Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет

Таинственная история исчезновения 28-летнего немца Ларса Миттанка, который впервые поехал за границу с друзьями, потрясла весь мир в 2014 году, а ролик с его участием до сих пор остается одним из самых загадочных видео на просторах интернета. На нем камера в аэропорту солнечной Болгарии зафиксировала, как он убегает сломя голову, бросив все вещи, деньги и документы, после чего пропадает без вести. К расследованию подключились полиция, СМИ и пользователи сети, но найти туриста до сих пор так и не удалось. Что так напугало парня? Откуда в конце отпуска у него появились параноидальные мысли и почему его последними словами были «Я не хочу здесь умирать»? Рассказывает «Лента.ру».

Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео
© Lenta.ru

Странное видео из аэропорта

На записи с камер видеонаблюдения в аэропорту болгарского города Варны молодой человек в черных шортах, желтой футболке и кроссовках спокойным шагом идет по терминалу. За спиной у него рюкзак, а в руках ― спортивная сумка. Он заходит в кабинет врача и проводит там около 40 минут.

На следующих кадрах турист со всех ног бежит через вестибюль к выходу. В панике он оставляет сумки с деньгами, телефоном и документами. Мужчина так напуган, словно кто-то или что-то преследует его, тогда как другие пассажиры лишь бросают на него недоуменные взгляды. На улице турист слегка замедляется, а затем стремительно пересекает парковку, перепрыгивает через двухметровый забор с колючей проволокой и пропадает в полях.

Запись была сделана 8 июля 2014 года, и с того дня человека на ней никто не видел. Более чем за 10 лет видео облетело весь мир и набрало миллионы просмотров, а его героя стали называть самым известным пропавшим без вести человеком на YouTube. Кто так напугал мужчину и что все это значит?

Кто такой Ларс Миттанк

Ларс Миттанк, попавший на нашумевшее видео, родился 9 февраля 1986 года в Берлине, затем жил в небольшом городке Марне с населением около шести тысяч человек. Миттанк был обычным немецким парнем: рост метр восемьдесят, светлые волосы, карие глаза. Он носил футболки Adidas и потрепанные кроссовки, работал на электростанции в Вильгельмсхафене, встречался с девушкой и проводил время с друзьями. Еще парень часто навещал родителей и помогал им по дому после того, как отец перенес инсульт.

Миттанк любил футбол и болел за бременский клуб «Вердер». Впоследствии это увлечение сыграло с ним плохую шутку и, возможно, стало причиной его загадочного исчезновения

Кроме того, немцу нравилось проводить время на природе. Он умел охотиться, ловить рыбу и ставить капканы. В 28 лет Ларс Миттанк впервые поехал за границу вместе с четырьмя школьными приятелями (по другим данным, их было двое). В конце июня 2014 года они отправились в Болгарию, чтобы провести отпуск на пляжах Черноморского побережья.

Курорт Золотые Пески, где отдыхали друзья, славится как один из самых шумных и многолюдных в стране. Днем на побережье яблоку негде упасть от загорающих семей с детьми, а вечером на улицах гуляет, пьет и веселится молодежь. Благодаря обилию развлечений и дешевого алкоголя место пользуется особым спросом у европейских студентов.

И хотя Болгария считается достаточно безопасной страной, туристов здесь предупреждают о кражах и вымогательстве. Известно, что многими барами и клубами на курортах заправляет местная мафия. Работающие на гангстеров несовершеннолетние проститутки заманивают подвыпивших посетителей на уединенные пляжи, обещая им бесплатный секс, а затем грабят их.

«Парни выходят на берег с девушками поздно ночью. Прежде чем между ними что-либо успевает произойти, появляются здоровяки и забирают все их деньги», рассказывают туристы. Бывает, бандиты даже избивают своих жертв так, что те оказываются в больницах

Отпуск обернулся кошмаром

Вместе с друзьями Ларс Миттанк провел неделю в четырехзвездочном отеле Viva. По словам спутников немца, все это время он казался расслабленным и пребывал в хорошем настроении. Единственная странность, которую заметили друзья, ― Миттанк очень мало ел: лишь порцию супа или маленькую тарелку салата за день.

