Вода становится одним из главных ресурсов, за который борются государства, особенно в регионах с ограниченным доступом к пресной воде. В Африке одним из самых острых конфликтов остается спор между Эфиопией и Египтом из-за реки Нил.

Эфиопия строит крупнейшую на континенте гидроэлектростанцию, которая должна обеспечить страну энергией и укрепить ее экономику. Однако Египет опасается, что наполнение водохранилища плотины снизит уровень воды, поступающей в страну, что может привести к засухе и нехватке водных ресурсов. Нил обеспечивает около 90% потребностей Египта в пресной воде, и любое уменьшение его стока может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям.

Остров, где природа выглядит как с другой планеты

Переговоры по этому вопросу идут уже много лет, но соглашения до сих пор нет. Напряженность сохраняется, и если страны не найдут компромисс, конфликт может перерасти в более серьезное противостояние, затрагивающее весь регион.

Подробнее об этом рассказал в своем видео @egor_shows.