики. Он даже не заполнил рецепт, так что его поведение не могло быть вызвано этим», ― вспомнил Костов.

« Н е м о г у п р и д у м а т ь н и о д н о й п р и ч и н ы , п о к о т о р о й о н п о к и н у л м о й к а б и н е т в т а к о й п а н и к е . Я в с е е щ е в з а м е ш а т е л ь с т в е » , ― К о с т а К о с т о в в р а ч , л е ч и в ш и й Л а р с а М и т т а н к а .

В комментариях на YouTube и форуме Reddit пользователи высказывают всевозможные домыслы.

« О н с п л а н и р о в а л с в о е и с ч е з н о в е н и е . Я б ы п о с т а в и л н а э т о д е н ь г и » , — п и ш е т о д и н ю з е р . « О н н а г л о т а л с я н а р к о т и к о в и п с и х а н у л , п о т о м у ч т о б о я л с я , ч т о е г о п о й м а ю т . П о з ж е о н у м е р о т п е р е д о з и р о в к и » , — п р е д п о л а г а е т д р у г о й .

Есть и более зловещие теории. Пользователи указывают, что в Болгарии отмечается один из самых высоких показателей торговли людьми в Европе. Людей принуждают к рабству, проституции и контрабанде наркотиков, а некоторых подвергают незаконным операциям по удалению органов.

« Я д у м а ю , е с л и о н е щ е ж и в . Е г о л и б о п ы т а ю т , л и б о и с п о л ь з у ю т к а к с е к с у а л ь н о г о р а б а » , — п и ш е т о д и н и з к о м м е н т а т о р о в .

Как бы то ни было, тайна исчезновения Ларса Миттанка до сих пор не раскрыта. Его семья допускает, что немец потерял память, оказался дезориентирован и растерян. Возможно, он так и скитается по миру без денег и крова, с годами ставших неузнаваемым для тех, кто следит за его судьбой. Остается надеяться, что когда-нибудь Ларс найдет дорогу домой.