«Неделя пролетела очень быстро. Мы отдыхали на пляже, плавали в бассейне, играли в футбол, ходили в клубы Пол Роман», друг Ларса Миттанка

Отпуск был омрачен только в предпоследний вечер. Миттанк возвращался в отель один после вечеринки и зашел перекусить в «Макдоналдс», в тот момент на нем была футболка с логотипом любимой команды «Вердер». В заведении он столкнулся с группой пьяных немцев, болельщиков клуба «Бавария».

В те дни в Бразилии проходили заключительные матчи Чемпионата мира по футболу, а сборная Германии уверенно прокладывала себе дорогу к победе в турнире, так что фанаты были на взводе. В такой обстановке между соотечественниками возникла ссора, и Миттанк получил удар по уху. Позже он рассказал друзьям, что хулиганы заплатили то ли россиянину, то ли болгарину, который его избил.

Весь следующий день, 6 июля, немецкий турист мучался от боли в ухе и почти ничего не слышал. Он обратился к терапевту и выяснил, что получил разрыв барабанной перепонки. Врач посоветовал ему отложить полет домой, потому что из-за перепадов давления в самолете ситуация могла бы ухудшиться. Также ему прописали антибиотик «Цефуроксим».

Как и планировалось, друзья Миттанка вылетели обратно в Германию 7 июля, а пострадавшему пришлось остаться в Болгарии еще на один день. Он проводил приятелей в аэропорт Варны, заверив, что с ним все будет в порядке, и отправился искать отель для ночевки ― найти свободный номер в разгар высокого сезона было не так легко.

Таксист посоветовал остановиться в дешевой гостинице Color недалеко от центра города, которая и сейчас получает противоречивые отзывы на сервисах бронирования. При этом некоторые источники пишут, что отель имеет сомнительную репутацию и расположен вблизи захудалых цыганских трущоб, которых избегают даже местные жители.

Последняя ночь

После заселения в отель с Ларсом стало происходить необъяснимое. Он позвонил матери Сандре Миттанк с просьбой заблокировать его банковские счета. Молодой человек говорил шепотом и волновался, заявил, что за ним следят и ему нужно спрятаться, а затем бросил трубку. Позже он в сообщении спросил мать, что за антибиотики ему назначили болгарские медики.

«Я подумала, что мой сын в опасности. Я даже по телефону слышала, как колотится его сердце. Он сказал, что какие-то люди пытаются его ограбить или убить», Сандра Миттанк, мать Ларса Миттанка.

При этом камеры в гостинице зафиксировали, как Миттанк ходил туда-сюда по фойе, выглядывал в окно, прятался в лифте. В час ночи немец ушел из отеля на час, а затем вернулся в свой номер. Где он был все это время ― неизвестно.

В три-четыре часа ночи Ларс Миттанк собрал вещи и ушел пешком из отеля, а около пяти часов поймал такси до аэропорта Варны. Свидетели сообщали, что он стоял на обочине дороге, яростно махал руками и выглядел потерянным. При этом зрачки у него якобы были расширены.

Миттанк снова связался с матерью и попросил ее перевести 500 евро (деньги он так и не снял). Женщина забронировала ему билет на самолет, а также на автобус ― на случай, если сыну опять запретят лететь.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что должна была задать ему больше вопросов, признавалась Сандра Миттанк. Но его мобильный разрядился, поэтому наш последний разговор продлился недолго».

Около девяти утра турист обратился к штатному врачу аэропорта Косте Костову, чтобы получить разрешение на полет. По словам медика, на 40-минутном приеме Миттанк вел себя странно, дрожал и бормотал под нос, снова высказывал параноидальные мысли по поводу антибиотиков. Вдруг в кабинет вошел строитель (согласно другим источникам, это был охранник в форме), тогда иностранец вскочил и бросился бежать, оставив все вещи.

«Я не хочу здесь умирать. Мне нужно выбраться отсюда», произнес Миттанк напоследок

Долгие годы поисков

После того как Ларс Миттанк убежал из аэропорта Варны, никто его больше не видел. Болгарская полиция обыскала окрестности с беспилотниками и собаками, но безрезультатно. После этого Сандра Миттанк обратилась к частному детективу, который обзванивал больницы и приюты для бездомных, расклеивал листовки с портретом немца, снова и снова просматривал записи с камер, ища зацепки.

