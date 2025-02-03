Приметы и поверья на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день

3 февраля по народному календарю отмечают Максимов день. Его еще называют Максим-утешитель, Максим Исповедник. На Руси было принято супругам входить во двор, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу. В деревнях к этому сроку обычно устраивали небольшие ревизии зерна и сена, готовясь к возможным сюрпризам погоды. Православные в этот день вспоминают святого Максима.

В старину в Максимов день было принято печь пироги. Хозяйки считали, что так весь год пройдет в достатке. Выпечкой угощали родных, соседей и нуждающихся считалось, что щедрым людям добро вернется втройне. 3 февраля рекомендовалось с восходом солнца пойти в березовую рощу и обнять дерево. Рядом с ним необходимо рассказать о всех тревогах. Такой ритуал проводили, чтобы в жизни человека началась белая полоса. Также было принято класть монеты во все углы жилища, потом следовало взять свечу и обойти с ней весь дом так они привлекут богатство.

Не рекомендуется ссориться и браниться, особенно со своим возлюбленным или супругом к разъединению семьи. Не принято отказывать в помощи людям к ухудшению здоровья. Нельзя делиться солью дом могут покинуть счастье и благополучие. Не рекомендуется начинать бизнес с родственниками или знакомыми. Не нужно спать супругам в разных кроватях, иначе их настигнет одинокая старость.

Согласно приметам, кот на спине лежит скоро наступит оттепель. Если в Максимов день на заре ясное небо, то будет сильная стужа. Весь день светит солнце скоро придут морозы. Холодный и сухой день предвещает жаркий август. Птицы беспокоятся и в стаи собираются к непогоде.