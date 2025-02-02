Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Таинственная история исчезновения 28-летнего немца Ларса Миттанка, который впервые поехал за границу с друзьями, потрясла весь мир в 2014 году, а ролик с его участием до сих пор остается одним из самых загадочных видео на просторах интернета. На нем камера в аэропорту солнечной Болгарии зафиксировала, как он убегает сломя голову, бросив все вещи, деньги и документы, после чего пропадает без вести. К расследованию подключились полиция, СМИ и пользователи сети, но найти туриста до сих пор так и не удалось. Что так напугало парня? Откуда в конце отпуска у него появились параноидальные мысли и почему его последними словами были «Я не хочу здесь умирать»? Рассказывает «Лента.ру».
Странное видео из аэропорта
На записи с камер видеонаблюдения в аэропорту болгарского города Варны молодой человек в черных шортах, желтой футболке и кроссовках спокойным шагом идет по терминалу. За спиной у него рюкзак, а в руках ― спортивная сумка. Он заходит в кабинет врача и проводит там около 40 минут.
На следующих кадрах турист со всех ног бежит через вестибюль к выходу. В панике он оставляет сумки с деньгами, телефоном и документами. Мужчина так напуган, словно кто-то или что-то преследует его, тогда как другие пассажиры лишь бросают на него недоуменные взгляды. На улице турист слегка замедляется, а затем стремительно пересекает парковку, перепрыгивает через двухметровый забор с колючей проволокой и пропадает в полях.
Запись была сделана 8 июля 2014 года, и с того дня человека на ней никто не видел. Более чем за 10 лет видео облетело весь мир и набрало миллионы просмотров, а его героя стали называть самым известным пропавшим без вести человеком на YouTube. Кто так напугал мужчину и что все это значит?
Кто такой Ларс Миттанк
Ларс Миттанк, попавший на нашумевшее видео, родился 9 февраля 1986 года в Берлине, затем жил в небольшом городке Марне с населением около шести тысяч человек. Миттанк был обычным немецким парнем: рост метр восемьдесят, светлые волосы, карие глаза. Он носил футболки Adidas и потрепанные кроссовки, работал на электростанции в Вильгельмсхафене, встречался с девушкой и проводил время с друзьями. Еще парень часто навещал родителей и помогал им по дому после того, как отец перенес инсульт.
Миттанк любил футбол и болел за бременский клуб «Вердер». Впоследствии это увлечение сыграло с ним плохую шутку и, возможно, стало причиной его загадочного исчезновения
Кроме того, немцу нравилось проводить время на природе. Он умел охотиться, ловить рыбу и ставить капканы. В 28 лет Ларс Миттанк впервые поехал за границу вместе с четырьмя школьными приятелями (по другим данным, их было двое). В конце июня 2014 года они отправились в Болгарию, чтобы провести отпуск на пляжах Черноморского побережья.
Курорт Золотые Пески, где отдыхали друзья, славится как один из самых шумных и многолюдных в стране. Днем на побережье яблоку негде упасть от загорающих семей с детьми, а вечером на улицах гуляет, пьет и веселится молодежь. Благодаря обилию развлечений и дешевого алкоголя место пользуется особым спросом у европейских студентов.
И хотя Болгария считается достаточно безопасной страной, туристов здесь предупреждают о кражах и вымогательстве. Известно, что многими барами и клубами на курортах заправляет местная мафия. Работающие на гангстеров несовершеннолетние проститутки заманивают подвыпивших посетителей на уединенные пляжи, обещая им бесплатный секс, а затем грабят их.
«Парни выходят на берег с девушками поздно ночью. Прежде чем между ними что-либо успевает произойти, появляются здоровяки и забирают все их деньги», ― рассказывают туристы. Бывает, бандиты даже избивают своих жертв так, что те оказываются в больницах
Отпуск обернулся кошмаром
Вместе с друзьями Ларс Миттанк провел неделю в четырехзвездочном отеле Viva. По словам спутников немца, все это время он казался расслабленным и пребывал в хорошем настроении. Единственная странность, которую заметили друзья, ― Миттанк очень мало ел: лишь порцию супа или маленькую тарелку салата за день.
