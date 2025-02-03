Исторический улов: как в Великобритании поймали самого крупного сома

Самого крупного сома в истории Великобритании поймали в графстве Эссекс 34-летним рыбаком Шоном Ингом, передает BBC News.

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Инг, приехавший на рыбалку вместе с супругой, пытался вытащить рыбу из воды больше часа. Он рассказал, что сом натягивал леску даже после часа попыток. Взвешивание и замеры рыбы показали, что вес сома достигает почти 70 килограммов, а длина – 2,5 метра.

Мужчина поймал рыбу еще в 2024 году, однако рекорд зафиксировали в минувшем январе. Уточняется, что прежний рекорд принадлежал сому весом 64,4 килограмма. При этом обоих сомов выловили в одном и том же озере.

Между тем на британском полуострове Ричард рыбак Марк Гриффитс вместе с другом обнаружил редкого для той местности полосатого тунца. Мужчины нашли наполовину мертвую рыбу на берегу и, осмотрев ее, предположили, что перед ними голубой тунец, который водится в водах рядом с графством Корнуолл.Однако пользователи интернет-форума подсказали, что это именно полосатый тунец.