4 февраля: кого нужно вспомнить и что можно отпраздновать в этот день

4 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
4 февраля в мире отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Православные верующие вспоминают святого апостола Тимофея. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 февраля 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
Всемирный день борьбы против рака
Рак — общее обозначение более ста болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, способных распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Именно метастазы являются основной причиной летального исхода.
Согласно исследованиям, причиной 90 процентов злокачественных новообразований являются канцерогенные факторы окружающей среды: инфекции, токсичные вещества на производстве, ионизирующее, ультрафиолетовое и электромагнитное излучение, химическое загрязнение воздуха и воды. А также особенности образа жизни человека: неправильное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и так далее.
Международный день человеческого братства
4 февраля 2019 года в ходе встречи Папы Римского Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».
Встреча была направлена на развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни и конфликтов. Религиозные лидеры подчеркнули в документе, что истинная вера способствует гармонии во внутреннем и окружающем человека мире. Она должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды и насилия.
Какие еще праздники отмечают в мире 4 февраля
- Национальный день домашнего супа в США;
- День неандертальца;
- День рождения резиновых калош.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святого апостола Тимофея Ефесского
Согласно преданию, святой Тимофей был обращен ко Христу в 52 году апостолом Павлом. Позже он стал его учеником и неотлучным спутником в проповеди Евангелия. В 65 году Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой святой управлял 15 лет.
Свой жизненный путь Тимофей завершил мученически. Однажды в Ефесе язычники устроили праздник в честь идолов. Апостол всеми силами старался остановить их от нечестивых обрядов. Тогда озлобленная толпа забила Тимофея камнями.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 февраля
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeникa Aнacтacия Пepcиянинa;
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Жaбынcкoгo.
Приметы на 4 февраля
На Руси 4 февраля называли Тимофеевым днем, или Тимофеем-полузимником — считалось, что на этот праздник приходится середина зимы.
- Снегопад сегодня предвещает богатый урожай.
- Яркое солнце в полдень обещает раннюю весну.
- Метель, которая началась 4 февраля, может продлиться еще неделю.
- Запотевшие окна — к скорому потеплению.
Кто родился 4 февраля
Михаил Пришвин (1873-1954)
Русский писатель и публицист, широко известен как автор рассказов и повестей о животных: «Кладовая солнца», «Кащеева цепь», «Осударева дорога», «Лесная капель», «Фацелия», «Корабельная чаща», «Мирская чаша» и других.
Элис Купер (77 лет)
Американский певец, автор песен и актер, известен своим эпатажным образом и сценическими шоу. Он начал свою карьеру в 1960-х годах и с тех пор выпустил десятки альбомов. Самый популярный из них — Welcome to My Nightmare (1975).
Кто еще родился 4 февраля
- Сергей Гриньков (1967-1995) — советский и российский фигурист;
- Вячеслав Володин (61 год) — председатель Госдумы РФ;
- Климент Ворошилов (1881-1969) — российский революционер, Маршал Советского Союза.