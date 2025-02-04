«Дом под юбкой»: почему убрали памятник балерине на Тверском бульваре

В 2018 году московские общественники и жители дома №17 на Тверской начали активно убеждать власти в необходимости восстановить исторический облик здания. А конкретно – вернуть на место скульптуру «балерины». Молодую женщину в длинном платье, крепко сжимающую правой вытянутой рукой серп и молот, установили на ротонде в 1940 году, но в 1958 демонтировали. Причины для этого оказались банальными. И к политике они вряд ли имели отношение.

Негласный символ

«Балерина» стала одним из негласных символов столицы. Одни считали, что она олицетворяет советскую Москву – юную, цветущую, полную надежд. Другие – что девушка стала символом встречи и знакомства с Москвой. Она гостеприимно встречала приезжающих, в том числе спешащих с Белорусского вокзала в центр.

Для москвичей и гостей столицы «балерина» являлась знаковой фигурой. Она завершала архитектурную целостность сталинской многоэтажки и хорошо гармонировала с памятником Пушкину. Влюбленные, командировочные, студенты часто назначали встречи на Пушкинской площади. И для надежности уточняли – «у дома «под юбкой».

Выполнить скульптуру для задающего архитектурный облик столицы дома поручили Георгию Мотовилову – будущему «отцу советской школы рельефа». Чтобы стать выдающимся монументалистом, он отрекся от дворянского происхождения – после революции уничтожил документы, приписал несколько лет к дате рождения и переучился с врача на скульптора. Несоветская образованность и нежелание вступать в партию вызывали вопросы, поэтому Мотовилова часто не приглашали на важные выставки и не приняли в Академию художеств. Но про его опыт непременно вспоминали, когда речь заходила о проектах государственной важности.

Георгий Мотовилов оформил несколько станций метрополитена, в том числе «Новокузнецкую», «Пр-т Мира», «Парк культуры» и «Комсомольскую». За барельефы Сталина и Ленина на «Калужской» получил Сталинскую премию. Скульптур создал памятники Алексею Толстому в Москве, Михаилу Кутузову в Смоленске, Николаю Некрасову в Ярославле. А его «Металлург», получивший в Париже Золотую медаль, сегодня выставлен в Третьяковке. Неудивительно, что архитектор Аркадий Мордвинов привлек к оформлению одной из сталинских многоэтажек именно Мотовилова.

Жена или любовница?

Существует легенда, что прототипом «балерины» стала прима Большого театра Ольга Лепешинская. У нее якобы с Вождем был роман. И вроде как именно поэтому любимица Сталина появилась на культовой многоэтажке. Но сама Лепешинская неоднократно опровергала версию о том, что ее фигура установлена на доме «под юбкой».

Потомки Георгия Мотовилова уверяют, что между «балериной» и Ольгой Лепешинской нет ничего общего. Не исключено, что называть скульптуру «балериной» стали потому, что Мотовилов действительно делал несколько статуй с известных танцовщиц. Но было это в конце 50-х. И Лепешинской среди натурщиц не было. По мнению потомков, прототипом могла быть супруга Георгия Ивановича.

В мастерской скульптора до сих пор стоит несколько фигур девушек в «устремленной позе», которую так любил Мотовилов, но эскизы «балерины» с дома «под юбкой», вероятней всего, утрачены.

Заставшие скульптуру жители дома тоже недоумевают. Если бы делали статую с балерины, то была бы узнаваемая «пачка», а не длинная юбка. Скульптор бы запечатлел ее в характерной позе – крутящей фуэте или застывшей в арабеске. Да и серп с молотом не слишком вписываются в образ балерины. Атрибутика скорей уж подходит крестьянке или заводской служащей.

Любимая Стрекоза

Существует лишь один документальный намек на «особенные отношения» между Сталиным и Ольгой Лепешинской. Известный публицист середины прошлого века Иван Гронский намекал, что Сталин одно время был увлечен балериной, подвозил ее домой и даже несколько раз возвращался от «дамы сердца» глухой ночью. Но имя балерины публицист не называл. Кто и когда решил, что на доме «под юбкой» выдающаяся танцовщица, остается неизвестным.

