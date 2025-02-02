Гибель тургруппы Игоря Дятлова: что произошло на горе Мертвецов

2 февраля российское туристическое сообщество отмечает 66-ю дату со времени гибели в 1959 году группы туристов Уральского политехнического института (ныне Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина) под руководством Игоря Дятлова. Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Участники экспедиции

На нынешний день уже не осталось в живых никого из родственников и близких тех девяти участников трагического похода. Но остались еще друзья погибших и люди, неравнодушные к таинственной гибели уральской молодежи.

Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин — десять опытных лыжников, членов спортклуба Уральского политеха имени Кирова выдвинулись в поход 23 января 1959 года, и девять из них никогда не вернулись домой.

Все сразу пошло не по плану

Походникам предстояло пройти 350 километров на лыжах и затем подняться на пики гор Отортен и Ойко-Чакур. Поход, который классифицировался как максимально сложный, был приурочен к XXI съезду КПСС.

Все сразу пошло наперекосяк: сначала туристов не пустили переночевать на вокзале в Серове, а потом Георгия Кривонищенко и вовсе забрали в участок за то, что он начал петь песни, собирая подаяние. По дороге в Ивдель группа встретила нетрезвого мужчину, который решил, что ребята украли у него бутылку водки. Разумеется, вина студентов в этом «преступлении» доказана не была, и через какое-то время они смогли продолжить путь. Через четыре дня группа добралась до поселка, где выяснилось, что геолог Юдин заболел: у него воспалился седалищный нерв. Продолжать поход молодой человек не мог, и благодаря недугу остался в живых.

— П о з а в т р а к а в , ч а с т ь р е б я т в о г л а в е с Ю р о й Ю д и н ы м , н а ш и м и з в е с т н ы м г е о л о г о м , п о ш л и в к е р н о х р а н и л и щ е , н а д е я с ь с о б р а т ь к а к и е - н и б у д ь м а т е р и а л ы д л я к о л л е к ц и и . Н и ч е г о , к р о м е п и р и т а д а п р о ж и л о к к в а р ц а в п о р о д е , т а м н е о к а з а л о с ь . С о б и р а л и с ь д о л г о : м а з а л и л ы ж и , п о д г о н я л и к р е п л е н и я . Ю р к а Ю д и н с е г о д н я у е з ж а е т о б р а т н о д о м о й . Ж а л ь , к о н е ч н о , с н и м р а с с т а в а т ь с я , о с о б е н н о н а м с З и н о й , н о н и ч е г о н е п о д е л а е ш ь , — н а п и с а л в п о х о д н о м д н е в н и к е Н и к о л а й Т и б о - Б р и н ь о л ь .

Прощаясь с товарищем перед отъездом, Люба Дубинина подарила ему плюшевого медвежонка. Трогательный подарок подруги Юрий Юдин хранил до самой своей смерти в 2013 году.

Юдин отправился обратно в Свердловск, а девять походников двинулись дальше, в сторону горы Холат-Сяхыл. В переводе с языка манси, населявших те места, это название переводится как «гора Мертвецов».

До последней стоянки товарищи добрались без приключений, правда, были на месте ближе к вечеру, поэтому палатку разбивали уже в сумерках.

Неизвестно, что произошло после, но, что бы там ни было, это так напугало бывалых туристов, что те бросились вон из палатки в чем были: без обуви, варежек и даже носков.

Через месяц поисковый отряд найдет пустую разрезанную палатку, а в ней — все личные вещи походников.

Гора мертвецов

Первыми нашли тела Дорошенко и Кривонищенко: трупы молодых людей в нижнем белье лежали у кедра, их ступни и волосы были обожжены. Одежду с них словно срезали ножом. Неподалеку лежало, словно приобняв ствол березы, тело Игоря Дятлова, рядом с ним — труп Зинаиды Колмогоровой.

Дятлов и Колмогорова были тепло одеты, но на девушке почему-то не было ботинок. Через несколько дней нашли и тело Рустама Слободина. На всех трупах были ушибы и ссадины, но у Слободина при вскрытии обнаружили еще и черепно-мозговую травму — будто от удара тупым предметом. Вот только кожа на лбу и на голове повреждена не была.

Четырех последних участников экспедиции удалось обнаружить только весной. Тела Людмилы Дубининой, Семена Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля и Александра Ковалева лежали в овраге под слоем снега.

Трупы находились на расстоянии метра друг от друга. Рядом обнаружили настил из веток, который должен был защищать туристов от ветра. Золотарев и Ковалев лежали в обнимку, Дубинина стояла на коленях, опираясь на камень грудной клеткой и лицом.

У Тибо-Бриньоля был продавлен череп, но кожа головы при этом не повреждена. У Дубининой не было языка и гортани, но как это произошло — до сих пор непонятно. Ни ран, ни разрезов на ее теле не было. У некоторых трупов также отсутствовали глазные яблоки.

Кто мог сотворить такое с девятью опытными туристами? Есть несколько версий. Дмитрий Девятериков, ведущий специалист центра социальной работы Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина, в беседе с «ВМ» рассказал, что найти ответы на все вопросы уже, к сожалению, невозможно:

— Эта трагическая история еще свежа в памяти всех в университете, кто причастен к туристическим, походным делам нашего коллектива. Мне тоже приходилось быть и членом туристического клуба университета, и ходить в походы (правда, не в такие дальние, как у группы Игоря Дятлова в те далекие годы). Конечно, найти какие-то ответы на вопросы о той трагедии на месте событий уже невозможно. Версий множество. Вплоть до фантастических. Но пока тайна существует, всегда будут люди, которые постараются ее раскрыть . Тунгусский метеорит вон сколько лет ищут. Но, повторюсь, это теперь боль и память определенной группы лиц.

