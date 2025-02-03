Зачем Иван Грозный устроил опричнину на Руси

Опричный террор — одна из самых мрачных эпох в истории России. Опричники казнили и пытали всех, на кого укажет царь, не подчиняясь никаким законам, а царь был готов учинить расправу за малейший намек на неповиновение. Но в чем была причина введения этой системы? По мнению историков, Иван Грозный и его окружение считали, что казни и пытки приближают подданных к Богу, ведь высшее благочестие — это подчинение царю. По другой версии, с помощью опричнины царь обслуживал колониальные устремления Англии, которая нуждалась в русском сырье.

© Н. Неврев «Опричники»

Царь-злодей?

Иван Грозный известен историкам в двух ипостасях. В первой он был великим реформатором и завоевателем, строителем современного государства, который, наконец, обезопасил юго-восточные границы России, уничтожив Казанское ханство. В другой — это жестокий деспот, устроитель террора и бессмысленных казней, страдающий от психических отклонений губитель Земли Русской, приведший к Смутному времени.

Хорошая сторона Ивана IV в основном проявлялась почти исключительно в первую половину его правления, до смерти первой жены Анастасии в 1560 году. Плохая же, в основном, — после этого. Столь разительный контраст между двумя периодами породил концепцию «двух Иванов». Первым ее изложил Андрей Курбский, соратник царя, сбежавший от репрессий в Русско-литовское государство. Затем ее на разные лады пересказывали другие авторы в течение столетий, да и вряд ли к этой концепции можно что-то добавить.

Интересно, что великим героем русской истории Грозного начали считать по велению Сталина, по вкусам которого о царе снят знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна 1945 года. Видимо, вождю особенно нравилась финальная фраза, когда актер Николай Черкасов в роли Ивана Грозного говорит, что после расправы с внутренними врагами можно, наконец, заняться внешними. До революции же правление царя считалось в лучшем случае противоречивым.

Окончательный приговор Ивану IV потомки вынесли при возведении памятника «Тысячелетие России» в 1862 году, на который поместили скульптурные портреты выдающихся русских деятелей. Грозный там изображен в виде фигуры умолчания, пустого места, которое заняли жена Анастасия вместе с митрополитом Сильвестром и соратником царя Алексеем Адашевым, ставшими жертвами репрессий в момент трансформации Ивана из «доброго» в «злого».

Территории с опричным статусом

Такое отношение царь заслужил в первую очередь из-за опричнины, официально учрежденной 3 февраля 1565 года. Обычно это слово переносят в современный русский без перевода, но в те времена слово «оприч» означало «за исключением», и тогда название этой политики можно было вольно перевести как «особый отряд», «чрезвычайное положение» или «территории с исключительным статусом», в зависимости от контекста.

Суть опричнины заключалась в разделении территории страны на две части с разными правовыми режимами — опричнину и земщину. Опричнина находилась в личном распоряжении царя и была его уделом, а в земщине оставалась в силе традиционная удельная система, то есть земля там принадлежала знати. Одновременно с этим создавалось опричное войско, беспрекословно подчиненное царю и имеющее важную особенность. Зачастую европейские армии считали своей ролевой моделью рыцарство или дворянство, что продолжалось вплоть до XX века. Опричное войско же имело стилистическое оформление монашеского ордена и даже ходило в подрясниках. Главой этого «монастыря» был сам царь.

При всей опасности подобных аналогий, структурно и концептуально опричнина напоминала СС в позднем Третьем рейхе. Гитлера не устраивал государственный аппарат Германии с его приверженностью традициям и законам, и особенно армия, всегда смотревшая на фюрера исподлобья. Поэтому со временем СС разросся из его личной охраны до огромного государственного органа со своими силовыми структурами, танковыми дивизиями и тыловыми службами. В СС было запрещено даже сомневаться в решениях фюрера, и аналогичного полного подчинения Грозный требовал от опричников.