Версию о «любимой танцовщице» подогревает то, насколько быстро Ольга сделала карьеру. Хотя в детстве она и не мечтала о балете, планируя пойти по стопам отца и проектировать мосты. То ли из-за горячего желания матери видеть дочь балериной, то ли с легкой руки Ленина, который в беседе с дядей Ольги напомнил, что «все работы хороши», но девочку отвели в балетную школу. Выдающимися природными талантами Оля не обладала. Зато целеустремленности, трудолюбия и решительности в ее характере было в избытке.

В балетном училище она считалась одной из самых слабых учениц. Но после выпуска, минуя кордебалет, стала исполнять главные роли на сцене Большого театра. В одном из интервью Ольга Васильевна признавалась, что Сталин неоднократно приходил на постановки с ее участием. Всегда садился в отдельной ложе, но редко оставался до конца. Особенно ему нравились «Огни Парижа». Часть со взятием Тюильри он смотрел 17 раз. За жизнелюбие и виртуозные прыжки Сталин прозвал балерину «Стрекозой». В театре всегда знали, когда среди зрителей находился Сталин. Как говорила Лепешинская, «за кулисами появлялось много незнакомых, молодых и хорошо одетых мужчин.

Заслуженно «народная»

Сторонники версии о романе между Сталиным и Лепешинской приводят в качестве аргумента количество наград балерины. В 25 лет «за выдающиеся заслуги в области балетного искусства» Ольга получила первую Сталинскую премию. В дальнейшем – еще три. И это не считая других наград и званий. Лепешинская стала первой балериной, которую в 1951 году удостоили звания «народной». Ей торжественно вручили медали «За доблестный труд в ВОВ» и «За оборону Москвы», Орден Ленина и Орден Октябрьской Революции.

Сказать, что какая-то из наград досталась Ольге Васильевне по протекции свыше, язык не повернется. Публика ее обожала. Журналисты и критики – хвалили за искренность и жизнелюбие, безупречную технику и филигранную точность.

Отбывающие на фронт Великой Отечественной солдаты – заражались от балерины оптимизмом. В годы войны она одной из первых отправилась поближе к передовой, чтобы танцевать на песке и бетонных плитах, в лужах мазута и в кузове грузовика. «Любимица Сталина» объехала с концертами весь Союз, виртуозно танцуя на сценах крупнейших городов и агитплощадках небольших сел. Если чувствовала, что роль не подходит, отказывалась, ведь танцевать «в полноги» не могла и не хотела.

После смерти мужа Ольга Васильевна на время ослепла. Балет пришлось оставить, но на профессиональной деятельности ставить крест было рано. Она переключилась на преподавание, воспитав когорту талантливых танцовщиц в СССР и за рубежом. Скончалась неутомимая Стрекоза в 2008 году в возрасте 93 лет.

Свидетельства и догадки

В архивах не сохранилось точной формулировки причин, по которым решено было убрать скульптуру. Старожилы дома «под юбкой» уверяют, что «балерина посыпалась». И это не фигура речи. Фрагменты скульптуры буквально стали падать на тротуар, создавая риск для прохожих.

Вряд ли демонтаж скульптуры являлся частью программы «развенчания культа». Другой вопрос – почему «балерину» не отреставрировали и не вернули на место. Возможно, посчитали, что работ Мотовилова в столице и без нее предостаточно. Тем более что в 1955 году вышел указ об устранении излишеств в архитектуре. Борьба с «излишествами» должна была окончательно покончить со сталинским ампиром. Может, хотели, чтобы популярная частушка про Пушкина и женские ножки утратила актуальность. А может, сыграли роль халатность и разгильдяйство. Думал ли Хрущев и его окружение, водружать ли заново над одной из главных площадей столицы любимицу Сталина? Того, чей культ с таким усердием развенчивали? Если подобные мысли и были, то в документах они не зафиксированы.

После смерти вокруг имени Ольги Васильевны разгорелся скандал с наследством. Незадолго до кончины в ее окружении появился сотрудник спецслужб Вячеслав Борульник. И почти незнакомцу Лепешинская отписала квартиру и ценности. С ее счета было снято полтора миллиона рублей, а в завещании значилась просьба о кремации, которую раньше никто из родственников от балерины не слышал. После шумихи в прессе Борульник вернул отдельные предмета в музейные фонды, а одежду передал историку моды А.Васильеву.

Похоронена легенда русского балета на Введенском кладбище в Москве. На ее надгробии – барельеф юной и жизнерадостной балерины Лепешинской.