Ялтинская конференция: как проходила встреча глав СССР, США и Британии

Девять пунктов Ялтинской конференции. Что ТАСС писал о встрече глав СССР, США и Британии
Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Эта была уже вторая встреча лидеров антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Первоначально предполагалось провести встречу вдали от линии фронта, в Великобритании или на острове Мальта. Однако по настоянию Иосифа Сталина конференция состоялась в Ялте. Для лидера советского государства было важно показать ужасающие потери СССР во время войны.
Основные положения
Всего лидеры собирались обсудить девять пунктов. Все они были в подробностях освещены Телеграфным агентством Советского Союза.
Первый пункт, который назывался "Разгром Германии", был посвящен обсуждению военных планов трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага. Сообщается, что военные штабы также встречались по ходу конференции ежедневно.
«Эти совещания были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше», — писал корреспондент ТАСС, заканчивая раздел заявлением о том, что нацистская Германия обречена, а германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения.
Следующий пункт был посвящен оккупации Германии и контролю над ней. В хронике заседания, переданной сотрудником агентства, говорится, что были приняты решения об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые будут совместно предписаны нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено.
«Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира», — говорилось в Вестнике военной информации от 4 февраля 1945 года.
Также лидеры трех держав определились с дальнейшими действиями оккупационных зон Рейха. В соответствии с согласованным планом для вооруженных сил трех держав были определены в Германии особые зоны.
«Планом предусмотрены координационная администрация и контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав с местом пребывания в Берлине», — говорится в одном из материалов о конференции.
Репарации и создание ООН
Третий раздел освещал вопросы высчитывания репараций с Германии. Решением Ялтинской конференции создана специальная комиссия по возмещению убытков, работающая в Москве. Ей было поручено рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союзным странам.
Четвертым же пунктом отмечены переговоры о Конференции "объединенных наций". Согласно сообщению ТАСС, лидерами провозглашалась необходимость создания всеобщей международной организации на основе конференции в Думбартон-Оксе (особняк XIX века в пригороде Вашингтона, в котором в 1944 году прошла международная конференция стран — участников Антигитлеровской коалиции).
«Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, экономических, социальных причин войны, путем тесного постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов».
Первое заседание конференции было запланировано на 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско, США, — передавали корреспонденты агентства.
Будущее Европы
Пятый пункт включал в себя Декларацию об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики трех держав и их совместные действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами.
«Три правительства будут совместно помогать народам в любом освобожденном европейском государстве и народам бывших государств-сателлитов оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства это потребуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам; c) создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа; d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов», — сообщается в хронике.
Шестой пункт подразумевал решение польской проблемы. "Желание видеть сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу" — основной мотив рассмотрения польского вопроса. Лидеры стран-участниц пришли к согласию о создании временного польского правительства, которое должно быть реорганизовано на более широкой демократической базе. А седьмой пункт предполагал расширение антифашистского Вече национального освобождения Югославии, которое было главной партизанской движущей силой в годы войны, за счет включения членов последнего югославского парламента — Скупщины.
«Должен быть создан постоянный механизм для регулярной консультации между тремя министрами иностранных дел. Поэтому министры иностранных дел будут встречаться так часто, как это потребуется», — передает корреспондент ТАСС о восьмом пункте Ялтинской конференции.
По его словам, совещания министров нужно проводить каждые три-четыре месяца поочередно в трех столицах СССР, США и Великобритании.
Заключительным же пунктом была выдвинута идея единства как в организации мира, так и в ведении войны.
«Наша общая решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для "Объединенных наций», — передавали корреспонденты агентства данные, провозглашенные на конференции.
«Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира», — так завершается сводка, переданная сотрудниками ТАСС с Ялтинской конференции.
Реакция общественности на итоги Ялтинской конференции
12 февраля 1945 года корреспонденты ТАСС сообщили о рабочих автозавода имени Сталина, которые с "напряженным вниманием" слушали сообщение о конференции руководителей трех держав. Все рабочие единодушно заявили, что они умножат свои усилия для ускорения победы над врагом, сообщается в документе ТАСС.
«В эти дни могучего наступления Красной армии все мы работали с особой энергией. Сегодня товарищ Сталин, президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль еще раз подтвердили, что нацистская Германия обречена, еще более мощные удары будут вскоре нанесены в сердце фашистской Германии с востока, запада, севера и юга. Чтобы подкрепить эти удары, будем — каждый на своем посту — работать еще плодотворнее!» — заявил слесарь-сдатчик, стахановец Жиганов, узнав об итогах переговоров.
Установщик Тяпкин в своей воодушевленной речи добавил, что нацистская Германия обречена, а фашизм будет уничтожен. Также редакция агентства сообщает и о других митингах в цехах автозавода.
Помимо рабочих, ученая общественность так же горячо встречала новость о Ялтинской конференции. Президент Академии наук СССР академик Владимир Комаров декларировал позицию советских деятелей науки:
«Пришел час возмездия! Советские ученые приложат все свои силы, знания и опыт для того, чтобы быстрее залечить раны, причиненные нашей стране гитлеровцами, для того, чтобы сделать нашу Родину еще более прекрасной, цветущей, могучей и несокрушимой».
Командиры производства, рабочие, инженеры ночной смены завода "Динамо" им. С.М. Кирова после услышанного по радио сообщения о проходящей конференции устроили торжественный митинг, сообщает ТАСС.
Об итогах встречи трех союзных держав быстро узнали города и поселки Донбасса. Забойщик Иван Петров заявил:
«Скоро Германии будут нанесены новые сокрушительные удары с востока, запада, севера и юга. Красная армия и армии наших союзников сотрут с лица земли нацистскую партию. Ни один фашистский бандит не уйдет от ответственности!»
Горняки открыто поддержали старого забойщика, а коллектив "Кочегарки" обязался к 22 февраля завершить двухмесячный план угледобычи, передает корреспондент ТАСС.