«Неделя пролетела очень быстро. Мы отдыхали на пляже, плавали в бассейне, играли в футбол, ходили в клубы Пол Роман», ― друг Ларса Миттанка
Отпуск был омрачен только в предпоследний вечер. Миттанк возвращался в отель один после вечеринки и зашел перекусить в «Макдоналдс», в тот момент на нем была футболка с логотипом любимой команды «Вердер». В заведении он столкнулся с группой пьяных немцев, болельщиков клуба «Бавария».
В те дни в Бразилии проходили заключительные матчи Чемпионата мира по футболу, а сборная Германии уверенно прокладывала себе дорогу к победе в турнире, так что фанаты были на взводе. В такой обстановке между соотечественниками возникла ссора, и Миттанк получил удар по уху. Позже он рассказал друзьям, что хулиганы заплатили то ли россиянину, то ли болгарину, который его избил.
Весь следующий день, 6 июля, немецкий турист мучался от боли в ухе и почти ничего не слышал. Он обратился к терапевту и выяснил, что получил разрыв барабанной перепонки. Врач посоветовал ему отложить полет домой, потому что из-за перепадов давления в самолете ситуация могла бы ухудшиться. Также ему прописали антибиотик «Цефуроксим».
Как и планировалось, друзья Миттанка вылетели обратно в Германию 7 июля, а пострадавшему пришлось остаться в Болгарии еще на один день. Он проводил приятелей в аэропорт Варны, заверив, что с ним все будет в порядке, и отправился искать отель для ночевки ― найти свободный номер в разгар высокого сезона было не так легко.
Таксист посоветовал остановиться в дешевой гостинице Color недалеко от центра города, которая и сейчас получает противоречивые отзывы на сервисах бронирования. При этом некоторые источники пишут, что отель имеет сомнительную репутацию и расположен вблизи захудалых цыганских трущоб, которых избегают даже местные жители.
Последняя ночь
После заселения в отель с Ларсом стало происходить необъяснимое. Он позвонил матери Сандре Миттанк с просьбой заблокировать его банковские счета. Молодой человек говорил шепотом и волновался, заявил, что за ним следят и ему нужно спрятаться, а затем бросил трубку. Позже он в сообщении спросил мать, что за антибиотики ему назначили болгарские медики.
«Я подумала, что мой сын в опасности. Я даже по телефону слышала, как колотится его сердце. Он сказал, что какие-то люди пытаются его ограбить или убить», ― Сандра Миттанк, мать Ларса Миттанка.
При этом камеры в гостинице зафиксировали, как Миттанк ходил туда-сюда по фойе, выглядывал в окно, прятался в лифте. В час ночи немец ушел из отеля на час, а затем вернулся в свой номер. Где он был все это время ― неизвестно.
В три-четыре часа ночи Ларс Миттанк собрал вещи и ушел пешком из отеля, а около пяти часов поймал такси до аэропорта Варны. Свидетели сообщали, что он стоял на обочине дороге, яростно махал руками и выглядел потерянным. При этом зрачки у него якобы были расширены.
Миттанк снова связался с матерью и попросил ее перевести 500 евро (деньги он так и не снял). Женщина забронировала ему билет на самолет, а также на автобус ― на случай, если сыну опять запретят лететь.
«Оглядываясь назад, я понимаю, что должна была задать ему больше вопросов, — признавалась Сандра Миттанк. ― Но его мобильный разрядился, поэтому наш последний разговор продлился недолго».
Около девяти утра турист обратился к штатному врачу аэропорта Косте Костову, чтобы получить разрешение на полет. По словам медика, на 40-минутном приеме Миттанк вел себя странно, дрожал и бормотал под нос, снова высказывал параноидальные мысли по поводу антибиотиков. Вдруг в кабинет вошел строитель (согласно другим источникам, это был охранник в форме), тогда иностранец вскочил и бросился бежать, оставив все вещи.
«Я не хочу здесь умирать. Мне нужно выбраться отсюда», ― произнес Миттанк напоследок
Долгие годы поисков
После того как Ларс Миттанк убежал из аэропорта Варны, никто его больше не видел. Болгарская полиция обыскала окрестности с беспилотниками и собаками, но безрезультатно. После этого Сандра Миттанк обратилась к частному детективу, который обзванивал больницы и приюты для бездомных, расклеивал листовки с портретом немца, снова и снова просматривал записи с камер, ища зацепки.