Но если отвлечься от структурно-бюрократических нюансов и перейти к сути, то опричнина была инструментом массового террора и репрессий. По приказу царя опричники, не связанные никакими законами и судами, хватали, пытали, убивали любых людей по царскому выбору или лишали их имущества. Для материального обеспечения опричнины выделяли целые города, она владела крупным бизнесом, отнятым у прежних владельцев. Особенно охотно конфискации проводили у крупных наследственных землевладельцев, которых взамен, если им везло, переселяли куда-то на окраину страны.

Интересно, что опричное войско никуда не годилось, если доходило до боя с вооруженными людьми, а не до пыток безоружных. Вершина его позора — знаменитое сожжение Москвы крымским ханом в 1571 году, что стало одной из причин последующей отмены опричнины.

Особой жестокостью отличались опричные казни, метод которых зачастую выбирал царь. Схваченного он приказывал доставить к себе в Александровскую слободу, где решал: утопить человека в реке, сварить в кипятке, расчленить и скормить зверям, поджарить на углях, затравить собаками или медведем. С жестокостью и беззаконием опричнины в целом никто никогда не спорит, и эта тема хорошо освещена в литературе, зато в исторической науке есть до сих пор незавершенная дискуссия о причинах ее появления.

Долгое время ее связывали со строительством централизованного государства — по этой версии, царю нужны были лично преданные люди для борьбы со знатью, которая мешала ему управлять и строила заговоры. Еще в советские годы многие историки были с этим не согласны, так как права крупных землевладельцев (которых иногда ошибочно именуют феодалами) урезал еще царь Иван III.

Царь — это Бог

Согласно принятому среди современных специалистов взгляду, введение опричнины и методы ее действия во многом вытекали из ожидания скорого конца света. Иван Грозный же в связи с этим готовил вверенное ему Богом царство к Страшному суду (в меру своего понимания). Одним из сторонников этой теории является историк Андрей Юрганов.

В 1492 году, пишет он, закончилось седьмое тысячелетие от сотворения мира, которое считалось последним еще во времена ранней церкви. Когда в указанный год конец света не наступил, духовенство и миряне стали думать о возможной ошибке — может быть, не сейчас, а, например, через 70 лет, в 1562 году. По мере приближения этой даты обстановка накалялась — не то, чтобы завтрашний апокалипсис подталкивал к каким-то конкретным действиям, но точно мешал подходить к общественной жизни размеренно и безмятежно.

© Репродукция рисунка с изображением царя Ивана Васильевича Грозного из книги «Портреты, гербы и печати Большой государственной книги» (1672 год) из собрания Государственного исторического музея в Москве

Особая роль в этом процессе, по представлениям русских людей того времени, отводилась царю, власть которого обожествлялась, и все деяния которого были направлены божественной рукой. В то же время деяния царя должны были иметь прямое влияние на исход Страшного суда для подданных, а потому на нем лежала огромная ответственность за искоренение беззакония и неправды. В ходе апокалипсиса, по Писанию, ожидался всплеск беззакония и временное торжество зла, которому христиане обязаны активно сопротивляться.

В сознании Ивана IV эти факты породили концепцию, согласно которой есть две противоположности — праведность и отступничество (измена). Праведник — тот, кто полностью покорен воле Бога, отступник же Бога отвергает. А поскольку царь — прямой провайдер божественной воли, то сопротивление власти равно богоборечеству. Беспрекословное повиновение, напротив, — высшая духовная добродетель. Следовательно, чтобы стать идеальным правителем, необходимо искоренить непослушание.

Это не домыслы историков и не вольные интерпретации, а буквальные цитаты царя и его современников. Сам Иван IV писал об этом в переписке с Андреем Курбским:

«Сопротивляющийся власти Богу противится», а Курбский «на человека озлобившись, на Бога восстал»,

то есть из-за несогласия с решениями правителя стал противиться его воле, которая есть воля Бога.

