«Бастард Сталина»: что стало с внебрачным сыном «вождя народов»

То что Константин Кузаков являлся внебрачным сыном Сталина знали почти все. Тем не менее, родство с вождем не стало препятствием для обвинений в адрес Кузакова во время послевоенной волны репрессий. Тогда Константина Степановича даже исключили из партии.

Сын вождя

Как пишет Елена Прудникова в своей книге «Сталин: второе убийство», внебрачного сына вождю в 1911 году родила некая Матрена Кузакова. Именно у Кузаковой снимал комнату Сталин во время ссылки в Сольвычегодске. Мальчика, который появился на свет уже после отъезда Джугашвили, Кузакова записала на своего погибшего еще за 2 года до этого супруга. Несмотря на то, что официально Сталин никогда не признавал Константина, после революции он довольно активно помогал своей бывшей гражданской жене и ребенку. По крайней мере, так утверждают авторы издания «Сталин: судьба и стратегия», Святослав и Екатерина Рыбас.

Косвенными доказательствами этой позиции можно считать неожиданный переезд Матрены Кузаковой из «ссыльного» Сольвычегодска в Москву в 1930-х годах. По сведениям Александра Бушкова, написавшего книгу «Сталин. Красный монарх», в столице Кузаковой выделили квартиру в новом правительственном доме, а Константин был направлен на обучение в Ленинградский вуз. Впоследствии он занимал пусть и не слишком высокие, но зато исключительно руководящие должности: он работал лектором Ленинградского обкома ВКП(б), инструктором ЦК, помощником начальника отдела пропаганды, заместителем начальника Управления пропаганды и агитации Георгия Александрова.

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«Потеря бдительности»

Именно пост зама Александрова чуть не оказался для Константина Кузакова одним из последних. По мнению Владимира Кузнечевского, автора издания «Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931-1953 гг.», главную роль в этом деле сыграл секретарь ЦК по вопросам кадровой политики Алексей Кузнецов. Как выразился Кузнечевский, в какой-то момент Кузнецов так увлекся «разоблачениями» аппаратных работников, что не заметил, как под его горячую руку попал «Сталин-младший». По утверждению Александра Бушкова, автора книги «Красный монарх: хроники великого и ужасного времени», о том, что заместитель начальника Управления пропаганды и агитации Константин Кузаков являлся внебрачным сыном вождя, знали почти все. Наверняка Кузнецов тоже был в курсе.

Тем не менее, 29 сентября 1947 года Алексей Кузнецов произнес в присутствии Сталина разгромную в отношении упомянутого Управления и его сотрудников речь. Святослав и Екатерина Рыбас пишут о том, что в своем докладе Кузнецов привел несколько примеров «революционной бдительности» и ее отсутствия. Не забыл секретарь и дело Бориса Сучкова, директора издательства иностранной литературы, обвиненного в шпионаже. Понятно, что основной удар доклада Кузнецова пришелся на Георгия Александрова и его бывшего заместителя Константина Кузакова. В конце октября того же года, согласно вердикту суда чести, Кузаков был исключен из партии за «утрату бдительности» в отношении Сучкова.

Дальнейшая карьера

Казалось бы, судьба Константина Кузакова была предрешена: его и в самом деле планировали арестовать. Однако, как пишет Эдвард Радзинский на страницах своей книги «Сталин. Жизнь и смерть», предполагаемый сын вождя написал заявление на имя родителя. А Монтефиоре Симон Себаг, автор издания «Сталин: Двор Красного монарха», даже утверждает, что Иосиф Виссарионович сделал на письме Кузакова отметку: «Не трогать». Так это или нет, но Константина Степановича действительно оставили в покое. Как считал Александр Бушков, такое участие Сталина в судьбе Кузакова было связано с тем, что последний не надоедал отцу и предпочитал лишний раз не напоминать о себе. Сталин терпеть не мог, когда родственники начинали у него что-то клянчить.

Что касается дальнейшей жизни Константина Кузакова, то после ареста Берии в 1953 году его восстановили в КПСС, а пятно на репутации фактически никак не отразилось на его карьере. Впоследствии, по данным Константина Залесского, автора энциклопедии «Великая Отечественная война», Кузаков работал начальником одного из отделов на студии «Мосфильм», руководил издательством «Искусство», занимал посты заместителя председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию и главного редактора литературно-драматических программ Центрального телевидения.