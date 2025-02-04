Что удивительного нашли поисковики в «Медвежьей берлоге»

Одной из главных тайн Смоленска считается легендарная «восточная ставка» Гитлера – «Беренхалле» («Медвежья берлога»). По мнению историков, фюрер посещал Смоленск как минимум дважды – в ноябре 1941-го и в марте 1943-го года. Но правда ли, что для своего главнокомандующего немцы выстроили целый «подземный город»?

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Со времён войны в Красном Бору – одном из районов Смоленска – осталось несколько загадочных объектов, которые, как считают местные жители, могут быть частью единой системы – подземного бункера Адольфа Гитлера. Во-первых, это железобетонная коробка, которую в народе так и называют – «Бункер Гитлера». Предположительно, это либо фортификационное сооружение, либо оголовок вентиляционной системы. В пользу второй версии говорит то, что у объекта имеется «близнец», расположенный на расстоянии 4-х километров. На территории базы отдыха «Спутник» также сохранился бетонный объект с трубой, который называют «Круглый». А в оздоровительном лагере «Старт» находится «Шалаш» — конусообразное сооружение из бетона.

Как утверждает писатель Анатолий Терещенко, германская военно-строительная организация «Тодт» начала строить «Медвежью берлогу» осенью 1941-го года. К работам привлекались русские и польские военнопленные, причём, по слухам, рабочих расстреливали на каждом этапе строительства, чтобы не оставить свидетелей. В середине августа 1942 года бункер уже был готов к эксплуатации. Так как у Гитлера не было особой нужды в смоленской ставке, ею пользовалась немецкая разведшкола «Сатурн». Возможно, спускались под землю и генералы группы армий «Центр», штаб которой располагался в этих же местах. При отступлении фашисты не стали взрывать бункер, а только забетонировали входы в него. По другой версии, русским удалось с боями захватить объект, а входы заделали уже сотрудники НКВД.

« О б у н к е р е з н а л и в с е с м о л я н е , о т м а л а д о в е л и к а , п р и ч ё м с с а м о г о н а ч а л а с т р о и т е л ь с т в а , — о т м е ч а е т Т е р е щ е н к о . — П о с л е в о й н ы л ю б о й м а л ь ч и ш к а м о г л е г к о н а й т и и п о к а з а т ь н е т о л ь к о м а с с и в н ы е б е т о н н ы е к о л п а к и – в х о д ы в б у н к е р , н о и п р и м е р н о о п р е д е л и т ь в н е ш н и е г р а н и ц ы п о д з е м н о г о с о о р у ж е н и я » .

Активно заговорили о таинственном объекте только в эпоху гласности.

« В а п р е л е 1 9 8 9 г о д а в С м о л е н с к е п р и о д н о м и з р а й о н н ы х С о в е т о в б ы л а о р г а н и з о в а н а г р у п п а « П о и с к » < . . . > . А к в а л а н г и с т ы п о п а л и в з а т о п л е н н ы е п о д з е м н ы е к о м м у н и к а ц и и и у с т а н о в и л и , ч т о б у н к е р и м е е т с л о ж н у ю с и с т е м у м и н и р о в а н и я , о б е з в р е д и т ь к о т о р у ю м о ж н о , т о л ь к о о т к а ч а в и з п о д з е м н ы х к о м м у н и к а ц и й в о д у » , — п и с а л а с м о л е н с к и й ж у р н а л и с т С в е т л а н а С а в е н о к .

То, о чем рассказывали свидетели, поражало воображение. Якобы глубина бункера достигала 27 метров. Основное пространство «Беренхалле» занимала ставка командира группировки и узел связи, получивший название «Винтовая лестница». Кроме того, под землёй имелся зал для совещаний на 250 человек, жилые помещения, склады, столовые и даже бани. Подземные тоннели вели к железным и автомобильным дорогам. Рассказывали даже о миниатюрной подводной лодке для плавания по Днепру.

Новые исследования в Красном Бору были предприняты в 2003 году уже под эгидой администрации Смоленской области. Но результаты оказались гораздо скромнее «перестроечных» – под землёй нашлась лишь пара водопроводов, электрооборудование и очистные сооружения, построенные немцами. Ничего другого, как уверяют власти, в этих местах не существует. Они также ссылаются на немецкие архивные данные, свидетельствующие, что ставки фюрера как таковой не было, а уже построенные объекты были в 1942 году переданы группе армий «Центр». Впрочем, с легендой о «подземном городе Гитлера» не готовы расстаться даже многие учёные. По их мнению, рассекречиванию информации могут препятствовать спецслужбы.