Манси

Народ манси, придерживающийся древних языческих традиций, не одно столетие населял склоны Уральских гор. Шаманы манси часто обожествляют горы, запрещая подниматься на них простым смертным. Гора Мертвецов получила свое название потому, что много столетий назад на ней загадочным образом погибли девять манси.

Сторонники мистической теории всегда обращают внимание на это совпадение, утверждая, что туристы пришли в запретную зону, где их убило нечто потустороннее. Не сразу отмели такую версию и следователи: на пути маршрута дятловцев нашли следы охотничьей стоянки манси. По подозрению в убийстве были даже арестованы два представителя народа, но версия вскоре развалилась. Во-первых, манси не считают гору Холат-Сяхыл священной, во-вторых — деньги туристов и фляги со спиртом никто не тронул, в-третьих — палатка была разрезана изнутри, а не снаружи.

НЛО

Спасатели, ведущие поиски, утверждали, что видели в небе светящиеся шары, которые двигались в сторону гор, где исчезали. Солдаты, дежурившие в ночь гибели группы на военной базе в пределах видимости горы Мертвецов, также говорили о светящихся шарах.

Так природная аномалия породила версию о причастности пришельцев к гибели туристов. Противоречит этому предположению здравый смысл, однако нельзя не отметить, что о светящихся шарах неизвестного происхождения жители Урала рассказывают и сейчас.

Магнитная аномалия

Сторонники этой теории утверждают, что следов схода лавины в том месте так и не было обнаружено. А если лавина и была, то почему она практически уничтожила внутренние органы туристов, но пощадила лыжные палки, трубу дымохода, алюминиевые кружки и вообще весь инвентарь в палатке и за ее пределами? По одной из версий, туристов убила загадочная природная аномалия, лишившая их рассудка, заставившая раздеться и бегать по местности, залезать на деревья, биться головой о камни и в итоге умереть — от обморожения или кровоизлияния.

Ядовитая ракета или радиация

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тел, обнаружили, что одежда покойных приобрела странный сиреневый оттенок. Тут же активизировались конспирологи: они утверждали, что неподалеку от палатки дятловцев кто-то сбросил ракету с ядовитым топливным газом гептилом. Надышавшиеся ядом туристы, по мнению сторонников этой теории, убили себя сами.

Были и другие, не менее фантастические версии гибели молодых людей: инфразвук, встреча с медведем-шатуном, шаровые молнии, отравление паленой водкой и даже нападение беглых заключенных.

Лавина

В 2020 году Генпрокуратура России объявила официальной причиной гибели группы Дятлова сход лавины. Такое решение поставило точку в расследовании, которое длилось более 60 лет.

Многие считают, что туристы сами спровоцировали сход лавины, когда расчищали место под палатку. Таким образом они нарушили равномерное распределение снега по склону.

Но как опытный турист Игорь Дятлов мог допустить такую ошибку, навсегда останется загадкой.

Считается, что именно из-за лавины те, кого обнаружили ниже по склону, получили такие страшные травмы. Те, кого не задело, выбежали из палатки и отнесли раненых друзей к оврагу, соорудив защитный настил. После невредимые участники экспедиции отправились к палатке за теплыми вещами, но вернуться уже не смогли, умерев от обморожения.

Альпинист и спасатель Денис Киселев считает, что версия Генпрокуратуры вполне реальна.

— Л а в и н а — н а и б о л е е о ч е в и д н ы й и с х о д . О ч е н ь п о х о ж е , ч т о э т о б ы л а и м е н н о т а к а я и с т о р и я . Л ю б а я л а в и н а — э т о р а з о р в а н н а я п а л а т к а . Л ю д и о к а з а л и с ь в с о с т о я н и и с т р е с с а , у ш л и н а м о р о з . И т о , ч т о о н и в т а к о м с о с т о я н и и н е н а ш л и п а л а т к у , — в п о л н е о ч е в и д н о и о ч е н ь д а ж е в е р о я т н о , — с к а з а л с о б е с е д н и к « В е ч е р н е й М о с к в ы » .

Киселев заметил, что в современном мире с новыми приборами и технологиями шансы выжить были бы выше. Но даже сейчас на расстоянии 10 метров потеряться в условиях метели и ночи вполне реально.

— О н и б ы л и т а м в с е - т а к и н о ч ь ю . Г р у п п а д л я н о ч е в к и в ы б р а л а л а в и н о о п а с н о е м е с т о . А д а л ь ш е ч е р е д а п о с л е д у ю щ и х ф а к т о р о в . 5 0 м е т р о в — р а с с т о я н и е , г д е м о ж н о п о т е р я т ь с я , н е н а й т и , з а м е р з н у т ь , н е д о ж и в д о у т р а , — о т м е т и л ч е м п и о н С а н к т - П е т е р б у р г а п о а л ь п и н и з м у .

«Я должен был быть с вами»

Восемь участников экспедиции покоятся в Екатеринбурге на Михайловском кладбище. Единственный оставшийся в живых участник тургруппы так и не смог смириться с тем, что произошло: каждый год 2 февраля Юрий Юдин приезжал на могилу к товарищам, плакал и повторял:

« Я д о л ж е н б ы л б ы т ь с в а м и » .

Геолог, которому пришлось опознавать изуродованные тела своих друзей, всю жизнь посвятил разгадке их гибели.

Юрий Юдин прожил всю жизнь в Соликамске, куда его распределили после института. Он не был женат и не завел детей. Юдин продолжил дело Игоря Дятлова, организовав турклуб «Полюс», работал заместителем главы города по экономике.

Юрий Юдин скончался 27 апреля 2013 года и по собственному завещанию был похоронен рядом со своими друзьями.