В той же переписке царь обосновывал опричный террор, ссылаясь на послание апостола Иуды правителям.

« И к о д н и м б у д ь т е м и л о с т и в ы , с р а с с м о т р е н и е м , а д р у г и х с т р а х о м с п а с а й т е , и с т о р г а я и з о г н я , о б л и ч а й т е ж е с о с т р а х о м , — ц и т и р у е т а п о с т о л а И в а н I V . — В и д и ш ь л и , ч т о а п о с т о л п о в е л е в а е т с п а с а т ь с т р а х о м ? Д а ж е в о в р е м е н а б л а г о ч е с т и в е й ш и х ц а р е й м о ж н о в с т р е т и т ь м н о г о с л у ч а е в ж е с т о ч а й ш и х н а к а з а н и й » .

В таком случае в опричном терроре виноват в первую очередь сам царь, подогнавший нужные цитаты из Библии под свои предпочтения, и общая духовная атмосфера в Русском царстве XVI века, которая этому способствовала.

В интересах Англии?

Многие интеллектуалы следуют экономическому детерминизму, считая, что причины любых социальных, политических и культурных явлений нужно искать в экономике. Догмой это было в советском историческом материализме, а современные ученые относятся к подобным теориям с недоверием. Однако для тех, кто верит, что общество — это надстройка над средствами производства (базисом), есть другое объяснение опричнины, предложенное российско-британским историком Александром Эткиндом (признан в РФ иностранным агентом).

© Территория опричнины во второй половине XVI века (заштрихована красным) // Национальный атлас России

В 1550-х Русское царство установило торговые контакты с Англией, внутри которой «открытие» России (точнее, северного морского пути к ней через Белое море) приравняли к открытию Америки. Отношения мгновенно стали очень близкими: царь Иван дал английским купцам свободно и без пошлин торговать оптом и в розницу на Белом море и по всей России. Торговцам других стран, вроде Голландии, приставать к берегам Белого моря было запрещено. Более того, англичане пользовались в России иммунитетом, и в случае совершения преступлений их могли судить в Московской компании в Лондоне. На Белом море им было даровано право основывать торговые фактории, из которых самой важной была фабрика по производству канатов из пеньки. Московские таможенные чиновники не могли никак вмешиваться в работу этого предприятия.

Сделал это царь не по доброте душевной. Российская экономика издавна зависела от экспорта сырья, в эпоху средних веков наибольшую прибыль приносила пушнина. Но к середине XVI века добыча пушнины начала сокращаться, и казне для бесконечных войн нужны были новые источники дохода. Поэтому английские купцы подвернулись очень кстати, и торговля пенькой для канатов Королевского флота была хорошей заменой мехам.

При взгляде на карту расположения опричных земель Эткинд заметил, что они сосредоточены в ключевых для торговли с Англией местах: на Белом море и на Волге, водный путь по которой вел в важную для купцов Персию. Если учесть, что опричниной царь владел как своей вотчиной, то получается, вся прибыль от экспорта теперь шла напрямую в казну Ивана Грозного. Для прямого контроля над этими финансовыми потоками якобы он и затеял эту реформу.

Эткинд не настаивает, что его объяснение опричнины всеобъемлющее и единственно верное. В конце концов, устроение тоталитарного террора — это не самая очевидная и не самая прибыльная бизнес-модель, и экономические факторы не исключают культурные.

Однако историк, будучи исследователем колониализма, подмечает одну закономерность. Жестокий правитель, держащий подданных в страхе путем насилия и живущий за счет экспорта природных ресурсов в более развитую страну, — один из распространенных архетипов колониального владыки. Далеко не всегда колонизаторы брали штурмом дворец вождя и ставили править белого губернатора. Если местный правитель был готов отдать нужное империи по сходной цене и обеспечивал стабильность поставок — то есть свою власть, — империя была согласна. Внутри же собственное племя он мог хоть есть на обед, как африканские людоеды. Колонизаторов это не беспокоило.