На складах Минобороны все еще находится огромное количество оружия и техники не только советского, но и царского периода истории России. Причем во вполне боеспособном состоянии.

«Кукурузники», сабли и деревянные корабли

В связи с обострившейся мировой обстановкой, в 2013 году Министерство обороны решило провести на военных складах обширную инвентаризацию. Причем, если ранее устаревшее оружие пускали под пресс, то теперь чиновники приняли более мудрое решение — списанное оружие могли купить музеи и частные коллекционеры. Таким образом, было сохранено множество единиц стрелкового и даже холодного оружия, произведенного в России и за рубежом начиная с эпохи правления Николая II. Однако на складах Минобороны можно найти и более серьезное оружие, чем «браунинги», «маузеры» и «парабеллумы».

После распада СССР в наследство новой России достался крупнейший в мире танковый парк, более 20 тысяч машин. Сейчас на складах можно обнаружить экземпляры Т-64, Т-72 и Т-80, выпущенные более 50 лет назад. Достаточно велико и наследие советской авиации. В том же 2013 году был объявлен тендер на утилизацию более 400 устаревших самолетов и вертолетов. Среди них были МиГ-21 и МиГ-23, также разработанные в середине прошлого века. Но настоящим раритетом можно неоспоримо считать поршневой однодвигательный самолет Ан-2, который впервые поднялся в воздух еще в 1947 году.

Есть свои «старички» и на российском флоте. В 1972 году был разработан тральщик проекта 1265 «Яхонт». Особенность тральщика заключается в том, что его корпус изготовлен из дерева. Изначально в качестве основного материала хотели использовать стеклопластик, однако от этой идеи пришлось отказаться — не хватало производственных мощностей. Тем не менее около 20 тральщиков до сих пор состоят на вооружении ВМФ и исправно несут службу в приграничных районах.

Царские пушки при обороне Москвы

И все же хранение устаревшей техники не так бесполезно, как может показаться на первый взгляд. В 1941 году при обороне Москвы на огневые позиции выкатили пушки царского периода, которые успели повоевать против турецких войск на Балканах, а также против японцев во время «маленькой победоносной войны». В октябре 1941 года особенно тяжелые бои пришлись на участок Солнечногорск – Красная поляна. 16-я армия Константина Рокоссовского остро нуждалась в противотанковой артиллерии, однако в ставке лишь разводили руками — все резервы фронта уже были брошены на передовую.

Вскоре выяснилось, что на балансе Мытищинского арсенала хранятся законсервированные гаубицы под 6-дюймовый снаряд. Орудия, которые были приняты на вооружение в 1877 году, оказались вполне боеспособны, однако стрельба из них представляла определенную опасность. И все же бывалые артиллеристы решили, что каждая пушка сможет выдержать до 10 выстрелов. Другая проблема заключалась в отсутствии прицелов, поэтому приходилось стрелять прямой наводкой.

Всего к обороне участка было подготовлено несколько десятков гаубиц. Для надежности их врыли в землю и приготовились к появлению танков. После начала боя немцы долго не могли понять, какое оружие использует противник. Ведь разрывы старинных снарядов очень мало походили на действие принятых на вооружение в СССР пушек. 40-килограммовый снаряд при прямом попадании прошивал броню танка насквозь, а взорвавшись рядом, мог перевернуть машину на бок. В том бою немцы потеряли 15 танков и были вынуждены отступить. А пока противник пытался понять, что за новое оружие использовали русские, Рокоссовский смог выиграть важное время для дальнейшего укрепления обороны.