«Ну, за космос!» Как наши американцев разыграли

Космическая программа СССР не предусматривала охоту на инопланетную дичь, поэтому решили выдавать еду с собой. Изначально планировалось создать питательные таблетки, которые полностью усваивались бы организмом и не отнимали бы много времени на обед. Но от этой идеи быстро отказались в пользу портативной и полностью готовой к употреблению пищи в тюбиках.

Первым человеком, который съел комплексный обед в космосе, стал Герман Титов. В 1961 году во время суточного орбитального полета он трапезничал трижды. Консервный завод подготовил для него три набора из овощного супа-пюре, печеночного паштета и черносмородинового сока. После приземления, однако, Титов жаловался на головокружения от голода.

Через два года была принята программа по разработке продуктов питания для космонавтов, которую возглавил Институт медико-биологических проблем РАН. Меню стало быстро расширяться. В рационе появились пирожки с килькой, украинский борщ, антрекоты, пожарские котлеты, куриное филе и много чего еще.

Во время экспериментального полета «Союз» — «Аполлон» 1975 года советские космонавты впервые столовались с американцами. И угостили их говяжьим языком, рижским хлебом и… водкой. По крайней мере об этом свидетельствовали этикетки на нескольких тюбиках.

Рассказывает участник того застолья Алексей Леонов:

« И д е я р а з ы г р а т ь а м е р и к а н ц е в п р и н а д л е ж а л а м н е , в Ц е н т р е у п р а в л е н и я п о л е т а м и о н е й д а ж е н е з н а л и . Я в з я л с с о б о й н а к о р а б л ь э т и к е т к и с в о д о ч н ы х б у т ы л о к , п о л о ж и л и х в б о р т ж у р н а л , а с к о т ч у м е н я б ы л . П о с л е т о г о к а к в ы ш л и н а о р б и т у , я н а к л е и л э т и к е т к и н а т ю б и к и с б о р щ о м . А е щ е н а п и с а л л о з у н г и з Ш е к с п и р а : „ О д и в н ы й н о в ы й м и р , ч т о и м е е т т а к и х л ю д е й “ . П о с л е с т ы к о в к и с е л и з а с т о л , м ы с К у б а с о в ы м д о с т а л и т ю б и к и с „ в о д к о й “ . П о т р а д и ц и и , з а в с т р е ч у ! А м е р и к а н ц ы о т к а з ы в а ю т с я — н е л ь з я , н а р у ш е н и е . И н а т е л е к а м е р ы п о к а з ы в а ю т . Г о в о р ю : „ Я с е й ч а с в ы к л ю ч у , ч т о б ы н и к т о н е в и д е л “ . И в ы к л ю ч и л . А с З е м л и к р и ч а т : „ В к л ю ч а й ! “ В о б щ е м , в с е о т к р ы л и т ю б и к и , а т а м б о р щ ! »

К слову, на протяжении 20 лет на советские космические корабли поставляли спиртовую настойку и даже тубы с коньяком для торжественных случаев. Но в начале 80-х решили, что даже в малых дозах алкоголь может негативно повлиять на работоспособность космонавтов.

Расцвет индустрии орбитального питания пришелся на начало 80-х: тогда ассортимент включал более 200 наименований продуктов. К тому времени космонавтов стали переводить с еды в тюбиках на сублимированную. Сейчас тюбики используются в основном для приправ.

Современным космонавтам в плане питания можно позавидовать. Свинина в кисло-сладком соусе, перепела, судак по-польски, осетрина, медовые коврижки, фруктовые десерты… И все это месяцами не теряет своих вкусовых качеств. Скафандр оближешь!