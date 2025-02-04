Ялтинская конференция: как проходила встреча глав СССР, США и Британии

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Эта была уже вторая встреча лидеров антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Первоначально предполагалось провести встречу вдали от линии фронта, в Великобритании или на острове Мальта. Однако по настоянию Иосифа Сталина конференция состоялась в Ялте. Для лидера советского государства было важно показать ужасающие потери СССР во время войны.

© ТАСС

Основные положения

Всего лидеры собирались обсудить девять пунктов. Все они были в подробностях освещены Телеграфным агентством Советского Союза.

Первый пункт, который назывался "Разгром Германии", был посвящен обсуждению военных планов трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага. Сообщается, что военные штабы также встречались по ходу конференции ежедневно.

« Э т и с о в е щ а н и я б ы л и в в ы с ш е й с т е п е н и у д о в л е т в о р и т е л ь н ы с о в с е х т о ч е к з р е н и я и п р и в е л и к б о л е е т е с н о й к о о р д и н а ц и и в о е н н ы х у с и л и й т р е х с о ю з н и к о в , ч е м э т о б ы л о к о г д а - л и б о р а н ь ш е » , — п и с а л к о р р е с п о н д е н т Т А С С , з а к а н ч и в а я р а з д е л з а я в л е н и е м о т о м , ч т о н а ц и с т с к а я Германия обречена, а германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения.

Следующий пункт был посвящен оккупации Германии и контролю над ней. В хронике заседания, переданной сотрудником агентства, говорится, что были приняты решения об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые будут совместно предписаны нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено.

« Н а ш е й н е п р е к л о н н о й ц е л ь ю я в л я е т с я у н и ч т о ж е н и е г е р м а н с к о г о м и л и т а р и з м а и н а ц и з м а и с о з д а н и е г а р а н т и и в т о м , ч т о Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира», — говорилось в Вестнике военной информации от 4 февраля 1945 года.

Также лидеры трех держав определились с дальнейшими действиями оккупационных зон Рейха. В соответствии с согласованным планом для вооруженных сил трех держав были определены в Германии особые зоны.

« П л а н о м п р е д у с м о т р е н ы к о о р д и н а ц и о н н а я а д м и н и с т р а ц и я и к о н т р о л ь , о с у щ е с т в л я е м ы е ч е р е з Ц е н т р а л ь н у ю К о н т р о л ь н у ю К о м и с с и ю , с о с т о я щ у ю и з Г л а в н о к о м а н д у ю щ и х т р е х д е р ж а в с м е с т о м п р е б ы в а н и я в Берлине», — говорится в одном из материалов о конференции.

Репарации и создание ООН

Третий раздел освещал вопросы высчитывания репараций с Германии. Решением Ялтинской конференции создана специальная комиссия по возмещению убытков, работающая в Москве. Ей было поручено рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союзным странам.

Четвертым же пунктом отмечены переговоры о Конференции "объединенных наций". Согласно сообщению ТАСС, лидерами провозглашалась необходимость создания всеобщей международной организации на основе конференции в Думбартон-Оксе (особняк XIX века в пригороде Вашингтона, в котором в 1944 году прошла международная конференция стран — участников Антигитлеровской коалиции).

« М ы р е ш и л и в б л и ж а й ш е е в р е м я у ч р е д и т ь с о в м е с т н о с н а ш и м и с о ю з н и к а м и в с е о б щ у ю м е ж д у н а р о д н у ю о р г а н и з а ц и ю д л я п о д д е р ж а н и я м и р а и б е з о п а с н о с т и . М ы с ч и т а е м , ч т о э т о с у щ е с т в е н н о к а к д л я п р е д у п р е ж д е н и я а г р е с с и и , т а к и д л я у с т р а н е н и я п о л и т и ч е с к и х , э к о н о м и ч е с к и х , с о ц и а л ь н ы х п р и ч и н в о й н ы , п у т е м т е с н о г о п о с т о я н н о г о с о т р у д н и ч е с т в а в с е х м и р о л ю б и в ы х н а р о д о в » .

Первое заседание конференции было запланировано на 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско, США, — передавали корреспонденты агентства.

Будущее Европы

Пятый пункт включал в себя Декларацию об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики трех держав и их совместные действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами.

« Т р и п р а в и т е л ь с т в а б у д у т с о в м е с т н о п о м о г а т ь н а р о д а м в л ю б о м о с в о б о ж д е н н о м е в р о п е й с к о м г о с у д а р с т в е и н а р о д а м б ы в ш и х г о с у д а р с т в - с а т е л л и т о в о с и в Е в р о п е , г д е , п о и х м н е н и ю , о б с т о я т е л ь с т в а э т о п о т р е б у ю т : а ) с о з д а в а т ь у с л о в и я в н у т р е н н е г о м и р а ; b ) п р о в о д и т ь н е о т л о ж н ы е м е р о п р и я т и я п о о к а з а н и ю п о м о щ и н у ж д а ю щ и м с я н а р о д а м ; c ) с о з д а в а т ь в р е м е н н ы е п р а в и т е л ь с т в е н н ы е в л а с т и , ш и р о к о п р е д с т а в л я ю щ и е в с е д е м о к р а т и ч е с к и е э л е м е н т ы н а с е л е н и я и о б я з а н н ы е в о з м о ж н о с к о р е е у с т а н о в и т ь п у т е м с в о б о д н ы х в ы б о р о в п р а в и т е л ь с т в а , о т в е ч а ю щ и е в о л е н а р о д а ; d ) с п о с о б с т в о в а т ь , г д е э т о о к а ж е т с я н е о б х о д и м ы м , п р о в е д е н и ю т а к и х в ы б о р о в » , — с о о б щ а е т с я в х р о н и к е .

