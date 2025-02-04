Как в русском языке появились слова «бухать», «подшофе», «бодун»

В русском языке существует множество выражений, связанных с употреблением алкоголя. К высокому слогу их причислить нельзя, но у этих выражений очень интересное и неожиданное происхождение.

© Кадр из фильма «Ирония судьбы»

«Бухать»

Происхождение этого слова имеет несколько версий. Мы предлагаем самую правдоподобную, на наш взгляд. Слова «бухать», «бухло» и «бухарики» связывают с большевиком и революционером Николаем Бухариным. В 1930-е годы знаменитые граненые стаканы и пивные бокалы в СССР выпускал Гусевский хрустальный завод, расположенный в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области.

© Соцсети

Сейчас завод носит имя своего основателя, промышленника Мальцова, который построил его еще до революции. Но с 1927 по 1937 год он назывался заводом имени Бухарина. Имя революционера было выбито на клейме, которое украшало донышко каждого изделия. Так любителей спиртного стали называть «бухариками», а сам процесс распития — «бухать». Бухарина репрессировали, завод переименовали, но эти выражения прочно закрепились в речи.

«Бодун»

Состояние похмелья часто называют «бодуном». Слово это прямо связано с глаголом «бодать», который включил в свой словарь Владимир Даль. «Дать бодуна, бодка» — «ударить рогом или чем иным, тычком», а проще говоря — бодаться. Другой русский филолог, Александр Аникин, в своем «Русском этимологическим словаре» пишет: «набычившийся, с трудом удерживающий голову, падающую на грудь, опьяневший человек всем своим видом напоминает агрессивное животное с рогами».

Быть «с бодуна» — находиться в состоянии похмелья, которое сопровождается угнетенным состоянием, расстройством внимания и головными болями. С крупным рогатым скотом связано и другое забавное выражение — «прийти на рогах». Это означает, быть в состоянии сильного алкогольного опьянения буквально не имея сил поднять голову и смотреть прямо.

«Синяк»

Обычно «синяками» называют горьких пьяниц, которых без труда можно отличить по пропитым лицам и соответствующему поведению. Происхождение этого определения связано с царем Петром I. В 1714 году государь учредил медаль «За пьянство» из чугуна, весом 7 кг. Носить ее полагалось на железном ошейнике, который сам по себе имел серьезный вес.

© Соцсети

Царскую награду — медаль за пьянство — вручали тем, кто не знал меры в употреблении алкоголя, прямо в полицейских участках. Носить ее полагалось не менее недели, не снимая. После этого на шее у пьяницы появлялась гематома, которая долго не проходила и оставалась заметной даже после снятия медали. Закоренелые алкоголики ходили с такими синяками постоянно, поскольку они просто не успевали исчезать между «награждениями». Таких людей в народе прозвали «синяк».

«Подшофе»

Слово «подшофе» звучит как заимствованное из французского языка. Так и есть — оно французское и появилось в обиходе русских в начале 19 века. Раньше звучало оно по-разному: «подшофе», «подшефе», «подшафе», но непременно с ударением на последний слог. Его употребляют по отношению к слегка выпившему человеку, которого нельзя назвать пьяным.

© Кадр из фильма «Гусарская баллада»

Говорят, впервые его начал использовать генерал Николай Раевский, герой Отечественной войны 1812 года. Основа слова — французское прилагательное chauffe — нагретый. С русским предлогом «под» оно звучало как «подогретый». В словаре Владимира Дале есть другое объяснение. По мнению ученого происходило слово от французского echaufe — «навеселе».