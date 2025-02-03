Почему Ост-Индскую компанию считают «самой страшной фирмой в истории»

К началу XVII столетия все удобные пути к Индии и торговля с колониями, которые лежали на этом пути, оказались в ведении Иберийской (испано-португальской) унии. И Британию, естественно, это не устраивало. Конечно же, можно было по старинке начать очередную войну, но англичане поступили хитрее.

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И португальцы, и испанцы эксплуатировали туземцев по одной системе: торговлю вело исключительно правительство, поэтому грузы могли перевозиться только на правительственных кораблях, за что взималась большая плата. При этом кораблей было немного, а в самой метрополии товары могли храниться лишь на дорогих правительственных складах. В результате потребности Европы не удовлетворялись, а цены на колониальные товары были сильно завышены.

Новые морские державы Голландия, Франция и Англия хотели изменить установившийся порядок, но ввязываться в войну в их планы не входило. Монархии предпочли отдать дело в руки своих подданных, наделив их до поры до времени широкими полномочиями и поддержав военными силами. Так Ост-Индская компания возникла сначала в Англии (1600 г.), затем в Голландии (1602 г.) и во Франции (1664 г.). Конечно, желающих откусить от индийского пирога было значительно больше, но именно эти три державы вели основную борьбу.

Французы ушли из Индии уже в 1769 году после столкновения с Британской Ост-Индской компанией. Голландская компания успела побывать самой богатой в 1669 году и вытеснить португальцев и англичан из Индонезии, но приблизительно через сто лет проиграла войну Британской империи и в итоге объявила о банкротстве в 1798 году.

Английская (а после Британская) Ост-Индская компания, учрежденная Елизаветой I с правом монопольной торговли на всем восточном пространстве (от мыса Доброй надежды до Магелланова пролива), просуществовала почти 300 лет (до 1874 г.), пока не перешла под полный контроль британской короны. В результате все преступления англосаксов в колониях теперь ассоциируются не с Британской империей, а с Ост-Индской компанией. Очень выгодная позиция.

Британская Ост-Индская компания для англичан стала безопасным средством экспансии. Расширение зоны влияния проводилось в разных форматах: индийские князья могли вести свою деятельность только с ведома компании, а индийцы содержали британскую армию, за что Ост-Индская компания любезно защищала коренное население. Князьям разрешали не платить субсидии только при условии наделения англичан полномочиями по сбору налога с княжеских земель. Однако тут британское правительство лукавило и отнимало земли за «дурное управление» или неуплату налогов. За отказ от выполнения субсидиарного договора индийскому князю грозила война.

В целом после завоевания большей части Индии только за 15 лет британцы вывезли богатств на сумму около миллиарда фунтов стерлингов. Полученные Ост-Индской компанией деньги пошли на кредиты для британских парламентариев, отсюда такая лояльность со стороны парламента. Именно на эти деньги совершалась промышленная революция в Англии.

Руководство Ост-Индской компании очень хорошо разбиралось во внутренних конфликтах Индии и понимало, что они ослабляют единство страны. Знали англичане и о высоком уровне развития ремесла и торговли, в первую очередь в Бенгалии. Поэтому неудивительно, что для расширения масштабов производства армия компании под руководством Роберта Клайва напала на бенгальскую территорию.

Одержав победу, Ост-Индская компания сразу присвоила себе все деньги и драгоценности из казны завоеванной страны. Это в очередной раз умножило ее капитал и позволило заниматься еще более крупными торговыми операциями.

В Бенгалии компания, преследуя все те же цели увеличения прибыли, распределила местных ремесленников между всеми владениями британцев и заставила их отдавать свою продукцию по заниженным ценам, что, кстати, не избавляло население от уплаты повышенного налога.

Страшным результатом такой разрушительной политики была гибель миллионов бенгальцев. В 1769-1770 гг. от недоедания умерли от 7 до 10 миллионов человек, а десятью годами позже, когда ситуация снова обострилась, голод унес жизни еще несколько миллионов.

Деятельность Британской Ост-Индской компании способствовала только деградации индийцев: они разорялись, их традиционные ремесла угасали, земледелие приходило в упадок. Всего за период господства компании в Индии умерли 40 миллионов местных жителей.

Однако Британская Ост-Индская компания губила не только Индию и ее коренное население.

В 1711 году компания основала свое торговое представительство в китайском Гуанчжоу для закупок чая. Однако скоро покупать что-либо за серебро у конкурентов в Азии стало невыгодно. И тогда Ост-Индская компания основала «Китайскую внутреннюю миссию», которая преследовала вовсе не благородную миссию пристрастить китайских крестьян к опиуму, плантации которого возделывались в захваченной компанией Бенгалии.

В результате пропаганды курения опиума в Китае появился огромный рынок сбыта, который и заполонила Британская Ост-Индская компания. В 1799 году китайское правительство запретило ввоз опиума, но компания продолжала поставлять его контрабандной, по 900 тонн в год. Когда к концу 1830-х императорский двор был перепуган тем, что наркотик употребляли уже даже стражи порядка, а поставки опиума составляли 1400 тонн в год, то за контрабанду была введена смертная казнь.

После уничтожения партии опиума в 1188 тонн (1839 г.) китайский губернатор предложил англичанам сделку: чай в обмен на добровольно сданный наркотик. Многие согласились, причем каждый дал подписку о том, что не будет больше торговать опиумом на территории Китая.

Схема наркоторговли начала разрушаться, что затронуло интересы не только отдельных лиц, но и всей Британской империи. Уменьшение английских кошельков послужило поводом для начала Первой опиумной войны, по итогам которой импорт наркотика был легализован, а деградация и масштабное вымирание китайского населения продолжились.