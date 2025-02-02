Насколько продвинутым государством была Московия

Россию на Западе всегда считали отсталой страной. Переубедить в этом европейцев и американцев, наверное, не получится никогда. А ведь есть множество доказательств того, что русские во многом являются первыми и достойны подражания. Уже Московия считалась продвинутым государством.

Впереди планеты всей

Говоря о «продвинутости» стоит отметить деятельность Ивана III, который вошёл в историю как «собиратель русских земель». К обширному Московскому царству в 1478 году он присоединил Новгородскую республику.

Единое Испанское королевство было создано годом позже, а основатель абсолютной французской монархии Людовик XI смог ликвидировать феодальную раздробленность в своей стране лишь к 1481 году.

Развивался в Московском царстве и институт власти. За период XVI-XVII веков было созвано около шестидесяти Земских соборов – сословно-представительских органов, в которых для решения насущных вопросов участвовали представители всех русских городов и волостей.

Примерно в это же время в Германии Рейхстаг только-только начинал формироваться, в Испании заседали кортесы, а в Великобритании начал работать парламент, созданный из представителей регионов.

Война, наука и географические открытия

Никогда не отставало от соседей и военное дело. Зарубежные послы всегда отмечали, что сабли, клинки, оружие, пушки, осадные башни и фортификационные сооружения в России на порядок лучше, чем в их странах.

Развивались и торговые отношения. Русские купцы продавали европейцам меха, мёд, воск, жемчуг, выделанную кожу, слюду, лён, лес. Без всего этого население Германии, Италии, Франции и других соседних стран выжить бы просто не смогло.

Кстати, купцы являлись не только торговцами. В их же интересах было осваивать новые территории. Восточные страны, Сибирь и Приполярье – всё это открыли также русские, но никогда они не вели себя как европейские колонизаторы – не устраивали войны, не истребляли коренное население, не грабили и не обманывали. Чистоплотность русских и любовь к банным процедурам привела к тому, что Россию не затронула эпидемия чумы, которая уничтожила чуть ли не половину жителей Старого Света.

А вот первый европейский университет – Болонский – был основан в XI веке. В России же Славяно-греко-латинская академия и Киево-Могилянская академия появились только в XVII веке. Однако, это не мешало совершенствоваться русским в искусстве, архитектуре, получать образование в Константинопольском университете и «сеять разумное, доброе, вечное» на родине.