За 10 лет у родных Миттанка несколько раз появлялась надежда, что он цел и невредим. Через год после исчезновения водитель грузовика увидел человека с его внешностью, ехавшего автостопом по пустынной дороге недалеко от Варны. Похожих на Миттанка мужчин замечали в Польше, Канаде и даже Бразилии. Впрочем, эти зацепки оказались ложными.

В 2019-м была новая волна новостей о пропавшем туристе. Один дальнобойщик связался с семьей Миттанка и сообщил, что подвозил бездомного от границы близ Дрездена. Мужчина был худ, немногословен и явно обессилен. Его волосы были растрепаны, а глаза ввалились, но водитель был абсолютно уверен, что это Ларс Миттанк. Тем не менее след снова был неверным.

Еще через год другой светловолосый мужчина объявился в Дюссельдорфе. Сходство с Ларсом было колоссальным: на фото очевидцев можно было даже заметить шрам на левом предплечье ― такой же, как у пропавшего без вести немца. И снова родных мужчины, которому сейчас может быть уже 38 лет, ждало разочарование. «Мы не сдадимся!» ― заверили они на странице в Facebook, посвященной поискам Миттанка.

Что случилось с Ларсом?

До сих пор доподлинно неизвестно, что стало причиной странного поведения молодого человека и его побега. Сандра Миттанк предположила, что паранойю могла спровоцировать травма, полученная во время драки с футбольными фанатами. При этом женщина подчеркивает, что ранее у ее сына не было симптомов психических заболеваний.

«Сильный удар по голове может привести к сотрясению мозга, подтверждает доктор Джефф Конин, который специализируется на физиотерапии и профилактике травм в Университете Род-Айленда. ― Однако странное поведение обычно не становится таким экстремальным всего через несколько дней после инцидента. Это занимает годы или возникает после нескольких ударов по голове с течением времени».

Подозрения пали и на лекарство, назначенное врачом и вызвавшее такое беспокойство у Ларса Миттанка. «Цефуроксин» ― это цефалоспориновый антибиотик, который выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Антибиотик представлен и в форме таблеток «Префикс» (международное непатентованное название ― «Цефпрозил»).

Препарат назначают при инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, а также ЛОР-органов. В числе редких побочных эффектов, вызываемых этим веществом, указаны головокружение, повышенная активность, головная боль, нервозность и бессонница

«Может быть связь между антибиотиком и необычным поведением пациента. Но речь идет об очень редком побочном эффекте, который зависит от того, принимал ли он, например, другое лекарство или употреблял алкоголь», пояснила Рада Пехливанова из Болгарской ассоциации фармацевтов.

Не исключено, что у Миттанка развился психоз именно на фоне приема лекарств, хотя наблюдавший его врач утверждает, что пациент таблетки так и не выпил. «Он не принимал эти антибиотики. Он даже не заполнил рецепт, так что его поведение не могло быть вызвано этим», ― вспомнил Костов.

«Не могу придумать ни одной причины, по которой он покинул мой кабинет в такой панике. Я все еще в замешательстве», Коста Костов врач, лечивший Ларса Миттанка.

В комментариях на YouTube и форуме Reddit пользователи высказывают всевозможные домыслы.

«Он спланировал свое исчезновение. Я бы поставил на это деньги», пишет один юзер. «Он наглотался наркотиков и психанул, потому что боялся, что его поймают. Позже он умер от передозировки», предполагает другой.

Есть и более зловещие теории. Пользователи указывают, что в Болгарии отмечается один из самых высоких показателей торговли людьми в Европе. Людей принуждают к рабству, проституции и контрабанде наркотиков, а некоторых подвергают незаконным операциям по удалению органов.

«Я думаю, если он еще жив. Его либо пытают, либо используют как сексуального раба», пишет один из комментаторов.

Как бы то ни было, тайна исчезновения Ларса Миттанка до сих пор не раскрыта. Его семья допускает, что немец потерял память, оказался дезориентирован и растерян. Возможно, он так и скитается по миру без денег и крова, с годами ставших неузнаваемым для тех, кто следит за его судьбой. Остается надеяться, что когда-нибудь Ларс найдет дорогу домой.

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