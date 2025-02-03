Тайные договоренности с советским лидером стоили президенту США жизни

Секретными по сей день остаются многие материалы Ялтинской конференции, проходившей 80 лет назад. О чём втайне от Черчилля могли договориться Сталин с Рузвельтом и как встречу в верхах использовала советская разведка, «Свободной прессе» рассказал директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории, кандидат философских наук, полковник в отставке Анатолий Иванько.

«СП»: Принимая Рузвельта и Черчилля в Ялте, Сталин чувствовал себя хозяином положения?

– Лидеры наших союзников по антигитлеровской коалиции первоначально, как известно, были против Ялты. Предлагались разные площадки. Кроме Мальты, где Рузвельт и Черчилль встречались перед Ялтой, было еще несколько вариантов. Говорят, на идею провести саммит в Шотландии Сталин съязвил, что не слишком комфортно чувствует себя в компании мужчин в юбках.

Рузвельт согласился на Ялту из любопытства, а Черчилля удалось склонить обещанием организовать поездку под Балаклаву, где в Крымскую войну сложил голову один из его предков. Посещение мест боев британской армии позволяло набрать политические очки, очень нужные накануне парламентских выборов в Англии.

Добившись согласия партнеров по коалиции на Ялту, Сталин почти полностью овладевает психологической ситуацией. И на Крымской конференции его политическое искусство, можно сказать, достигло вершины. Тем более, что подкреплялось успехами советских фронтов в Европе.

«СП»: Какие решения были продавлены Сталиным вопреки первоначальным позициям Рузвельта и Черчилля?

– Во-первых, статус державы-победительницы для Франции. И она стала, как планировал Сталин, противовесом Великобритании в послевоенной Западной Европе. К слову, де Голль после войны не раз доказывал свою лояльность СССР не на словах, а на деле.

Во-вторых, включение Польши в зону советского влияния с расширением ее территории за счёт Германии.

«СП»: Можно было добиться большего?

– Думаю, да. Размер репараций в 10 миллиардов долларов трудно назвать справедливым, хотя Черчилль возражал даже против такой суммы. Он опасался, что выплаты ослабят Германию, которую рассчитывал использовать после войны для вооруженной борьбы с СССР.

А Рузвельт после заседания 5 февраля в частной беседе с заместителем наркома иностранных дел Иваном Майским сказал, что удивлен скромностью советской стороны, понесшей столь огромные потери и разрушения. По мнению американского президента, СССР имел право потребовать 50 миллиардов.

Компромиссным надо признать и согласие Сталина, чтобы при репатриации гражданских лиц советскими подданными считались только те, кто проживал на территории СССР до 1 сентября 1939 года. В результате через эту лазейку ускользнуло много предателей и коллаборантов.

«СП»: На берегу Черного моря сам Бог велел настоять на пересмотре Конвенции Монтрё. Однако Сталин этого не сделал.

– Он не стал педалировать вопрос о Проливах, так как посчитал его решенным в ходе конфиденциальных бесед с Рузвельтом. Однако британской и американской делегациям, в порядке подготовки к встрече в Потсдаме, были переданы экземпляры советского предложения о денонсации Конвенции Монтрё, установлении советско-турецкого контроля над Босфором и Дарданеллами и о создании там военных баз СССР.

Кстати, когда мы говорим о якобы нереализованных возможностях или даже ошибках, надо понимать: в феврале 1945-го никто не предполагал, что война закончится так скоро.

«СП»: В Ялте поднимался вопрос раздела Японии на зоны влияния?

– Он обсуждался Сталиным и Рузвельтом с глазу на глаз. Большинство еще не рассекреченных материалов Ялтинской конференции – это как раз конфиденциальные беседы двух лидеров о Дальнем Востоке и о судьбе Японии и Китая.

Зная мнение Рузвельта о Сталине как о надежном партнере, мы вправе утверждать, что американский лидер надеялся на справедливый миропорядок на Тихом океане, обеспечиваемый совместными усилиями СССР и США. И только вмешательство «глубинного государства», навязавшего Рузвельту вице-президента Трумена, коренным образом изменило весь послевоенный расклад.

© Президент Рузвельт и премьер-министр Черчилль в сопровождении министров иностранных дел, начальников штабов и других советников во время встречи в Ялте в Крыму, 1945 год // AP Photo/TASS

В Ялте у СССР оставался на руках важный козырь – заинтересованность Соединенных Штатов в участии Красной армии в разгроме Японии. Ведь немецкие атомные бомбы, применённые американцами под видом своих против Хиросимы и Нагасаки, США ещё не получили, а нести колоссальные человеческие потери при захвате островов не хотели.

