«Застрелил сына Сталина»: судьба эсэсовца Рейнхарда Кунце

В 2014 году мировые СМИ распространили информацию о бывшем эсэсовце, который, по их данным, провел в советских и российских тюрьмах целых 69 лет. История немца Рейнхарда Кунце, которая была опубликована на сайте ExtremeNews.com, вызвала огромный резонанс и была подхвачена такими известными изданиями, как Postimees (Эстония) и Tiroler Tageszeitung (Австрия). Согласно этим сообщениям, в 1945 году Кунце, будучи всего 14-летним, участвовал в битве за Берлин в составе 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». Однако, Кунце был рассмотрен Красной армией не как обычный солдат, а как преступник, причастный к убийству старшего сына Иосифа Сталина – Якова Джугашвили – в концлагере Заксенхаузен. После этого инцидента, отец народов приказал никогда не освобождать Кунце, и с тех пор он неоднократно перевозился из одного исправительно-трудового учреждения в другое. Ни XX съезд КПСС, ни распад Советского Союза не повлияли на его судьбу. В июле 2014 года, в возрасте 84 лет, Кунце был наконец выпущен на свободу. Европейские СМИ цитировали заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, по их данным, назвал освобождение немца "жестом доброй воли".

Застрелил сына Сталина: судьба эсэсовца Рейнхарда Кунце
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У каждого, кто знает историю Великой Отечественной войны, вышеизложенный сюжет вызовет множество вопросов. За что мог быть осуждён Кунце, если Яков Джугашвили сам бросился на проволоку под напряжением? В сына Сталина стрелял роттенфюрер СС Конрад Хафрих, но Яков умер не от ранений, а от воздействия электрического тока. Кроме того, в дивизии СС «Гитлерюгенд» служили с 17-летнего возраста, но никак не с 12-летнего. Но даже если допустить, что с возрастом Кунце произошла путаница, вызывает сомнение, мог ли он вообще находиться в «Заксенхаузене». Эсэсовцы «Гитлерюгенда» воевали на танках на Восточном и Западном фронтах, а не охраняли лагеря.

И наконец, в российской прессе никаких сообщений о Рейнхарде Кунце нет. Если передача пленника действительно состоялась, то она прошла в обстановке полной секретности. Неслучайно некоторые западные СМИ снабдили эту историю примечаниями о том, что источник информации «не вполне надёжен». Действительно, факты указывают на то, что поначалу она была напечатана в World News Daily Report (в настоящее время публикация отсутствует на сайте). Это медиа специализируется на сатирических новостях-фейках «со всего мира».

Между тем действительно известно несколько случаев, когда военнопленные Германии и их союзников возвратились домой лишь спустя десятилетия после войны. Например, венгр Тома (Томаш) Андраш, попав в советский плен, сошёл с ума. Возможно, молодой солдат не смог вынести, что вокруг него многие умирают. В 1947 году, когда поведение 22-летнего Андраша стало совсем неадекватным, его из военного госпиталя перевели в психиатрическую больницу города Котельнич Кировской области. Здесь ему поставили диагноз «острая шизофрения». Когда венгров возвращали из плена на родину, об Андраше все позабыли. Солдат провёл в СССР в общей сложности больше 55 лет. По-русски он почти не говорил, усвоив только слово «не кричи»: так Тома отвечал нервировавшим его санитарам. Главврач больницы пытался навести справки о своём пациенте через венгерский Красный Крест, но тщетно. Лишь благодаря поселившемуся по соседству в Котельничах словаку, знавшему венгерский язык, судьбой Андраша заинтересовалась сперва российская, а затем и венгерская пресса. После этого в 2000 году венгр вернулся на родину, где его приютила жена брата.

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