Шестой пункт подразумевал решение польской проблемы. "Желание видеть сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу" — основной мотив рассмотрения польского вопроса. Лидеры стран-участниц пришли к согласию о создании временного польского правительства, которое должно быть реорганизовано на более широкой демократической базе. А седьмой пункт предполагал расширение антифашистского Вече национального освобождения Югославии, которое было главной партизанской движущей силой в годы войны, за счет включения членов последнего югославского парламента — Скупщины.

« Д о л ж е н б ы т ь с о з д а н п о с т о я н н ы й м е х а н и з м д л я р е г у л я р н о й к о н с у л ь т а ц и и м е ж д у т р е м я м и н и с т р а м и и н о с т р а н н ы х д е л . П о э т о м у м и н и с т р ы и н о с т р а н н ы х д е л б у д у т в с т р е ч а т ь с я т а к ч а с т о , к а к э т о п о т р е б у е т с я » , — п е р е д а е т к о р р е с п о н д е н т Т А С С о в о с ь м о м п у н к т е Я л т и н с к о й к о н ф е р е н ц и и .

По его словам, совещания министров нужно проводить каждые три-четыре месяца поочередно в трех столицах СССР, США и Великобритании.

Заключительным же пунктом была выдвинута идея единства как в организации мира, так и в ведении войны.

« Н а ш а о б щ а я р е ш и м о с т ь с о х р а н и т ь и у с и л и т ь в п р е д с т о я щ и й м и р н ы й п е р и о д т о е д и н с т в о ц е л е й и д е й с т в и й , к о т о р о е с д е л а л о в с о в р е м е н н о й в о й н е п о б е д у в о з м о ж н о й и н е с о м н е н н о й д л я " О б ъ е д и н е н н ы х н а ц и й » , — п е р е д а в а л и к о р р е с п о н д е н т ы а г е н т с т в а д а н н ы е , п р о в о з г л а ш е н н ы е н а к о н ф е р е н ц и и .

© РИА Новости

« П о б е д а в э т о й в о й н е и о б р а з о в а н и е п р е д п о л а г а е м о й м е ж д у н а р о д н о й о р г а н и з а ц и и п р е д о с т а в я т с а м у ю б о л ь ш у ю в о з м о ж н о с т ь в о в с е й и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а д л я с о з д а н и я в б л и ж а й ш и е г о д ы в а ж н е й ш и х у с л о в и й т а к о г о м и р а » , — т а к з а в е р ш а е т с я с в о д к а , п е р е д а н н а я с о т р у д н и к а м и Т А С С с Я л т и н с к о й к о н ф е р е н ц и и .

Реакция общественности на итоги Ялтинской конференции

12 февраля 1945 года корреспонденты ТАСС сообщили о рабочих автозавода имени Сталина, которые с "напряженным вниманием" слушали сообщение о конференции руководителей трех держав. Все рабочие единодушно заявили, что они умножат свои усилия для ускорения победы над врагом, сообщается в документе ТАСС.

« В э т и д н и м о г у ч е г о н а с т у п л е н и я К р а с н о й а р м и и в с е м ы р а б о т а л и с о с о б о й э н е р г и е й . С е г о д н я т о в а р и щ С т а л и н , п р е з и д е н т США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль еще раз подтвердили, что нацистская Германия обречена, еще более мощные удары будут вскоре нанесены в сердце фашистской Германии с востока, запада, севера и юга. Чтобы подкрепить эти удары, будем — каждый на своем посту — работать еще плодотворнее!» — заявил слесарь-сдатчик, стахановец Жиганов, узнав об итогах переговоров.

Установщик Тяпкин в своей воодушевленной речи добавил, что нацистская Германия обречена, а фашизм будет уничтожен. Также редакция агентства сообщает и о других митингах в цехах автозавода.

Помимо рабочих, ученая общественность так же горячо встречала новость о Ялтинской конференции. Президент Академии наук СССР академик Владимир Комаров декларировал позицию советских деятелей науки:

« П р и ш е л ч а с в о з м е з д и я ! С о в е т с к и е у ч е н ы е п р и л о ж а т в с е с в о и с и л ы , з н а н и я и о п ы т д л я т о г о , ч т о б ы б ы с т р е е з а л е ч и т ь р а н ы , п р и ч и н е н н ы е н а ш е й с т р а н е г и т л е р о в ц а м и , д л я т о г о , ч т о б ы с д е л а т ь н а ш у Р о д и н у е щ е б о л е е п р е к р а с н о й , ц в е т у щ е й , м о г у ч е й и н е с о к р у ш и м о й » .

Командиры производства, рабочие, инженеры ночной смены завода "Динамо" им. С.М. Кирова после услышанного по радио сообщения о проходящей конференции устроили торжественный митинг, сообщает ТАСС.

Об итогах встречи трех союзных держав быстро узнали города и поселки Донбасса. Забойщик Иван Петров заявил:

« С к о р о Германии будут нанесены новые сокрушительные удары с востока, запада, севера и юга. Красная армия и армии наших союзников сотрут с лица земли нацистскую партию. Ни один фашистский бандит не уйдет от ответственности!»

Горняки открыто поддержали старого забойщика, а коллектив "Кочегарки" обязался к 22 февраля завершить двухмесячный план угледобычи, передает корреспондент ТАСС.