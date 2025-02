Самое «грязное» время: как жили европейцы в XVII веке

Вопреки распространенным представлениям, не Средневековье, а именно раннее Новое время (XV-XVIII вв.) стало самым грязным в истории Европы. По современным меркам, европейцы жили в совершенно антисанитарных условиях, причем настолько, что вопрос о том, случится ли из-за грязи какое-нибудь заболевание, был совершенно лишним. Очередная болезнь из-за отсутствия гигиены была в жизни каждого человека абсолютно неизбежной.

К Новому времени древнеримские термы, использовавшиеся еще в Средневековье, были европейцами основательно забыты. В Средние века мылись даже монахи, а банщики считались заурядными ремесленниками. Строились и новые купальни. Другое дело XV-XVIII века. Арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан писал, что европейцы — «грязнейшие из творений Аллаха» и даже «не очищаются от испражнений», что уж там говорить о мытье рук (сами мусульмане в то время регулярно мылись). Дело в том, что мытье считалось в то время не очень полезным делом в религиозном плане, бытовало множество суеверий (к примеру, мол, безнравственное купание обнажает человека перед сатаной, ведет к развратным актам, совращает мужчин и т.д.). Кроме того, в ту пору зачастую попросту не хватало чистой и теплой воды. Чтобы скрыть зловоние, знатные барышни обильно поливали себя духами, а одежду народ менял только когда вонь от нее становилась нестерпимой.

Историк Катрин Ашенбург в работе «Грязь начистоту: антисанитарная история» (The Dirt on Clean: An Unsanitized History) утверждает, что антисанитария достигла своего максимума в XVII веке, когда города стали уже довольно большими (десятки тысяч людей), но в них все так же жили без общественных бань, культуры регулярных купаний, водопровода и канализации, чистящих средств и т.д. Помои выбрасывались прямо на улицы городов.

Как пишет Ашенбург, даже французский аристократ XVII века под понятием «быть чистым» подразумевал всего лишь следующие действия: каждый день менять льняную рубаху (они часто использовались в качестве нательного белья) и окунать ненадолго руки в воду. Но вот мылом или водой к телу он не прикасался. И судя по всему, благовоний оказывалось достаточно, чтобы такой уровень «чистоты» считался приемлемым. В конце концов, «там, где воняют, никто не пахнет». Люди просто привыкали к грязи и запаху пота, и это казалось им нормой. Скорее всего, зловоние даже не особо и замечали — точно так же, как заядлый курильщик не чует запаха табачного дыма от других курильщиков. У всей этой грязищи, помимо суеверий, было много и объективных причин, на преодоление которых ушли XIX и XX век.

К тому же, жестокие войны, «революция цен» и удорожание дров в XVII в. сильно ухудшили ситуацию с гигиеной: ради строительства городов и флотов европейцы вырубили множество лесов, так что цены на топливо, понятно, возросли. И люди предпочитали пренебрегать дорогостоящей и к тому же подозрительной, с точки зрения духовной безопасности, чистотой. Кстати, в ряде местностей (Германия, Швейцария, Нидерланды) люди не мылись сами, но тщательно следили за чистотой домов и даже улиц, и эта характерная привычка к чистоте сохранилась в небольших городках этих стран до наших дней.