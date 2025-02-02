Пять страшных историй об исчезновениях и о смертях

В окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года произошла трагедия. Предположительно, в ночь на 2 февраля погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Согласно официальной версии следствия, всему виной сход лавины, однако этот инцидент до сих пор окутан тайной и мистическими предположениями. Самые необъяснимые смерти и пропажи людей при невыясненных обстоятельствах — в материале «Вечерней Москвы».

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«Доброй ночи, MH370!»

В марте 2014 года бесследно исчез самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет исчез с экранов радаров через 40 минут после вылета из начальной точки. При этом он находился в воздухе еще около семи часов.

В 01:19 по малайзийскому времени рейс 370 достиг границы зоны контроля Управления воздушным движением (УВД) Малайзии и входил в воздушное пространство Вьетнама. Малайзийский диспетчер дал указание экипажу перейти на новую радиочастоту для связи с УВД Хошимина. Один из пилотов подтвердил получение информации и попрощался с оператором полетов:

« Д о б р о й н о ч и , м а л а й з и й с к и й 3 , 7 , 0 ! » ( « G o o d n i g h t , M a l a y s i a n t h r e e s e v e n z e r o ! » ) .

Это стало последним сообщением от рейса MH370.

Спустя несколько минут на самолете были отключены устройства-транспондеры, передающие информацию о местоположении борта и его идентификационные данные. Экипаж не отвечал на сообщения диспетчеров. Он существенно отклонился от планового маршрута до Пекина: следствию удалось установить его путь на основе анализа военных радаров противовоздушной обороны Малайзии, Вьетнама и других стран. В 2015 году все 239 человек, находившиеся на борту, были признаны погибшими вследствие «несчастного случая». При этом их судьба остается неизвестной. В разное время, вплоть до 2021 года, находились обломки самолета. Однако даже это не помогло установить картину и причины произошедшего, равно как и судьбу пассажиров борта и членов экипажа. Спустя десять лет после таинственного исчезновения самолета, в декабре 2024 года, кабинет министров Малайзии согласился возобновить поиски воздушного судна авиакомпании Malaysia Airlines.

Фотография номер 509

В апреле 2014 года в Панаме на одном из популярных туристических маршрутов пропали нидерландские туристки Крис Кремерс и Лисанн Фрон. Девушки прибыли в страну в середине марта того же года. Они планировали провести в Панаме шесть недель, уделив время посещению достопримечательностей, работе с детьми, изучению местного языка и здешней культуры. Первые две недели они отдыхали в городе Бокас-дель-Торо, после чего перебрались в Бокете. Там девушки должны были начать работу в качестве волонтеров в детском саду «Гуардариа Аура», однако из-за ошибки организаторов это было отложено на неделю. Чтобы не терять времени зря, Кремерс и Фрон решили отправиться в путешествие по туристическому маршруту «Эль-Пианиста», который пролегает через национальный парк «Бару».

Туристки не предупредили никого из знакомых, куда именно они направляются. Они доехали до начальной точки маршрута на такси, позавтракали в ресторане у начала тропы и отправились в путь без гида, но с хаски по кличке Асуль, принадлежавшей хозяевам заведения. Спустя время собака вернулась к ресторану одна. Девушки пропали.

В ходе поисков были обнаружены смартфоны и фотоаппарат девушек. По ним удалось установить, что Кремерс и Фрон успешно прошли по тропе через степи и джунгли, добрались до смотровой площадки, откуда открывался вид на город и океан. Но затем, вместо того чтобы отправиться обратно к ресторану, туристки пошли по другой дороге — ведущей в дикие джунгли. Дальнейшие события следствие также пыталось установить по снимкам. На одном из них Кремерс пересекает каменистый водоем. На ее одежде и теле видны следы грязи, да и сама девушка выглядит уже не такой жизнерадостной, как в пути до смотровой площадки.

Когда туристки перестали выходить на связь, забили тревогу их родители. Кроме того, об их пропаже сообщил местный гид, с которым девушки должны были встретиться в языковой школе 2 апреля. Он обратился в полицию и в Национальную систему гражданской защиты Панамы.

Активные поиски на местности продолжались до 14 апреля, но не принесли никаких результатов. Новость об исчезновении нидерландских туристок быстро разлетелась по миру. Семьи пропавших и СМИ предлагали денежное вознаграждение за любую информацию о девушках, но и это не помогло. Только в июне местная жительница отправилась к реке Кулебра, чтобы постирать белье, и обнаружила рюкзак. Как оказалось, он принадлежал Лисанн Фрон. В нем были телефоны пропавших девушек, одежда и фотоаппарат, снимки с которого помогли частично восстановить хронологию событий.

В скором времени спасатели обнаружили несколько фрагментов тел. Удалось установить, что они принадлежат девушкам, но определить причину смерти не предоставлялось возможным. Но больше всего вопросов вызвал фотоаппарат. На его карте памяти было 133 снимка, сделанных в период с 1 по 8 апреля. Первые 33 кадра, которые криминалисты обозначили под номерами 476–508, были сделаны в день начала маршрута. Затем была сделана фотография № 509 и позже удалена без возможности восстановления. Примечательно, что ни один другой снимок не был удален. К тому же, если бы его уничтожили без подключения к компьютеру, его можно было бы восстановить.