За 10 лет у родных Миттанка несколько раз появлялась надежда, что он цел и невредим. Через год после исчезновения водитель грузовика увидел человека с его внешностью, ехавшего автостопом по пустынной дороге недалеко от Варны. Похожих на Миттанка мужчин замечали в Польше, Канаде и даже Бразилии. Впрочем, эти зацепки оказались ложными.
В 2019-м была новая волна новостей о пропавшем туристе. Один дальнобойщик связался с семьей Миттанка и сообщил, что подвозил бездомного от границы близ Дрездена. Мужчина был худ, немногословен и явно обессилен. Его волосы были растрепаны, а глаза ввалились, но водитель был абсолютно уверен, что это Ларс Миттанк. Тем не менее след снова был неверным.
Еще через год другой светловолосый мужчина объявился в Дюссельдорфе. Сходство с Ларсом было колоссальным: на фото очевидцев можно было даже заметить шрам на левом предплечье ― такой же, как у пропавшего без вести немца. И снова родных мужчины, которому сейчас может быть уже 38 лет, ждало разочарование. «Мы не сдадимся!» ― заверили они на странице в Facebook, посвященной поискам Миттанка.
Что случилось с Ларсом?
До сих пор доподлинно неизвестно, что стало причиной странного поведения молодого человека и его побега. Сандра Миттанк предположила, что паранойю могла спровоцировать травма, полученная во время драки с футбольными фанатами. При этом женщина подчеркивает, что ранее у ее сына не было симптомов психических заболеваний.
«Сильный удар по голове может привести к сотрясению мозга, — подтверждает доктор Джефф Конин, который специализируется на физиотерапии и профилактике травм в Университете Род-Айленда. ― Однако странное поведение обычно не становится таким экстремальным всего через несколько дней после инцидента. Это занимает годы или возникает после нескольких ударов по голове с течением времени».
Подозрения пали и на лекарство, назначенное врачом и вызвавшее такое беспокойство у Ларса Миттанка. «Цефуроксин» ― это цефалоспориновый антибиотик, который выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Антибиотик представлен и в форме таблеток «Префикс» (международное непатентованное название ― «Цефпрозил»).
Препарат назначают при инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, а также ЛОР-органов. В числе редких побочных эффектов, вызываемых этим веществом, указаны головокружение, повышенная активность, головная боль, нервозность и бессонница
«Может быть связь между антибиотиком и необычным поведением пациента. Но речь идет об очень редком побочном эффекте, который зависит от того, принимал ли он, например, другое лекарство или употреблял алкоголь», ― пояснила Рада Пехливанова из Болгарской ассоциации фармацевтов.
Не исключено, что у Миттанка развился психоз именно на фоне приема лекарств, хотя наблюдавший его врач утверждает, что пациент таблетки так и не выпил. «Он не принимал эти антибиотики. Он даже не заполнил рецепт, так что его поведение не могло быть вызвано этим», ― вспомнил Костов.
«Не могу придумать ни одной причины, по которой он покинул мой кабинет в такой панике. Я все еще в замешательстве», ― Коста Костов врач, лечивший Ларса Миттанка.
В комментариях на YouTube и форуме Reddit пользователи высказывают всевозможные домыслы.
«Он спланировал свое исчезновение. Я бы поставил на это деньги», — пишет один юзер. «Он наглотался наркотиков и психанул, потому что боялся, что его поймают. Позже он умер от передозировки», — предполагает другой.
Есть и более зловещие теории. Пользователи указывают, что в Болгарии отмечается один из самых высоких показателей торговли людьми в Европе. Людей принуждают к рабству, проституции и контрабанде наркотиков, а некоторых подвергают незаконным операциям по удалению органов.
«Я думаю, если он еще жив. Его либо пытают, либо используют как сексуального раба», — пишет один из комментаторов.
Как бы то ни было, тайна исчезновения Ларса Миттанка до сих пор не раскрыта. Его семья допускает, что немец потерял память, оказался дезориентирован и растерян. Возможно, он так и скитается по миру без денег и крова, с годами ставших неузнаваемым для тех, кто следит за его судьбой. Остается надеяться, что когда-нибудь Ларс найдет дорогу домой.