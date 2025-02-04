Талисман для камикадзе: что брали в последний полет летчики-самураи

В одном из военно-исторических музеев Японии хранится записка с такими словами: «Сегодня судьба нашей страны в моих руках. Мы — защитники нашей страны. Вы можете забыть меня, когда меня не будет, но, пожалуйста, живите лучше, чем вы жили раньше. Не беспокойтесь и не унывайте». Ее оставил лейтенант императорских ВВС Шунсуке Томиясу. Впрочем, подобные письма с похожими же словами оставлял каждый камикадзе перед последним полетом. Но традиция предписывала не только оставлять память о себе, но и брать...

Самурайский клинок

Холодное оружие было обязательным спутником настоящего японского воина. Правда, сейчас сложно установить, какое именно – ведь самурайские традиции предполагали использование самых разных типов клинков (в том числе и ритуальных) в зависимости от ситуации. Но мечи и кинжалы, что брали с собой летчики в последний полет, естественно, не сохранились, а фотографии камикадзе редки и малоинформативны.

В прощальных стихах нередко упоминается кусунгобу (у нас более известный как танто), но, как полагает Юрий Иванов, автор труда «Камикадзе: пилоты-смертники. Японское самопожертвование во время войны на Тихом океане», скорее всего это лирическое искажение реальности или редкое исключение. В 1944-1945 гг. японская промышленность была слишком потрепана войной, чтобы расходовать металл и производственные мощности на производство ритуальных клинков. Да и на фото камикадзе чаще всего можно увидеть с обычными военными мечами син-гунто.

Хатимаки и сэниннбари

Обязательным атрибутом камикадзе была хатимаки. Так называлась белая головная повязка с изображением красного круга – солнца. Обычно на нее также наносили патриотические надписи: «Обязательно победить!», «Семь жизней за императора!» и т.д.

А вот сэннинбари – «пояс тысячи стежков» — был не у всех. Этот ритуальный подарок загодя готовили для летчика его мать, сестра или возлюбленная. Они выходили на улицы и просили встречных девушек – желательно молодых и невинных – сделать стежок на поясе. Даже за два-три месяца, которые уходили на подготовку камикадзе, не всем удавалось собрать тысячу стежков.

Амулеты и талисманы

Впрочем, как рассказывают Рикихэй Иногути и Тадаси Накадзима в книге «Божественный ветер», в среде летчиков-самоубийц были распространены различные талисманы. Их брали с собой в последний полет, что называется «на удачу». Нет, не для того, чтобы уцелеть, летчики надеялись, что амулеты помогут им быстрее найти цель и выполнить свою божественную миссию. Талисманы обычно присылали родные, покупая их в синтоистских и буддистских храмах. Это были куколки, свитки с молитвами, фигурки журавлей, воздушные змеи...

В полет с женой

Описаны случаи, когда летчики брали с собой в полет прах или локоны своих детей. родственников или друзей, которые также мечтали стать камикадзе, но погибли, не дождавшись своего часа. Таким образом, как бы исполнялась мечта умершего. Но самый уникальный случай произошел уже после того, как император Хирохито подписал акт о капитуляции. Тогда группа камикадзе, не желавших соглашаться с поражением, решила выполнить свою миссию. Как рассказывает Фредерик Шерман в книге «Война на Тихом океане. Авианосцы в бою», один из летчиков Тецуо Тенифуджи взял в последний полет свою жену Асако. Долгое время этот случай считался красивой легендой, но достоверность фактов была подтверждена представителями японских вооруженных сил в 1957 году. Семьи Тецуо и Асако получили свидетельства о смерти и денежную компенсацию.