Какие территориальные претензии могут быть у Канады и Мексики к США

После того, как Дональд Трамп второй раз стал президентом, США стала проводить буквально рейдерскую политику в отношении сразу нескольких государств: соседних Мексики и Канады, Дании, Понами, Колумбии и т.д. За более чем 200 лет своего существования Соединенные Штаты неоднократно вступали в военные конфликты и вторгались на территории других стран. Особенно это актуально для Американского континента, который еще в первой половине XIX века был провозглашен зоной интересов Вашингтона. Политика Штатов привела к тому, что у ряда стран накопились к ним территориальные претензии.

На официальном уровне правительство Мексиканские соединенные штаты не предъявляют территориальных претензий к своему северному соседу. Однако местные политики и государственные деятели неоднократно выступали с претензиями к США.

Корень вопроса лежит в Американо-Мексиканской войне 1846-1848 годов. Тогда США одержали победу и отхватили от Мексики огромный кусок – более половины ее территории. Ныне на них располагаются штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада, Юта и другие.

В октябре 2017 года мексиканский политик и бывший кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас вместе с адвокатом Уильямом Хадманом обратились в суд с требованием признать недействительным договор 1848 года об уступке земель. По мнению Хадмана, тогдашнее правительство Мексики действовало не по своей воле, а под диктовку США.

Карденас полагает, что договор можно признать недействительным и вернуть земли, входившие в состав Мексики до 1848 года. Стоит отметить, что эксперты уже неоднократно отмечали, что из-за роста латиноамериканского населения в Калифорнии и соседних штатах Мехико в будущем может поставить вопрос о возвращении этих территорий под свой контроль.

Оттава предъявляет территориальные претензии к США по поводу моря Бофорта (район Северного Ледовитого океана). Все дело в огромных запасах энергоносителей в этом месте. Предположительно, местный континентальный шельф содержит порядка 1,7 миллиарда кубов природного газа и более миллиарда тонн нефти.

Кроме того, Канада настаивает на принадлежности Северо-Западного прохода (СЗП) – морского пути, который пролегает через Северный Ледовитый океан вдоль Североамериканского континента, огибая Канаду, а затем Аляску, входящую в состав США.

На севере этот путь является кратчайшим из Атлантического океана в Тихий. Оттава оспаривает Северо-Западный проход у Вашингтона еще с 1960-х годов, когда между основными мировыми державами началась борьба за территории Арктики.

Канадская сторона, ссылаясь на «историческое право» утверждает, что проходящий через Канадский Арктический архипелаг путь является внутренними водами страны. А это значит, что СЗП должен быть под юрисдикцией Оттавы, а не Вашингтона. Несколько раз американо-канадские отношения серьезно осложнялись из-за захода кораблей США в воды Северо-Западного прохода.

Также Оттава предъявляет к Вашингтону претензии по целому ряду островов, расположенных на границе между провинциями Британская Колумбия и Нью-Брансвик с канадской стороны, и штатами Аляска и Мэн - с американской.

Куба

Остров Свободы претендует на территорию базы ВМФ США Гуантанамо, расположенную на юго-восточной оконечности Кубы. База размером 117 квадратных километров была арендована Соединенными Штатами в 1903 году в соответствии с бессрочным договором, который может быть расторгнут только по согласию обеих сторон. В отношении аренды действует принцип экстерриториальности – это значит, что Гуантанамо фактически является территорией США, и законы Кубы на ней не действуют.

Гавана неоднократно предъявляла Вашингтону претензии и требовала вернуть территорию базы. Первый раз это произошло в 1959 году, после прихода к власти Фиделя Кастро. Во второй раз кубинское правительство предприняло попытку в 2002 году, когда в Гуантанамо открылась тюрьма. В 2008 году Верховный суд США официально признал, что с юридической точки зрения территория базы – это не заграница.

Ямайка, Никарагуа, Гаити

Остальные территориальные претензии к США касаются небольших островов и рифов. Так, Ямайка, Никарагуа и Колумбия претендуют на риф Бахо-Нуэво. Ранее на него претендовал Гондурас, который позже признал риф территорией Колумбии.

Также территориальные претензии к Соединенным Штатам выдвигает Гаити. Предмет спора – небольшие острова Навассо, Макдоналд и Херд. Принадлежность островов республике зафиксирована в конституции страны, но Вашингтон отдавать их не собирается.