Сближение Рузвельта и Сталина очень напрягало Черчилля, опасавшегося, что обе сверхдержавы в послевоенный период сумеют договориться между собой и начнут решать общие проблемы за счет Британской империи. Уже весной 1945 года, когда всем стало ясно, что Красная Армия скоро возьмет Берлин, лондонская резидентура НКГБ направила в Центр информацию:

«По данным «Кембриджской пятерки», британское правительство будет стремиться к тому, чтобы после разгрома Германии лишить СССР плодов победы и не допустить его участия в решении европейских дел. Лондон глубоко озабочен тем фактом, что Англия может перейти с положения ведущей державы на роль младшего партнера в «большой тройке».

Сталин не только не доверял Черчиллю, но и, очевидно, не собирался особенно считаться с британскими интересами. А Рузвельт был, скорее, на советской стороне.

«СП»: За это его и убили?

– Да, многие факты указывают на то, что 32-му президенту США «помогли» уйти из жизни. Это признают и американцы. Мотивы называют разные, но, на мой взгляд, между кулуарными переговорами в Ялте и смертью Рузвельта (12 апреля) есть причинно-следственная связь.

«СП»: А в Ялте была реальная угроза главным участникам встречи? Как известно, в Тегеране покушение на лидеров «большой тройки» было предотвращено только благодаря советской разведке.

– Идея провести встречу в верхах в Ялте была, конечно, рискованной. В Крыму, освобожденном от гитлеровцев в мае 1944 года, оставалась немецкая агентура. Более того, линия фронта к февралю 1945-го проходила на таком расстоянии от Ялты, что город мог в любой момент подвергнуться массированному налету немецкой авиации.

В январе, когда подготовка к встрече на высшем уровне уже шла полным ходом, из Германии вдруг поступило указание группе агентов, оставленных в Крыму, сообщать ежедневную сводку погоды. Оно дублировалось и по другим каналам, в том числе через связников.

Наша военная разведка начала радиоигру: ежедневно до середины февраля в рейх передавалась сводка с такими погодными условиями, которые напрочь исключали возможность применения авиации. На самом деле во время заседаний «большой тройки» светило почти весеннее солнце...

Для дезинформации немцев как возможное место проведения конференции была выбрана Одесса. Жители города видели оживленную подготовку к чему-то очень важному: велся ремонт, гостиниц, обновлялись фасады домов в центре, на дорогах перекладывали асфальт…

В самой Ялте мировые лидеры охранялись по четкому плану, утвержденному приказом НКВД СССР N 0028 от 8 января 1945 года «О специальных мероприятиях по Крыму» за подписью Берии. Именно он отвечал за организацию встречи в Крыму, а на месте процесс подготовки контролировала группа ответственных работников НКВД и НКГБ СССР во главе с замнаркома внутренних дел Кругловым.

«СП»: Разведки союзников, наверняка, использовали конференцию для сбора информации. Засветились?

– Деятельность разведывательных служб США и Великобритании во время конференции замечена не была, хотя, согласно нашим отчетам, в Крым прибыли 352 агента ФБР и МI-6. Всё их пребывание в Крыму было под контролем 800 офицеров контрразведки со знанием иностранных языков.

Особо стоит отметить нашу зарубежную агентуру в США, Великобритании, Иране, Польше и других странах, работавшую по линии ИНО под руководством Павла Фитина. Разведслужбы США и Британии подготовили для своих лидеров специальные памятки о том, как эффективно вести переговоры с советской стороной. Эти документы легли на стол Сталину еще до начала конференции.

Там была очень интересная фраза: «… после разгрома Германии и Японии на военный и политический Олимп в мире взойдут СССР и США, чьи сила и географическое положение исключат возможность взаимного поражения одной от другой, независимо от того, какую позицию займет Великобритания».

«СП»: У советской разведки было много добровольных помощников по идейным соображениям. Но мы переигрывали противника и в креативности, так ведь?

– Как раз во время Ялтинской конференции советской разведке удалось внедрить прослушку к самому близкому к Рузвельту человеку – послу Гарриману.

Артековцы подарили ему деревянное панно, в которое был вмонтирован «жучок», не обнаруженный американцами – миниатюрное пассивное подслушивающее устройство «Златоуст», не имеющее элементов питания.

Его сконструировал ленинградский изобретатель Лев Термен. Он в 1947 году получил за это Сталинскую премию. Для размещения аппаратуры, обеспечивающей работу устройства, потребовалось занять верхние этажи двух жилых домов по соседству с посольством США. И любое слово, там произнесенное, в тот же день становилось известно Сталину, Молотову, Берии и другим доверенным членам «команды». Только в 1952 году американцы обнаружили подслушивающее устройство. Семь лет СССР получал информацию от США из первых уст!