Сколько стоил советский видеотелефон в 1977 году, и кто его покупал

Впервые передавать изображение со звуком в режиме реального времени люди начали в 30-х годах. В 1936 году видеотелефонная установка с миниатюрным экраном соединила Берлин и Лейпциг – воспользоваться данной услугой связи можно было в отделениях Deutsche Reichspost. Через 10 лет, в 1946 году, первый опытный электронный видеотелефон появился в Советском Союзе – его создала группа специалистов под руководством инженера Захарова. Впрочем, об этом устройстве мало что известно.

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Обложка декабрьского журнала «Радио» за 1961 год привлекала читателей необычным заголовком: «Первые линии видеотелефона: Москва-Ленинград, Москва-Киев». На иллюстрации были изображены двое мужчин, разговаривающих с женщиной, которую показывают на черно-белом телевизионном экране. Собеседников при этом снимала сверху небольшая камера. В номере было помещено интервью с Иосифом Равичем, начальником ГУ междугородной и телефонно-телеграфной связи министерства связи. Чиновник рассказал, что в СССР для устройства видеотелефонов используется многоканальная система К-1920, выгодно отличающаяся от зарубежных аналогов. Промышленная телевизионная установка ПТУ-2М обеспечивала передачу 25 кадров в секунду чёткостью 625 строк, которые выводились на телевизор «Рубин». Звук при этом передавался по обычному телефонному каналу.

В октябре 1961 года услугой уже смогли воспользоваться жители трёх крупнейших городов СССР. В Москве видеотелефонный переговорный пункт был установлен рядом с Центральной студией телевидения, в Ленинграде – на телецентре, а в Киеве – в гостинице Москва. Примечательно, что на первых порах общаться по видеотелефону можно было лишь «в часы, свободные от передач телевизионных программ». Впрочем, употребление авторами статьи форм будущего времени свидетельствовало о том, что до активного внедрения технологии было ещё далеко.

« Р а з г о в а р и в а я п о в и д е о т е л е ф о н у , м о ж н о б у д е т п о к а з а т ь ф о т о г р а ф и ю , с х е м у , ч е р т ё ж , о б р а з ц ы п р о д у к ц и и , р а з л и ч н ы е п р е д м е т ы . У ж е о д н о т о , ч т о В ы в и д и т е ч е л о в е к а , с к о т о р ы м р а з г о в а р и в а е т е н а р а с с т о я н и и , с а м о п о с е б е я в л я е т с я з а м а н ч и в ы м » , - о б ъ я с н я л и ж у р н а л и с т ы п р е и м у щ е с т в а н о в о г о в и д а с в я з и .

В середине 1970-х годов пункты междугородной видеотелефонной связи уже имелись на почтовых отделениях многих городов. Например, житель Минска мог увидеть собеседников из 14 других населённых пунктов. Вывеска «Видеотелефон» мелькает в одном из кадров фильма «Служебный роман», снятого в 1977 году. Однако бешеной популярностью видеотелефон не пользовался. Чтобы пообщаться через экран, оба абонента должны были предварительно договориться придти в переговорный пункт в условленное время. Приглашение на сеанс адресату высылалось телеграммой. Качество изображения при этом оставляло желать лучшего, а стоила услуга довольно дорого.

Были также попытки внедрения видеотелефонов в советской медицине. В 1977 году появился аппарат ВТМ-01 стоимостью 44 тысячи рублей (цена пяти автомобилей «Волга»). Такие видеотелефоны предназначались для оснащения больниц, например, обеспечивали связь посетителей с роженицами в роддомах. На практике, как вспоминают пациенты, в тех лечебных учреждениях, где видеотелефоны установили в конце 70-х – начале 80-х годов, ими пользовались совсем недолго. Причиной демонтажа, вероятно, были конструктивные недоработки или отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала.