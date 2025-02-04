У комаров лондонского метро оказалось удивительно древнее происхождение

Генетический анализ окончательно опроверг подземное происхождение разновидности комаров, обитающих в лондонском метро.

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Culex pipiens molestus печально известны со времен Второй мировой войны тем, что кусали лондонцев, укрывавшихся от немецких авианалетов в туннелях и на станциях метро. Эти комары выглядят как обычные домашние Culex pipiens, но в отличие от них способны размножаться под землей и откладывать яйца, не напившись крови.

В 1990-х годах ученые предположили, что C. pipiens molestus мог эволюционировать в самих туннелях лондонского метрополитена, однако с тех пор популяции той же формы были обнаружены под землей по всему миру, что подвергло эту гипотезу сомнению.

Для уточнения происхождения подземных комаров ученые извлекли ДНК из 357 особей C. pipiens molestus, собранных по всей Европе, Северной Африке и Западной Азии, включая 22 исторических образца из Музея естественной истории в Лондоне, и проанализировали различия между ними. Результаты изысканий выложены на сервере препринтов bioRxiv.

И они довольно неожиданные: комары molestus впервые адаптировались к человеческой среде обитания над землей на территории современного Египта на протяжении более 1000 лет — возможно, в связи с возникновением сельскохозяйственных цивилизаций. Самая быстрая скорость накопления генетических различий между pipiens и molestus наблюдалась, по-видимому, около 2000 лет назад.

« Э в о л ю ц и я , в е р о я т н о , п р о и с х о д и л а в т е ч е н и е р я д а л е т , п о к а л ю д и с о з д а в а л и п о д х о д я щ у ю с р е д у о б и т а н и я » , — п о я с н и л э в о л ю ц и о н н ы й б и о л о г Ю к и Х а б а и з К о л у м б и й с к о г о у н и в е р с и т е т а в Н ь ю - Й о р к е .

«В Египте и прилегающих к нему районах Ближнего Востока до прибытия человека было довольно засушливо», поэтому выживание комаров было бы затруднено. После того, как люди поселились, все изменилось, и комары остались, но не только для регулярного питания кровью, добавил он.

Именно доступ к рукотворной воде стал причиной первоначальной зависимости от людей, предположила эволюционный геномист Линди Макбрайд из Принстонского университета. Комары molestus любят размножаться в богатых питательными веществами сточных канавах и туалетах, и когда из живущих в воде личинок развиваются взрослые особи, они уже сыты.

« Э т о о д н а и з в е щ е й , к о т о р а я п о з в о л я е т и м о т к л а д ы в а т ь я й ц а б е з п и т а н и я к р о в ь ю » , — з а м е т и л а М а к б р а й д .

По словам Хабы, в конечном счете эта способность выживать и размножаться внутри и вокруг домов помогла комарам колонизировать подземку.