Кадры номер 510–609 — серия из ста снимков, сделанных в ночь на 8 апреля. На них видны лишь некоторые очертания местности. Неизвестно, что пытались сфотографировать девушки. Одни предполагают, что они пытались привлечь внимание спасателей вспышками фотоаппарата, другие — что пытались запомнить дорогу, а третьи — что одна из девушек получила смертельную травму, а другая пыталась запечатлеть место, где осталось тело.

Девушки были признаны погибшими. Официальная версия следствия исключает, что Кремерс и Фрон могли быть ограблены, изнасилованы или похищены. Наиболее вероятной причиной гибели туристок считается падение со скалы с высоты 30–40 метров. Впрочем, остается неясным, почему исчезла фотография номер 509, что пытались запечатлеть девушки после этого кадра и как падение со скалы привело к тому, что были найдены только некоторые фрагменты тел погибших.

Штиль или сильный шторм?

На территории Шотландии есть архипелаг Фланнан, где находится одноименный маяк. В 1900 году туда прибыли трое смотрителей — Джеймс Дукат, Томас Маршалл и Дональд МакАртур. Они должны были поддерживать связь с проходящими мимо судами и координировать их передвижения. Однако в декабре того же года связь со смотрителями пропала. Об этом сообщил экипаж судна «Арткор», но исследователи смогли прибыть к месту предположительного бедствия лишь к концу месяца из-за начавшегося в местных водах сильного шторма.

Выяснилось, что в здании никого не было. Исследователи обнаружили полный порядок во всех комнатах. На месте была и водонепроницаемая одежда смотрителей. Все оборудование маяка функционировало и недавно было проверено — об этом свидетельствовали записи в журнале.

Последняя запись смотрителей датировалась 14 декабря. Они отметили, что в этот день на местность обрушился очень сильный шторм, последствия которого могли быть губительными для всего архипелага. Однако данные метеорологической станции и проплывавших мимо архипелага судов указывали на то, что никакой бури не было: в море наблюдались полный штиль и хорошая погода. Позднее стало известно, что и записей о шторме не было. Расследование показало, что они были вымышлены и добавлены к истории позднее.

Согласно официальной версии, смотрители, вопреки должностным инструкциям, 15 декабря отправились к восточному берегу, чтобы укрепить швартовочные снасти перед бурей, и погибли. Но странным остается то, что трое опытных мужчин вышли в море без необходимого снаряжения и водонепроницаемых плащей, да и шторм, о котором якобы писали смотрители, видели только они.

«Жертвы» Бермудского треугольника

В декабре 1945 года пять торпедоносцев-бомбардировщиков «Эвенджер» — «звено 19» — вылетели с базы морской авиации в Форт-Лодердейле на учения. Согласно плану, они должны были следовать на восток, произвести метание бомб, пересечь остров Большой Багама, взять обратный курс и вернуться на базу. Однако через полтора часа после вылета пилоты сбились с пути: они сообщали о вышедших из строя компасах. Долгое время экипажи кружили в воздухе, выполняя указания диспетчеров. Через несколько часов топливо у самолетов закончилось, и им пришлось приводниться.

После этого никаких сведений о судьбе торпедоносцев и их пилотов не появлялось. Поисково-спасательные операции не дали никаких результатов и были прекращены через несколько недель после произошедшего. Кроме того, отправленный на поиски бомбардировщиков спасательный гидросамолет Martin PBM-5 Mariner также пропал без вести. Команда танкера Gaines Mills сообщила штабу береговой охраны о том, что наблюдала в воздухе взрыв, который выглядел как столб огня, продержавшийся в течение десяти минут. Затем показания изменились: якобы моряки видели самолет, который загорелся в воздухе, рухнул в океан и взорвался. Однако в указанных командой танкера координатах и в окрестностях не были обнаружены ни масляное пятно на воде, ни обломки.

Официальная версия гласит, что пилоты потеряли ориентацию в воздухе. В то же время в происшествии был обвинен командир звена — лейтенант Чарльз Тейлор, который доверял своей интуиции больше, чем инструкциям. Сторонники конспирологических теорий связывают историю «звена 19» с аномалиями Бермудского треугольника или с деятельностью инопланетян. Однако никаких веских доказательств на этот счет не имеется.

Группа Дятлова

23 января 1959 года туристическая группа из десяти человек под руководством Игоря Дятлова начала свой поход. Сам Дятлов, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин выехали на поезде из Свердловска в Серов. Оттуда туристы добрались до города Ивделя, затем до поселка Вижай и поселка лесозаготовителей. После этого началась лыжная часть похода.

Туристы должны были вернуться 12 февраля, но этого не произошло. Спустя 10 дней после этой даты была организована поисковая группа, а 26 февраля ее участникам удалось обнаружить палатку дятловцев.

На следующий день были обнаружены тела Кривонищенко и Дорошенко, раздетых до нижнего белья. В 300 метрах от этого места вверх по склону обнаружили тело Игоря Дятлова. Тело Колмогоровой нашли под слоем плотного снега еще на 330 метров выше по склону. 5 марта было найдено тело Слободина. Второй из этой пары был обнаружен в палатке. В мае в воде ручья были обнаружены тела Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарева.

По различным подсчетам, существует от 75 до 100 и более версий гибели группы — от естественно-природных до паранормальных и конспирологических. Подробнее об экспедиции тургруппы Игоря Дятлова, о версиях произошедшего и необычных травмах походников читайте в материале «Вечерней Москвы».